Test de Ruined King : A League of Legend Story, quand le MOBA devient un RPG !

Les trois voies du MOBA à la sauce RPG

Du combat ultra stratégique !

La baston c'est bien, mais c'est pas tout !

Derrière des jeux réussis tels que Darksiders Genesis ou Battle Chasers se cache le studio Airship Syndicate. C'est à eux que Riot confie le développement de Ruined King pour mettre en scène le lore autour de la Brume Noir.Avec un univers aussi immense et diversifié, le RPG était sans doute le choix le plus adapté pour mettre en scène cette aventure centrée sur les personnages ultra populaires que sont Miss Fortune, Yasuo, ou encore Ahri.Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir joué à LoL pour comprendre ? Que les néophytes se rassurent, la narration permet de resituer le contexte historique dans lequel vous débarquez. Même les habitués de l'univers vont apprendre des choses.La mise en scène met l'accent sur tout le monde, sans exception. On comprend à travers d'innombrables cinématiques illustrées façon comics et séquences de dialogues, les origines et les motivations de chacun. Le tout s'il vous plaît, doublé dans pas moins de douze langues dont le français, avec les mêmes voix que sur le MOBA.On commence avec Sarah (Miss) Fortune en tant que régente de Bilgewater après sa victoire contre le pirate Gangplank. Ilaoi, Braum ainsi que Yasuo vont vite atterrir dans le décor. C'est principalement eux au départ, que vous contrôlez pour l'apprentissage du combat.Le récit s’avère être captivant, mais qu’en est-il des affrontements ? Ils le sont tout autant, notamment d’un point de vue purement stratégique. Si vous vous attendez à du grand classique, ce n’est pas ici que vous le trouverez, du moins pas complètement.Dans la recette on retrouve bien des joutes au tour par tour. Les combats se font par équipe de trois. On retrouve la mise en scène façon Battle Chasers, votre camp à gauche et les ennemis à droite. Vos champions ont des points de vie et de mana. C’est tout pour les mécaniques de base.Airship Syndicate propose des nouveautés au genre et c’est à saluer, car il y a clairement de très bonnes idées qui donnent une identité singulière à Ruined King. Les développeurs se sont grandement inspirés des MOBA. Pour les personnes qui ne connaissent vraiment pas du tout le genre, ce n’est pas essentiel, on vous rassure. Mais on le précise pour les habitués qui nous lisent. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a trois possibilités d’utiliser les compétences.Concrètement en plein combat cela donne quoi ? Il y a un tableau au centre en bas de l’écran. Même si c’est assez discret, trois lignes sont bien tracées, une en haut, une au milieu et une dernière en bas. On y aperçoit les portraits de l’équipe et des ennemis, qui se déplacent de droite à gauche afin de déterminer le prochain à effectuer une action.La ligne du haut, c’est la voie de la célérité, celle du milieu, la voie de l’équilibre, et en bas celle de la puissance. Toute la stratégie des combats repose sur la façon dont seront exploitées ces trois positions. Chacun de vos champions dispose de trois types d’actions, les attaques instantanées, les compétences sur voie, et les ultimes.Les actions instantanées ne nécessitent aucun point de mana et sont effectuées immédiatement. Tandis que les compétences sur voie ont un coût de mana, et doivent être positionnées sur l’une des trois lignes du tableau, ce qui influencera l’ordre d'exécution de ladite compétence. En effet elles ne sont pas réalisées immédiatement mais en préparation.Une compétence sur voie verra ses effets modifiés selon la ligne sur laquelle elle est utilisée. Basiquement comme le porte bien son nom, sur la voie de la célérité, la compétence sera prête et sera exécutée plus rapidement. Seulement, cela se fera au détriment de la puissance de frappe.C’est le même principe avec les deux autres voies. Celle de l’équilibre comme elle l’indique trouve un bon compromis entre vitesse d’action et dégâts infligés, alors que la voie de la puissance est tout l’inverse de la célérité, les compétences tapent très fort mais sont très lente à l'exécution.Ce système aussi ingénieux n’est pas très simple à prendre en main malgré la pléthore de tutoriels à l’écran pour nous guider. Cela a pour finalité de modifier aussi l’ordre de passage dans lequel alliés et ennemis vont attaquer. Mais quel est l’intérêt d’avoir plusieurs variations d’un même pouvoir ? En un mot, énormément !Cela serait trop facile si on s’arrêtait là. Dans le tableau, il y a pour chaque combat, un joker. La plupart du temps c’est un bonus mais il peut arriver qu’il s’agisse d’un malus, nous y reviendrons. Pour choper ce joker, il faut jouer avec les lignes. Il est matérialisé sous la forme d’un rectangle dans le tableau. Il se déplace lui aussi vers la gauche. Arrivé au bout, si le portrait de son personnage est à l’intérieur de ce rectangle, il récupère le Joker. C’est également le cas pour les ennemis. Vous avez la possibilité de les faire avancer ou reculer via des compétences afin de les empêcher de bénéficier de ses bonus en sortant leurs portraits du rectangle.C’est globalement tout pour les compétences sur voie avec quelques subtilités complémentaires. “Oh mais c’est compliqué leur histoire! On a juste à utiliser des compétences instantanées !” Vous pourriez, mais vous passeriez à côté de ce qui fait l’essence et la richesse de la jouabilité venue tout droit du MOBA ! Prenez par exemple Yasuo, un personnage ultra complexe à maîtriser avec ses effets d’impulsion qu’il faut cumuler pour déclencher son ultime. Dans Ruined King, sa mécanique a été parfaitement retranscrite. Il cumule également des effets bénéfiques grâce à ses attaques instantanées qui octroient des bonus de dégâts indispensables à ses compétences sur voie.Parfaitement orchestré, l'enchaînement est juste dévastateur avec des effets de contrôle de foule comme dans le MOBA, faisant ainsi reculer les ennemis de la zone de Joker. Chacun des champions présents dans Ruined King a reçu un traitement similaire. Une fois maîtrisé, le système est complètement jouissif !Soyez rassurés sur les actions ultimes, car elles sont beaucoup plus simples à utiliser. Chaque attaque instantanée remplit une jauge. Une fois remplie, l’ultime peut être utilisé immédiatement. Il n’y a pas d’histoire de voie ou autre. Il y en a juste trois par personnage donc il faudra quand même savoir lesquels utilisés au bon moment. Pour couronner le tout, ils donnent lieu à des séquences animées de haute volée ! Chaque personnage a un charisme indéniable durant son ultime. La mise en scène est de haut niveau !A travers un système de combat ultra complet, et surtout complexe, il faut reconnaître que le jeu bénéficie d’une réalisation graphique absolument merveilleuse ! Il est magnifique et son seul bémol serait sur la baisse de frame par moment et des temps de chargement très fréquents. En dehors de cela, il n’y a rien à lui reprocher.Les personnages alliés comme ennemis sont très bien modélisés avec une animation fluide. Les décors fourmillent de détails et les cinématiques dont le style graphique varie assez régulièrement sont un véritable régal pour les yeux ! Ajoutez à cela une bande son qui colle à la peau avec ses rythmes effrénés au violon et il ne manque plus qu’ à chanter comme les pirates avec la bouteille de rhum.Se balader dans les environnements en vue isométrique est par conséquent très agréable. Il y a de nombreuses options à disposition pour explorer le monde. La carte détaillée et très lisible est consultable à souhait. Elle affiche la position des différents points d’intérêts ainsi que les coffres. Il est possible de changer de personnage pour diriger le groupe.Chacun a ses spécificités pour interagir avec l’environnement et les ennemis, car il n’y a pas de rencontre aléatoire. D’ailleurs, c’est dans l’environnement que vous risquez de tomber sur des zones de jokers malussés. Et vous savez ce qui est moche ? Malgré tous vos efforts pour pousser un ennemi dedans, tous autant qu’ils sont, ne sont aucunement affectés par un joker négatif. Oui ce n’est pas juste.Il y a même un radar pour détecter les objets, ce qui permet de mettre la main sur des butins en tout genre dont ce qu’il faut pour réaliser des enchantements ! En plus d’acquérir de l'équipement par divers biais, vous pouvez l’enchanter à n’importe quel moment afin d’avoir des bonus supplémentaires. Une fonction qu’il ne faudra surtout pas négliger pour avoir l’avantage. Mais attention, c’est un seul enchantement à la fois.Ce n’est pas tout ! En plus d’enchanter votre équipement, vous pouvez aussi améliorer vos compétences. A chaque niveau gagné, vous pouvez modifier sensiblement vos compétences de deux manières. Certaines améliorations vous inciteront à jouer plus régulièrement sur une voie en particulier. Ilaoi peut soigner des malus si sa compétence de soin est utilisée sur la voie de la célérité.Si au final cela ne vous plait pas, vous êtes libre de recommencer votre personnalisation gratuitement et autant de fois que vous le voulez. Faites des essais, la jouabilité est une véritable mine d’or d’ingéniosité ! Il y a encore tellement de choses mais nous avons parlé de la grande majorité pour vous donner une idée générale.