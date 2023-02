Test de Rhythm Sprout : du rythme et de l’aventure

Sauvez les légumes, mangez du sucre

Bon, on joue ?

Enorme point positif, dans Rhythm Sprout, la musique a été conçue avec le jeu. Les rythmes sont donc efficaces, en parfait accord avec ce qu’il se passe à l’écran dans une synergie que l’on apprécie particulièrement. Rhythm Sprout s’adresse davantage aux fans de jeu de rythme qu’aux amateurs d’épique. Parce que sa difficulté est grande, que le niveau monte à chaque fois et que le principe, au-delà de l’aventure, reste le scoring des différents niveaux. D’eux, vous ne verrez pas grand-chose, trop concentré sur la barre de touches à appuyer. Et il faudra aller vite pour espérer faire un score décent et passer au niveau suivant.

Cibou , l’oignon élu, a été missionné pour sauver le royaume des légumes de la menace sucré. Ni une, ni deux, vous partez à l’aventure. Et sur les routes, vous êtes amené à rencontrer amis et ennemis, à vaincre des boss et à interagir avec d’autres protagonistes aussi absurdes que délirants.A partir de là, l’aventure commence : appuyez sur les touches adéquates pour avancer, taper, esquiver les coups et progresser ainsi dans les niveaux. Certains y verront rapidement le lien avec Overcooked, notamment dans le design des personnages ou le ton. Cependant, ici, vous n’aurez pas de multijoueur, mais seulement vous et votre manette face aux rythmes endiablés de la musique. Vous êtes seul avec Cibou, l’oignon le plus insipide de l’histoire du jeu vidéo. Aucune ligne de dialogue pour notre héros, aucune empathie avec ce spectateur muet qui ne fait qu’écouter et subir tout au long de l’aventure. Au-delà de ça, le côté mignon reprend le dessus pour aplanir les angles et donner son véritable intérêt au jeu.Derrière cette aventure qui a tous les codes de la parodie : sauver le royaume du sucre et la princesse si on peut, dans les personnages que l’on croise, l’utilisation des stéréotypes, etc. A trop vouloir donner de la profondeur à un jeu de rythme, l’équipe s’est cependant un peu perdue : beaucoup de dialogues, pleins de jeux de mots et de références à la pop culture, pour au final une histoire qui n’avance pas beaucoup.Les tutoriels sont bien présents, sous la forme d’écran de chargement avant les niveaux, donnant des informations sur comment jouer. Ainsi, vous apprenez qu’il y a trois groupes de touches à appuyer, qui correspondent à trois couleurs. Les roses pour A, B, X, Y (selon vos préférences) ; les jaunes pour les flèches directionnelles (pas le joystick) ; les gâchettes pour les bleus. Ensuite, tout s’enchaîne à un rythme effréné, prouvant que malgré le character design mignon et enfantin, Rhythm Sprout n’a rien d’un jeu familial et s’adresse plutôt à des joueurs ayant l’habitude des jeux de rythme ou de bons réflexes.