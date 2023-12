Test de Howl : un cri dans la nuit

La peste hurlante

Sauver, fuir ou tuer

Programmez vos actions

Récit médiéval raconté comme un conte, Howl nous entraîne à la poursuite de la “peste hurlante”, une étrange maladie qui contamine les habitations, transforme les humains en loup et échappe à tout contrôle. Vous y incarnez une héroïne qui ne peut être touchée par cette malédiction : sourde, votre personnage est incapable de se transformer par l’écoute de ce son maudit. Elle va voyager à travers les villes et les plaines pour éradiquer le terrible fléau et qui sait, peut-être sauver quelques âmes errantes et perdues en chemin.Vous l’aurez compris, nous sommes face à une étrange histoire de loup-garous, de créatures velues qui s’éveillent à la nuit tombée. La narration est évolutive en fonction de votre avancée : une petite voix vous raconte les aventures de votre héroïne et parfois fait un commentaire ou deux sur ce qu’il vient de se passer. Car dans les niveaux, vous devez tantôt tuer les créatures, tantôt vous enfuir, tantôt sauver de pauvres innocents avant qu’ils ne se retrouvent transformés. Différents objectifs qui vous donnent à chaque fois des éléments de score différents qui vont être nécessaires à votre avancée.Particulièrement riche, Howl propose une aventure pleine de rebondissements, avec la possibilité de revenir sur différents niveaux pour tenter d’autres objectifs. Les chapitres s'enchaînent, les niveaux sont accessibles selon votre progression et les crânes et étoiles obtenus. Mais pas de panique, on vous explique tout !Avant de revenir en détail sur le système de jeu, voyons les quelques objectifs des différents niveaux. Vous avancez au rythme d’une prophétie : celle annonçant votre victoire sur la peste hurlante. Chaque écran de game over vous met face à cette responsabilité “... une fausse prophétie ?” s’affiche alors et vous propose de recommencer (ou d’utiliser un bonus spécifique pour revenir quelques coups en arrière).Cette prophétie détermine le nombre de tours minimum pour terminer le niveau. Il s’agit d’une première difficulté : il s’agit du nombre de tours nécessaire à votre fuite, au trajet de votre position de départ à un drapeau noir signifiant votre fuite. Chaque tour en plus sur la prophétie annoncée vous fait perdre une étoile.A contrario, sauver un étranger vous permet de gagner une étoile bonus. Selon le nombre de personnes à sauver, vous pouvez obtenir entre trois (le nombre maximal que vous obtenez grâce à la réalisation de la prophétie) et six (s’il y a trois personnes à sauver).Là où le jeu est particulièrement malin, c’est que vous pouvez les gagner de façon indépendante. Imaginons : un niveau avec une prophétie de trois tours et deux personnes à sauver. Vous pouvez obtenir toutes les étoiles de plusieurs façons : maximiser au maximum vos déplacements pour terminer en trois tours en sauvant les deux personnes en une seule partie.Mais aussi en rushant votre fuite lors d’une première partie pour avoir les trois étoiles de la prophétie ; puis une seconde partie axée sur le sauvetage des deux personnes, sans regarder le nombre de tours. Dans ces deux cas, vous pouvez obtenir les cinq étoiles de ce niveau hypothétique.Car le jeu vous l’annonce dès le début : il faudra faire des choix. Souvent, vous ne pouvez pas obtenir tous les points en une seule partie. Mais Howl se souvient et vous encourage à recommencer.Les étoiles se dépensent ensuite pour upgrader vos capacités spéciales et vous permettre d’avoir plus d’espace pour vos actions. Mais nous y reviendrons. Et elles ne sont pas les seules ressources que vous allez obtenir : il y a les crânes aussi. Ceux-ci sont les crânes de vos ennemis vaincus. Chaque loup tué vous rapporte un crâne que vous pourrez ensuite utiliser à différents endroits de la carte pour débloquer des chemins ou des pouvoirs supplémentaires.Alors maintenant imaginez : un niveau possède une prophétie, des loups à vaincre et potentiellement des individus à sauver. En une seule partie, dans un nombre de tours limités, le challenge est intense. Mais ne vous inquiétez pas : vous pouvez faire plusieurs fois un même niveau pour obtenir tous les bonus que vous souhaitez.Howl est un jeu de programmation tactique. Derrière ce nom un peu obscur se cache un tactical RPG avec une dimension programmative : c’est-à-dire que vous devez programmer vos coups, anticiper les actions de vos adversaires et tenter de planifier au mieux vos objectifs. En bas de l’écran, se trouve une sorte de bande de parchemin sur laquelle va venir s’inscrire vos actions. Sa taille (et le nombre d’actions possibles) dépend de vos augmentations et du nombre d’étoiles que vous avez dépensés.Droite, gauche, haut, bas, vous pouvez aussi patienter, frapper dans n’importe quelle direction ou envoyer une flèche. A cela s'ajoutent différentes possibilités nées des upgrades. En deuxième position sur votre barre de progression, vous pourrez utiliser une bombe fumigène par exemple. Si ces attaques spéciales peuvent vous sauver la mise, elles ont l’inconvénient d’avoir des emplacements fixes sur votre barre de programmation.Cela aurait pu être simple s’il n’y avait fallu que programmer les actions et les exécuter automatiquement sans que vos ennemis ne répliquent (un peu comme dans Transistor). Seulement voilà : les loups aussi jouent. Vous bougez, ils le font aussi, et ainsi de suite, chacun son tour.C’est là que Howl prend toute sa dimension stratégique : oui, il faudra faire attention à vos déplacements, mais anticiper aussi ceux de vos adversaires de façon à les toucher au bon moment ou éviter de vous-même vous faire toucher, ce qui met fin à votre tour immédiatement.Le nombre de choses à penser est d’autant plus grand que tous les loups ne bougent pas de la même façon ni au même moment. Tant que les loups ne vous détectent pas, ils ne bougent pas. Vous pouvez passer la plume qui sert de curseur sur les différents ennemis pour voir leur zone de détection. Dès qu’ils bougent, une petite carte s’affiche en dessous d’eux pour chacune des actions qu’ils vont effectuer.Si vous avez la possibilité de voir combien de tours ils vont agir, vous ne pouvez pas savoir selon quels mouvements. Ensuite, c’est à vous de tenter de tout faire pour arrêter vos ennemis, anticiper que si les loups s’approchent d’un individu, il le transforme en deux tours, que si tel type de loup vous voit il attaquera instantanément et sur deux cases de distance, que si vous marchez sur des ossements ils alertent tous les loups à proximité, etc.