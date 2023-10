Test de Haunted House : même pas peur des monstres !

Entrons dans le manoir ! Hanté ! Vous avez dit hanté ?!

Une difficulté plutôt punitive. Il est vivant ce manoir ou quoi ?

Qu’est-ce qui nous aide à avancer alors ?

Tout commence avec Lyn Graves, que nous incarnons au début du jeu, qui part retrouver son oncle disparu, un célèbre chasseur de trésors, dans un manoir.Elle y embarque ses quatre amis. Malheureusement, une fois à l'intérieur, ils se retrouvent pris au piège et sont même séparés.Lorsque Lyn reprend ses esprits, elle découvre un petit fantôme nommé Spooky, qui n’est autre que l’assistant de son oncle devenu ainsi suite à un accident.Il lui explique que tous les monstres initialement emprisonnés dans une urne par le chasseur de trésors ont réussi à se libérer et hantent désormais le fameux bâtiment. L’urne étant brisée, il nous revient d’en rassembler les morceaux et de la réparer, en plus de retrouver tous les autres protagonistes disparus.Spooky fait office de didacticiel lors de l’exploration des premières pièces du manoir, afin de nous expliquer les bases pour venir à bout de certains ennemis et réussir les objectifs demandés. En effet, Haunted House est un jeu en vue du dessus à la 3ème personne et le manoir se présente comme un dungeon crawler et un rogue-like où chaque pièce a sa mission qu’il faudra résoudre afin de passer à la suivante et continuer ainsi notre aventure.Au final, Lyn doit retrouver ses amis et son oncle disparus et en plus mettre la main sur les trois morceaux d’urne brisée, afin de la réparer et de ré-emprisonner les esprits frappeurs qui y étaient piégés. Pas une mission de tout repos ! D’autant que les ennemis ne feront pas de cadeaux ! Fort heureusement, chaque ami retrouvé au fil de l'aventure nous donne l’opportunité de les contrôler. Si on le souhaite, on pourra choisir l’un d’eux afin de parcourir le manoir, sachant que chacun a ses propres capacités.Attention cependant ! Les salles sont truffées de pièges et de monstres qui n’attendent que de nous attraper pour nous tuer ! Et il faut s’attendre à perdre. Souvent.Le principe même de Haunted House est son infiltration. Comme expliqué précédemment, nous devons explorer chaque recoin du manoir qui se présente comme un donjon. Une fois dans une salle, tous les accès sont verrouillés.Pour pouvoir l'ouvrir, il faudra accomplir la mission de la salle en question : vaincre des ennemis, capturer un animal qui a volé la clé, trouver des artefacts, ou libérer des lanternes.Une fois l’objectif atteint, les portes s’ouvrent. S’il y en a plusieurs, à nous de trouver la bonne. Et oui, le chemin n’est pas balisé. Pas de carte non plus pour nous repérer. Juste notre petite lanterne pour nous éclairer le chemin.Comme pour un donjon, dans chaque pièce se trouve des pièges à éviter soit en appuyant sur la touche esquive soit en courant, mais également un ou plusieurs ennemis selon notre avancée. Dans une grande majorité des cas, il faut les éviter et donc connaître les patterns sur le bout des doigts. Nous pouvons également les tuer grâce à la lumière de notre lanterne.Soit par derrière en un coup en toute discrétion, soit en leur faisant face. Mais cette dernière option est rarement la bonne car les ennemis sont vraiment durs à combattre en face à face. Pire encore s’ils sont plusieurs à nous poursuivre. Si un ennemi nous touche, on perd des coeurs. Si on les perd tous, Spooky nous ramènera à l’entrée du manoir et il faudra recommencer à zéro. Et oui, vous avez bien lu. Il n’existe pas de sauvegarde manuelle, seulement une sauvegarde automatique qui s’activera après avoir vaincu un boss. C’est uniquement en terrassant ce dernier que l’on peut reprendre à ce niveau en cas de défaite.Pire encore, à chaque fois que nous devons recommencer, les salles changent systématiquement de manière totalement aléatoire. Et donc, le chemin vers le boss sera différent, ainsi que les objectifs de chaque pièce. Quoi de mieux pour nous perturber davantage et augmenter la difficulté ?Pour nous aider, chaque pièce possède une multitude de coffres.Et parmi les récompenses, on peut trouver des objets permettant d’étourdir, déstabiliser ou encore occuper notre ennemi si nous le lançons au bon moment et au bon endroit. Ce sont ces éléments de diversion qui nous aident à contourner les esprits ou à les tuer par derrière. Ça peut aller du clown à ressort remplacé par un gant de boxe, au déguisement de fantôme, ou même encore au piège de glace.Malheureusement, ces objets ont une très courte durée d’utilisation et si nous n'y prenons pas garde, les ennemis finiront vite par nous repérer et nous poursuivre. La meilleure solution dans ce cas est d'éteindre notre lanterne, et oui c’est possible d’une pression de touche, ce qui diminue le bruit que nous faisons et nous permet d’être discret. Évidemment, on ne voit plus vraiment notre personnage ni le chemin que nous empruntons, sinon ce n’est pas drôle.Mis à part ces objets bonus, nous pouvons aussi tomber sur des potions de soin pour récupérer nos cœurs. Et là, un choix cornélien s’offre à nous. En effet, nous ne commençons qu’avec trois emplacements en tout dans notre inventaire. Il convient donc de savoir ce qu’on voudra privilégier en priorité et laisser le reste derrière nous.Enfin, puisque nous sommes dans un rogue-like, chaque mort peut nous permettre d’évoluer.En dépensant des diamants dans une boutique située au début du manoir. Nous pouvons par exemple grâce à cela, obtenir plus d'emplacements, une lampe plus puissante, des pas plus silencieux etc.Mais comment est-ce qu’on gagne des diamants ? En résolvant les objectifs des salles du manoir qui font apparaître des coffres argentés ! Et le plus drôle, c’est qu’on n’en obtient pas non plus de manière systématique. Autant dire que la difficulté est définitivement partout dans ce jeu.