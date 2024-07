Test de Lesson Learned, c’est bientôt la récré

Ne ratez pas le résumé !

A chaque période, il faut franchir plusieurs niveaux et vaincre les boss, qui ne sont pas sans nous rappeler des personnages célèbres. Un niveau se compose de plusieurs phases : une de récolte, suivie d’une attaque des monstres. Pour construire vos tours de défense, vous devez amasser des ressources, du bois et de la pierre principalement, et les ramener à votre base. Celle-ci est représentée par une espèce de commode/bibliothèque/atelier de chimiste vivante, qui se déplace de plus en plus loin au fur et à mesure du niveau. Une fois que vous avez récupéré un ou plusieurs copains, ceux-ci vous aident à accumuler des ressources.





Les contrôles sont assez simples : A pour envoyer un de vos sbires (oui, vous avez trouvé une utilité à vos copains) sur une tâche, B pour l’interrompre, X pour ramasser vous même. Le bouton L vous permet de déployer les tours souhaitées, que vos petits compagnons construisent à votre place. Durant les phases d’attaque des monstres, vous pouvez participer à la castagne, avec votre fronde, le joystick droit et R.

Et en pratique ?

Si le jeu vous accueille avec un tutoriel pour les fonctions de base, il reste quand même fort nébuleux sur plein de points. Certaines phases de jeux ne sont pas très claires par exemple, de même que l’utilisation des artefacts. Le jeu aurait mérité une vraie introduction également : tout ce que nous avons expliqué de l’histoire plus haut vient uniquement du descriptif des différents stores. Il n’y a pas de cinématique ou de texte pour expliquer le scénario, on est donc un peu perdu sur le déroulement et l’objectif, à part retrouver ses copains.

Parlons d’eux justement. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce ne sont pas des flèches. Ils restent là les bras ballants jusqu’à ce que vous leur disiez quoi faire. Vous ne pouvez pas leur créer une file de tâche. Quand vous installez une tour, ils vont la construire toute affaire cessante, mais ils ne reprennent pas leur tâche précédente ensuite.





Nous jouons donc Franck, petit écolier errant dans un monde mi-historique mi-onirique. Nous devons retrouver nos camarades perdus dans ces dimensions, en affrontant des monstres inspirés des périodes temporelles que nous traversons.En mourant, il arrive que les monstres lâchent certaines ressources spéciales : les artefacts, du slime pour améliorer vos tours, des caisses de munitions pour votre fronde, etc. Vous accumulez également des points de construction, pour débloquer de nouvelles tours. Car vos ennemis sont de plusieurs types : aériens ou terrestres, il faut donc différentes tours pour les atteindre. Elles ont plusieurs rayons d’action et spécificités qui vous permettent de calculer au mieux votre stratégie.Pour chaque niveau, vous obtenez une à trois étoiles, si vous évitez de vous faire toucher, si vous évitez que vos amis se fassent taper dessus et si votre base n’a subi aucun dégâts.Tout un programme.A cela s’ajoute la longueur du farm nécessaire pour abattre un arbre rend la collecte de matériaux bien fastidieuse, quand bien même cela ne rend pas le jeu injouable.C’est ce qui est frustrant par essence dans ce jeu : tout est fastidieux et on n’a pas l’impression de progresser. Votre personnage ne coupera pas plus vite du bois à la prochaine ère, vous ne courrez pas plus vite, vous ne tirerez pas plus fort vos munitions, vous ne transporterez pas plus de ressources. Par contre, vous aurez plus de compagnons pas malins. Et il faudra perdre encore plus de temps à aller leur pointer la branche qu’il y a à couper. Sans compter votre base qui s’éloigne et ajoute ainsi de la distance à parcourir, allongeant encore la durée du farm.Finalement, il n’y a que les graphismes qui changent entre deux époques.Le jeu a de très bons côtés, notamment son mode co-op. En local et en écran splité, vos amis physiques seront de bien plus efficaces sbires que l’ordinateur. En tout cas, on espère pour vous. Par contre, vous n’y jouerez clairement pas des heures.