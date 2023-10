Test de Sunshine Manor : Horror Thing

Le manoir de l’angoisse

Manoir, mon beau manoir

Outre cela, Sunshine Manor vous réserve quelques surprises. De passage dans un autre monde à la découverte de pièces cachées, il n’en faut pas beaucoup pour que le jeu vous plonge dans une ambiance poisseuse à la recherche de vos camarades. Après tout, dans un manoir sombre, délabré et abandonné à cause de plusieurs meurtres perpétrés en son sein, que pouvait-il mal se passer ?

Monsieur Sunshine a passé un pacte avec un étrange individu pour avoir du succès dans son business. Seulement voilà : l’étrange silhouette vient chercher son dû. Depuis, le manoir Sunshine est devenu une maison étrange et terrifiante chargée de rumeurs. Des histoires de meurtres, de démons, de fantômes… Pour Halloween, Ada et ses amis décident d’aller frapper à sa porte. Mais les voilà qui entrent et qui se font aspirer par des esprits malfaisants. Sauf Ada, qui fait montre de pouvoirs étonnants.Déplacez-vous donc dans ce manoir pour en découvrir les secrets. Le premier qui vous importe vraiment, ce sont les pouvoirs d’Ada. Parce qu’ils vont vous permettre de terrasser les ennemis mais aussi de bénéficier d’un petit dash. Dans les deux cas, il faudra attendre que votre barre de stamina se régénère pour réutiliser l’un ou l’autre. Un principe agréable bien que frustrant, Ada se déplaçant vraiment très lentement. L’exploration est au centre de votre aventure : puisque vous êtes lâché dans ce manoir sans trop savoir quoi faire à part aider les fantômes présents, il faudra l’explorer de bout en bout et parfois plusieurs fois pour vous rendre compte de différents éléments.Par exemple, vous pouvez effectuer les différentes tâches dans l’ordre que vous voulez. Si vous souhaitez aider le fantôme du cuisinier avant d’aller récupérer la clé pour accéder à une autre pièce, c’est à vous de voir. La liberté offerte par Sunshine Manor n’a d’égal que l’absence d’informations qui vous sont données.Tout dans Sunshine Manor fleure bon le jeu rétro à l’ancienne. Que ce soit son esthétique 8-bit, son gameplay simple mais efficace à base de déplacement et de X pour activer le pouvoir d’Ada. Même dans le principe de sauvegarde, on retrouve cette ambiance rétro : ici pas de sauvegarde automatique mais elle est manuelle, à effectuer devant un miroir teinté de violet. L’absence d’information sur votre sauvegarde à l’écran devient cependant problématique, ne serait-ce que pour vérifier que ça a bien été pris en compte. Mais outre cela, on retrouve tous les éléments d’époque, du pixel art un peu grossier aux couleurs flashy à l’ambiance sonore un peu sombre qui augmente le côté “jeu d’horreur”.Cependant, lorsqu’on s’attache aux détails, plusieurs choses nous frappent. La possibilité de ne porter qu’un seul objet pose problème et rallonge inutilement votre longue marche à travers le manoir, tout en vous poussant à résoudre l’énigme liée à l’objet en question, quand bien même vous n’avez aucun indice sur ce que ça peut être. Tout cela car vous n’avez pas la possibilité de changer l’objet en main. De plus, cela rallonge aussi le temps de jeu, vous allez errer dans le manoir un certain moment avant de comprendre, par exemple, qu’utiliser votre pouvoir sur cette cuisine qui tremble fait apparaître quelque chose.