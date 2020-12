Test de Mario Kart Live Home Circuit (Switch)

Pour tes 35 ans, je t'offre un nouveau Mario Kart !

"Nouuuuus les Minipouss !"

To celebrate the launch of #MarioKart Live: Home Circuit, we’ve recreated Mario Circuit 1 from the original Super Mario Kart on Super NES. pic.twitter.com/E9rMPBVb1R — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 16, 2020

Evidemment, ne cherchez pas de jeu en ligne !

Synchronisation des montres mais surtout du kart !

Profession : architecte de circuit Mario Kart

Personnalisez votre intérieur... et votre personnage !

Des combinaisons sans limite pour éviter l'ennui

Un jeu à part dans les Mario Kart

Un défi technique

Découverte : Mario Kart Live Home Circuit (Switch) 24/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A l'occasion du Super Mario Bros. Direct du 2 septembre 2019, Nintendo annonce la sortie complètement surprise et inattendue d'un nouveau Mario Kart appelé Mario Kart Live: Home Circuit. Mais ce nouvel épisode, qui sort un an tout juste après Mario Kart Tour sur mobile, n'est pas un jeu comme les autres et à vrai dire il ne s'inscrit pas dans la "chronologie" des Mario Kart : à l'instar d'un Skylanders, d'un Disney Infinity ou plus récemment de Starlink, il s'agit d'un jouet vidéo, c'est-à-dire d'un jeu accompagné d'un jouet qui est surtout un accessoire indispensable pour jouer et fait le lien entre jeu vidéo et monde réel.Ici, c'est évidemment d'un kart radioguidé dont il est question, commercialisé pour la modique (sic !) somme de 99,99 €. À 100 euros le petit kart, il a intérêt à nous amuser, le bougre, même si l'équipe de développement assurait qu' on en aurait pour notre argent compte tenu des innovation technologiques rendues nécessaires par un produit qui doit réagir au doigt et à l'oeil aux conditions transmises par la console, en temps réel.Car s'il y a un vrai kart vendu avec le jeu (en fait, le jeu est à télécharger gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch), c'est parce qu'il fait partie intégrante de l'expérience du joueur : l'image captée par la caméra embarquée sur le kart est transmise à la console pour être affichée sur l'écran du joueur et augmentée des éléments virtuels tels que des conditions météo, les autres pilotes en lice, les boites d'items, les éléments de décoration et d'aménagement comme l'eau ou des ennemis comme Goomba ou Cheep Cheep.On va donc jouer à Mario Kart en voyant un kart électrique tourner dans son salon, réagissant aux actions subies à l'écran de la Switch ou de la TV. L'image de son salon apporte une immersion unique, c'est un peu comme si on pilotait vraiment le kart nous-même, et on a le point de vue de ce pilote.Et quand on se place du point de vue d'un petit bonhomme dans son kart de quelques centimètres, tout change. Tout devient un obstacle épique à franchir, qu'il s'agisse d'une chaise comme d'un chat maléfique bien décidé à nous faire comprendre qu'il déteste Mario Kart Live: Home Circuit et cette stupide voiture qui lui tourne autour sans raison (toute ressemblance avec des faits ayant existé serait purement fortuite ! AH !). C'est la raison pour laquelle la phase de conception du circuit, aussi facile soit-elle, est importante.La construction du circuit repose sur quatre portails fournis avec le kart : numérotés de 1 à 4, il suffit de conduire à travers chacun lors de la phase de conception pour que le jeu crée immédiatement une représentation virtuelle du circuit qu'il affiche à l'écran pour validation avant de vous proposer ensuite de jouer sur ce circuit.L'idée est absolument géniale et avec les personnages de Super Mario, ça marche d'autant mieux : c'est Lakitu qui vous asperge les roues de peinture et vous laisse comme peindre le circuit en roulant. Que le premier qui lève les yeux pour regarder s'il n'y a pas de la vraie peinture sur le sol se dénonce ! Une fois les 4 portails franchis, le circuit est a priori validé et devient donc le tracé qu'il faudra suivre en course ensuite.Cette phase de création, qu'on bâcle les premières parties histoire de tester un maximum de courses et de conditions, pourrait être un sympathique prétexte à des configurations assez malines imaginées par les joueurs – Nintendo l'espère en tout cas à l'instar de cette vidéo d'un circuit Super Mario Kart recréé dans Mario Kart Live (voir ci-dessous), avec une sorte de mise en scène à base de figurines Mario, ou pourquoi pas d'autres univers Nintendo ou autre, histoire d'avoir un thème à immortaliser pour ce circuit.Le fait est que si vous éteignez la console, le souvenir du circuit aura disparu, et il faudra donc le peindre à nouveau dans un premier temps pour le mettre en place. C'est somme toute assez logique, puisqu'il est fort probable qu'il vous faille déplacer quelques meubles, voire faire un sacré bazar, avant de pouvoir faire des tours et des tours pour améliorer votre temps final !Ne cherchez pas de mode en ligne pour Mario Kart Live: Home Circuit. En effet, c'est un jeu exclusivement local, et pour cause : un circuit est unique, créé chez vous ! On se voit mal jouer depuis deux endroits différents dans un setup conçu à un seul des deux endroits. L'expérience du jeu repose sur la combinaison savante entre un kart physique et un jeu vidéo, il est donc assez logique que l'expérience soit donc exclusivement locale, et quand on veut jouer entre amis de les inviter chez soi.Il est d'ailleurs nécessaire que chacun possède sa propre console et son propre kart pour pouvoir jouer, à raison de 4 joueurs maximum (soit 4 consoles, 4 karts, tout compte fait un petit setup à 1600 € environ au global) : chaque console ne pourra en effet se connecter qu'à un kart à la fois, chacun voyant l'image de la caméra de son propre modèle. Par contre, vu qu'il n'y a que Mario et Luigi proposés comme personnage, n'ayez crainte : vous pourrez jouer avec 4 karts du même personnage sans problème, et peut être que dans le futur, Nintendo ajoutera de nouveaux modèles pour les grandes familles (riches).Ceci étant dit, on retrouve les autres modes de Mario Kart dans ce nouveau titre : le mode Grand Prix, composé de 8 Coupes de 3 courses chacune avec en bonus une neuvième Coupe Spéciale, le mode Course personnalisée, le mode Contre la montre qui pourrait bien être un des modes les plus utilisés de cet opus, et le mode Miroir que les fans de la série connaissent bien.On dispose de 4 vitesses, de 50cc pour les joueurs les moins habiles, à 200cc pour les plus expérimentés, une puissance découverte avec un DLC de Mario Kart 8 qui a changé notre rapport à la vitesse car désormais, oui, il fallait freiner dans un Mario Kart ! Les modes 150 et 200cc ne sont pas disponibles dès le début, il vous faudra jouer un peu, beaucoup, passionnément, pour les débloquer.On disait plus haut qu'il fallait un certain budget pour jouer à Mario Kart Live: Home Circuit, mais ce n'est pas entièrement vrai : il est aussi possible de jouer avec un seul kart et une seule console, cette fois-ci les joueurs seront plutôt en Contre la montre pour essayer de battre le meilleur temps de la session.On l'a dit, l'expérience de jeu nécessite de connecter un kart à la console. Cela se fait de façon très simple avec la lecture d'un QR Code affiché sur l'écran de la Switch que vous devez faire lire à l'oeil de votre kart. Vous aurez compris qu'on parlait de la caméra embarquée sur le kart : à la première utilisation, cette étape est indispensable, et c'est un certain Toad qui vous donne un coup de main pour ce faire.Le kart est équipé de voyants pour vous aider lors de cette étape cruciale, un peu comme quand on essaie de connecter ses écouteurs ou une enceinte Bluetooth à son téléphone ou ordinateur pour la première fois. Signalons que le jeu et le kart peuvent faire l'objet de mises à jour, il serait donc possible pour Velan Studios et Nintendo de continuer à faire vivre ce projet, et on espère que les développeurs imagineront de nouvelles façons de nous faire jouer à avec nos petits karts à 100 € bientôt, pour ne pas trop laisser se dissiper l'effet de surprise suscité par le jeu à sa sortie.Le mode Grand Prix nous fait participer à 8 Coupes distinctes, dans lesquelles on va affronter Bowser Jr. et les Terreurs du paternel – ses neveux. Il est nécessaire, même dans ce mode, de créer le tracé des circuits sur lesquels on joue, avec la possibilité de les modifier régulièrement pour éviter la monotonie.Participer à ce mode est important, car il permet de gagner des pièces qui vont nous permettre ensuite de débloquer des éléments de personnalisation virtuels du jeu : de nouveaux objets, des portiques, des musiques, des karts et des costumes différents comme Mario chef de chantier dans Super Mario Maker 2 par exemple. On sent que Mario Kart Tour a inspiré les développeurs avec ces options, et créent ainsi de la rejouabilité de façon à obtenir un maximum d'éléments de décoration. A ce stade, on a débloqué de nouveaux karts, quelques déguisements, des klaxons.Le jeu propose aussi de personnaliser les actions des portails : au départ, leur nombre est assez réduit, mais au gré de vos victoires en mode Grand Prix, vous allez débloquer de nouvelles fonctions, comme le tuyau à objets ou le portique à interrupteur "P".La création de circuit fait partie intégrante de l'expérience Mario Kart Live: Home Circuit. En effet, vous êtes absolument contraint de commencer par créer un circuit : même le mode Grand Prix consiste à vous faire jouer sur votre circuit, en ajoutant des conditions variées. Les développeurs jouent sur la physique pour nous rendre la tâche un peu plus compliquée.Par exemple, dans la coupe Etoile, vous avez un circuit venteux où votre kart va avoir tendance à aller tout seul dans le sens du vent. Et votre kart va donc ici rentrer dans une chaise, dans un mur, et il vous faudra manoeuvrer (ou courir pour remettre votre kart dans le droit chemin). C'est un peu injuste par rapport aux adversaires qui, eux, passent à travers les éléments physiques de votre appartement, mais on se doute qu'il n'était pas possible de tenir compte de ces obstacles de façon réelle à ce stade de notre évolution technologique !Nintendo recommande de jouer dans des circuits mesurant environ 3m par 3m50, cela veut dire qu'il faut quand même un peu de place (ou faire preuve d'ingéniosité) pour pouvoir jouer dans les conditions les plus agréables.Nintendo avait commencé par nous amuser avec ses éléments de personnalisation tels que les ailes Delta ou les modèles de kart et de motos parmi lesquels choisir. Et puis soudain est arrivé Super Mario Odyssey puis Mario Kart Tour, des jeux qui nous ont permis de prendre conscience que Mario restait Mario, qu'il soit habillé en plombier ou en chef de chantier, qu'il soit vêtu d'un habit traditionnel japonais comme d'un costume de Père Noël ! Et bien on ne sera pas dépaysé avec Mario Kart Live: Home Circuit, puisque Velan Studios a fait de la personnalisation de Mario et des karts un élément intégral du gameplay.Les costumes de Mario sont en fait des récompenses qui vous permettent de customiser votre joueur. Ce n'est pas un mal, puisqu'a priori, vous ne contrôlerez que Mario (ou que Luigi si vous avez acheté le kart Luigi). Cela apporte donc un peu de variété dans la représentation du personnage, en sachant qu'avec le costume, vous avez l'avatar de kart et le bruit de klaxon qui vont avec. Par exemple, vous pourrez piloter un tractopelle et le faire klaxonner comme un engin de chantier.Toutes les 30 ou 40 pièces d'or amassées en cours de jeu, vous débloquerez ainsi de nouveaux éléments de personnalisation, et c'est un rythme assez rapide pour nous donner envie de jouer "juste une course ou deux" avant d'éteindre la console, et à chaque fois que l'on débloque un de ces éléments, on a la possibilité de l'équiper immédiatement. Et Mario a une sacrée bouille avec ses différentes tenues, Super Mario Maker puis Super Mario Odyssey sont clairement passés par là.Vous l'aurez compris : nous avons à notre disposition différents artifices pour pallier l'inévitable sentiment de répétition que l'on devrait à notre flemme de créer régulièrement de nouveaux tracés dans nos espaces de jeu. D'une part, nous avons les animations des différents portiques, qui elles-mêmes se répartissent donc entre des décorations (jungle, neige, eau, etc) et des spécificités (boites cadeau, accélération, Bloc P, Tchomp, etc).D'autre part, on a les variantes de circuit en circuit. On évoquait plus haut le côté assez malin en termes de gameplay apporté par l'ajout du vent, qui nécessite de compenser la force du vent en forçant sur la direction opposée pour redresser notre kart. Il y a comme cela différentes conditions météo qui auront un impact sur le comportement de votre kart. Ces environnements finiront par être disponibles dans le mode créatif, pour vous permettre de mettre votre circuit aux couleurs de la Route Arc-en-Ciel par exemple.En croisant les comportements des portiques et les conditions de course, les développeurs réussissent, en gardant le même tracé, à éviter une trop grande similarité d'une course à l'autre. On oublie ensuite rapidement les conditions de course précédentes, et de fait on n'a pas de sensation d'ennui ou de répétition trop marquée. Et quand cela devient insupportable, il nous suffit de prendre notre courage à deux mains pour dessiner un nouveau tracé, dans la joie et l'allégresse.C'est sans doute l'année qui veut ça, mais ce Mario Kart ne sera jamais placé sous le signe du multijoueur. Avec un équipement exigé qui contraint à l'achat d'une console et d'un kart par joueur, déjà, il y a une barrière à l'entrée du multijoueur qui semble de fait infranchissable. Ajoutons à cela des contraintes sanitaires dont on se souviendra toute notre vie, et nul doute que ce Mario Kart: Home Circuit restera plutôt une expérience solo, avec tout ce que cela peut impliquer.Ce jeu ne pourra donc pas prétendre remplacer l'incroyable Mario Kart 8 Deluxe, déjà fort populaire sur Wii U, c'est à date un des jeux les plus vendus sur Switch, avec 28,99 millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie. MK8D dispose d'un nombre de modes et d'une bien plus grande variété de circuits qui en font un jeu plus complet.Mais Mario Kart: Home Circuit n'avait certainement pas l'ambition de remplacer Mario Kart 8 Deluxe dans le coeur des joueurs. On se dit que Velan Studios ne pouvait que s'appuyer sur Mario Kart, la franchise qui fait rimer conduite avec fun déjanté. On n'attendait pas du tout la franchise dans cette catégorie des jouets vidéo, mais on ne peut que reconnaître que le défi a été plutôt réussi, en dépit des contraintes qui s'imposent aux joueurs en termes d'espace de jeu et de modes disponibles. Depuis la sortie du jeu, aucune mise à jour majeure n'est venue compléter l'offre tant au niveau des modes proposés que des environnements dans lesquels concourir.Au moment de sa sortie, les développeurs ont rapidement insisté sur le caractère technique du projet : une grande partie du travail a évidemment concerné le petit kart qui est inclus dans le pack. C'est un détail, mais le pack ne comprend pas le jeu qui doit être téléchargé sur l'eShop de la Switch, gratuitement. Les développeurs avaient plusieurs contraintes à respecter pour que l'expérience soit retranscrite de la façon la plus fidèle possible : la sensation de vitesse, la réactivité du kart lors des impacts de carapace ou de peaux de banane, les variations de vitesse en passant à travers un accélérateur ou la prise d'un champignon... C'est d'ailleurs la sensation de vitesse qui a été un des défis les plus importants à relever.Lors de nos sessions de jeu, nous avons parfois constaté des déconnexions, alors que nos karts semblaient se déplacer dans les limites suggérées par Nintendo pour une expérience de jeu optimale. Dans le pire des cas, il faudra cliquer "OK" sur un message nous invitant à respecter les recommandations techniques de Nintendo, mais sinon la déconnexion est automatique. La plupart du temps, on voit l'image tressauter et parfois le kart ne plus répondre, mais cela ne dure pas très longtemps et en tout cas, ce n'est en général pas ça qui nous fait perdre face à nos concurrents.En effet, ce sont souvent les petits pièges qu'on s'impose à nous-même sans le vouloir qui nous font perdre un temps précieux : si notre kart réel n'a pas la possibilité de passer à travers les murs ou les obstacles, c'est tout à fait du ressort de nos opposants virtuels qui, eux, vont continuer à avancer. Les karts sont dotés d'une fonction de recul qui nous permettra de nous remettre en piste, mais au prix de plusieurs secondes perdues souvent fatales dans une course pour la première position.