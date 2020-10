Test de Hidden in plain sight (Switch)

Jeu pour soirée déconfinée

Se trouver, trouver les autres, les éliminer

Tests de Turing à grande échelle

Jeu indépendant sorti pour la première fois sur Xbox 360 en 2011, Hidden in plain sight mélange l’esprit d’un jeu de stratégie avec la déconnade de tous les bons jeux multi-joueurs. Il était donc tout naturel de voir arriver ce tire sur Nintendo Switch.Arrivé sur l’eShop le 12 mars prochain, le jeu a connu un début difficile avec le confinement du printemps dernier qui a fait totalement disparaître les soirées entre potes et les sessions de jeux vidéo le midi au boulot. Tant pis ! Le jeu a patienté et peut désormais vous occuper de nouveau, tout en respectant les gestes barrières évidemment !Hidden in plain sight s’articule autour de plusieurs mini-jeux qui partage un thème commun : compléter des missions au sein d’une foule d’autres personnages, contrôlés par l’ordinateur… ou par vos adversaires ! Tout cela, sans se faire remarquer. D’où le slogan du jeu : « se trouver, trouver les autres, les éliminer ». Simple et efficace, mais surtout très drôle !Quel que soit le mode de jeu choisi, vous aurez forcément l’impression de vous retrouver dans un album de « Où est Charlie ? » à chercher Charlie, son chien et ses amis. Dans Hidden in plain sight, il vous faudra, en toutes circonstances, être capable d’identifier les comportements inhabituels des autres personnages pour débusquer vos adversaires et les empêcher de mener à bien leurs missions.Différents modes de jeu composent Hidden in plain sight : un mode Ninja Party où il vous faudra, tel un ninja, vous fondre dans la foule pour aller toucher les différentes statues qui composent la pièce ; un mode Battle Royale ou la zone de jeu se réduit de plus en plus pour vous pousser à vous dévoiler pour assassiner vos adversaires.Car attaquer un adversaire, ça signifie faire un mouvement brusque qui dévoile immédiatement (mais pour un temps relativement court) votre position aux autres joueurs. Comment faire alors pour distinguer, avec certitude, l’homme de la machine ? Là est la question.D’autres modes permettent de faire varier les plaisirs. Un petit mot sur le mode « Death Race » qui vous offre deux moyens de gagner : passer la ligne d’arrivée en premier (sans se faire remarquer) ou bien sniper vos adversaires. Mais attention : vous n’avez le droit qu’à une seule balle ! Une mauvaise manipulation et c’est la défaite assurée !Heureusement, une arme de secours est là pour vous sauver la mise : une bombe fumigène permet de faire diversion et d’échapper à la vigilance de vos adversaires.