Test de Heaven Dust 2 : l’hommage isométrique à Resident Evil continue !

Un survival sans peur

Une jouabilité simple

Une progression plein d'énigmes

Vous incarnez Steve, un homme qui se réveille dans une espèce de laboratoire rempli de zombie. Votre but est de retrouver les quelques survivants et, bien sûr, de sortir de ce bâtiment.Comme pour le premier volet, on retrouve cette mise en scène isométrique qui tranche complètement avec la saga dont il s’inspire. Cela donne une vision et une ambiance qui altèrent complètement le côté angoissant des survival horror. On voit les ennemis de loin et les effets de surprise à se faire dresser les poils sur la tête ne sont pas de la partie.L’aspect SD des personnages qui leur donne un look très juvénile n'arrange rien au manque d’effroi de l’ambiance. Au final, HD2 ne fait pas très peur. Certes, il pourrait effrayer les enfants par son côté sanglant. Mais force est de constater également que l’environnement est assez lumineux. Là aussi pour l’effet angoissant dans l’obscurité, c’est loupé.Mis à part l’ambiance, les mécaniques de jeu fonctionnent très bien. Le personnage se contrôle différemment que dans un Resident Evil. Il suffit de presser la direction souhaitée pour qu’il avance en fonction. Ce qui rend les déplacements plus fluides.Du côté de l’action, une fois équipé d’une arme à feu, en maintenant la gâchette ZR, vous visez automatiquement un ennemi. En pressant sur l’autre gâchette ZL vous changez de cible. Il suffit ensuite d’appuyer sur la touche Y pour tirer. Si vous maintenez la visée quelques secondes, le curseur se positionne sur la tête. Vous pouvez tirer directement en pleine poire, réduisant ainsi le nombre de munitions nécessaire pour tuer un zombie.C’est assez simple, cependant vous pouvez rapidement être à court de balles. Même si vous êtes armé d’un couteau, son usage est difficile. En effet, il faut appuyer sur R3 pour l’utiliser alors qu’un des quatre boutons n’est pas utilisé. Cela aurait pu être plus ergonomique. Il inflige des dégâts très minime. Ne comptez donc pas sur lui pour vous sortir d'affaires. Si vous n’avez plus de munitions et que vous avez besoin de tuer des ennemis pour avancer, autant charger votre précédente partie pour mieux gérer vos armes à feu.L’aventure se rythme entre affrontements et surtout puzzles. Il y en a de nombreux et de toutes sortes. Cela va de pousser de simples caisses à trouver les bons éléments à combiner pour fabriquer l’outil qui permet d’avancer. Les notes d’indices sont présentes à profusion pour vous assister dans la solution.Mais là si vous n’êtes pas à l’aise avec l’anglais, autant ne pas lancer le jeu. En effet, HD2 est traduit dans plusieurs langues, mais le français n’en fait pas partie. Aucune mise à jour n’est prévue.