Test de PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs : l’expérience classique à la sauce battle royal

Battle Royal, ton univers impitoyable (même si en fait ça va)

Tout d’un free-to-play…

…le prix avec et la richesse du jeu en moins

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs est un jeu multijoueur en ligne et uniquement en ligne. La seule possibilité hors ligne offerte par le titre consiste en un tutoriel rapide pour apprendre à s’y retrouver dans la carte qui fourmille d’informations. Par conséquent, que les joueurs non abonnés au online passent leur chemin. Pour les autres et les plus adeptes des Battle Royal existant déjà sur la console, au premier rang desquels Fortnite ou bien plus récemment Fall Guys sorti en 2022, la structure du titre ne saurait être un dépaysement.Le principe de Pac-Man est presque aussi ancien que celui du jeu vidéo, aussi nul besoin de beaucoup d’explications pour comprendre qu’ici aussi notre héros est cette petite boule jaune que l’on dirige, vue du dessus, dans un dédale parsemé de fruits et surtout de petites gommes colorées à récupérer en se frayant un chemin parmi des fantômes dangereux qui se promènent au hasard.La nouveauté est désormais que chaque manche élimination permet non pas à un seul joueur de se mesurer aux fantômes et d’atteindre le meilleur score mais à une multitude de Pac-Man, comptez une soixantaine de participants par partie, 64 maximum. Pour chaque joueur est attaché un labyrinthe (personnalisable) au sein duquel nul n’est cloisonné car il propose des points d’entrée et de sortie à chacune de ses parois extérieures.Ces passages bleutés s’ouvrent et se ferment par alternance de temps et permettent de progresser dans son scoring mais également d’accélérer la chute des autres participants et donc sa propre victoire.Pour ce faire, dans chaque coin, des labyrinthes se trouvent des super PAC-gommes qui transforment notre Pac-Man en taille méga, capable non seulement de ne faire qu’une bouchée des fantômes qui se mettent alors à nous fuir mais également d’avaler les malheureux adversaires qui viendraient à se dresser en travers de notre route. Ces armes redoutables sont stratégiquement les meilleures chances de victoire mais également de survie lorsque l’on débarque dans un nouveau labyrinthe et qu’il faut très rapidement analyser la situation.En effet le jeu propose un rythme assez soutenu, avec des explosions lumineuses fréquentes et beaucoup d’informations à l’écran. Rien d’insurmontable mais si vous cherchez une expérience de jeu plus tranquille, déjà passez votre chemin avec le principe même de Pac-Man, mais encore plus avec ce jeu. En effet le principe de ce jeu en ligne est de proposer des parties haletantes, ce que renforcent les missions qui s’affichent en haut de l’écran et qui apportent des challenges supplémentaires.Ces petites missions sont l’occasion pour le joueur de gagner davantage de points d’expérience. Elles consistent le plus souvent en la destruction d’un nombre de fantômes donné, en l’élimination d’autres joueurs ou encore de finir de consommer l’ensemble des pastilles d’un labyrinthe. Peu importe d’ailleurs si votre seule contribution consiste à manger le dernier petit point, du moment que vous consommez l’ultime, à vous la récompense. À la clef, des points et une vie supplémentaire. Fort heureusement du Battle Royal ce Pac-Man conserve la formule accessible puisque avec un peu de dextérité, vous pouvez facilement parvenir à monter à plus de trois vies par partie, dans ces conditions la victoire ne devrait pas être un problème insurmontable, surtout que le jeu inclut même quelques bonus supplémentaires pour vous y aider.Ces petits bonus aléatoires apparaissent au hasard sur les cartes et se déplacent sur le même principe que les fantômes. Ils s’avèrent généralement être de bons atouts pour figer les adversaires ou réduire leur vitesse. Précisons que les effets indésirables impactent également les autres joueurs. Attention parfois car ces bonus peuvent aussi se retourner contre vous et devenir des malus dont on se passerait bien.Au terme d’une manche gagnée, le joueur remporte des points d’expériences mais également des jetons qui sont la monnaie en jeu. Cette monnaie peut ensuite être consommée dans une boutique afin de se constituer une garde-robe colorée pour personnaliser notre Pac-Man. Ces achats cosmétiques n’apportent rien en jeu si ce n’est un peu de style.On peut toutefois regretter que la caméra du jeu ne permet pas vraiment de profiter du look de notre personnage, si ce n’est en début de manche quand tous les joueurs sont précipités dans le gouffre arc-en-ciel des labyrinthes. En cela la plus-value d’investir dans ces petits achats est discutable puisqu’à la différence d’autres Battle Royal qui proposent le même type de personnalisations et qui offrent au joueur le loisir d’admirer ses nouveaux accessoires et surtout d’en mettre plein la vue aux autres, ici les chances de pavaner sont plutôt restreintes. Même en pleine partie et lorsque l’on croise un autre joueur, l’action est si rapide qu’il n’y a à peu près aucune chance de voir avec précision quel costume l’adversaire porte.Le seul achat cosmétique qui vaille un tant soit peu la peine est la personnalisation de notre labyrinthe. En effet c’est dans le même labyrinthe que l’on entame chaque partie et il faut reconnaître que les graphismes entre chaque carte changent du tout au tout et proposent un changement d’ambiance visuelle plutôt réussie.Le reste de la progression dans le jeu suit le cheminement classique d’un Battle Royal, avec une montée en niveaux progressive, à ceci près que le contenu en tant que tel s’avère famélique, le comble dans un jeu où l’on passe son temps à se nourrir !Pour un contenu aussi pauvre, rendre l’expérience payante permet en effet d’offrir aux joueurs une expérience stable et un online de qualité sans latence (c’est le strict minimum !) mais que n’aurait-on pas donné pour un peu plus de tâches, de missions, de défis, bref de quelque chose à se mettre sous la dent ? Certes le jeu propose de s’élancer seul ou bien dans des groupes de quatre, avec trois autres détenteurs du jeu qui peuvent nous rejoindre dans la salle d’attente des parties, mais les parties restent les mêmes.Certes en progressant on peut être tenté de parfaire sa technique de jeu et ainsi atteindre des scores plus élevés ou bien être capable d’éliminer avec encore plus d’efficacité ses adversaires. Au début des premières parties le joueur a tendance à se lancer au hasard et avancer sans stratégie dès qu’il voit une porte ouverte. Pourtant on comprend au bout de quelques manches que remplir les missions est le plus fondamental, ainsi que de terminer un dédale en avalant la dernière gomme qui s’y trouve.Cet aspect stratégique devient d’ailleurs majeur une fois le niveau 10 atteint. Alternative au mode de jeu Elimination classique accessible dès le début, le mode Compétitif propose d’affronter des joueurs plus aguerris mais également de risquer plus gros pour tenter de grimper dans le classement.Toutefois et même si le challenge devient plus intéressant, car dans le mode Elimination n’espérez pas rencontrer beaucoup de difficulté pour gagner, il n’y a vraiment pas de quoi maintenir l’intérêt très longtemps. Ce n’est pas d’ailleurs le vestiaire et la boutique in-game qui risquent de grossir l’intérêt pour l’expérience.