Test de Ghost Sweeper (Switch)

Armé et... pas très dangereux !

Simple et efficace ?

Une technique d'un autre temps

Un bilan couru d'avance ?

L’histoire de Ghost Sweeper débute alors que revient à la vie le Seigneur des Ténèbres, ramenant avec lui son château et maudissant les terres alentours. Bon, on rajoutera apparemment aussi Castlevania à la liste des nombreuses inspirations du titre.Maintenant que les fantômes et autres morts-vivants hantent les environs, il ne reste plus que les Ghost Sweepers pour sauver le monde. Et c’est au joueur de choisir entre les deux héros proposés pour aller mener à bien cette mission, même si l’aventure ne pourra pas être partagée avec un second joueur.Si votre héros est équipé d’une sorte de fusil à fantômes, ne vous attendez pas à blaster à tout va. Ghost Sweeper est avant tout un jeu de réflexion, ressemblant beaucoup à la série des Crazy Castle. Si vous avez reçu un jeu Bug’s Bunny ou Garfield sur Game Boy dans les années 90, vous connaissez sûrement ce type de jeu mêlant plate-formes, réflexion et objets à ramasser.Oublions donc d'emblée toutes les inspirations affichées ou suggérées de Ghost Sweeper, le titre aurait pu afficher n'importe quel autre skin que son concept serait resté inchangé. Un autre point commun avec la série Crazy Castle, qui jonglait entre les licences Mickey, Bug's Bunny, Garfield ou Ghostbusters selon les territoires. Un point commun avec les chasseurs de fantômes qui n'a malheureusement rien de bien glorieux.Ghost Sweeper vous demandera donc de récupérer la clé (ou les clés) du niveau en évitant les monstres qui errent dans la zone, en les piégeant voire parfois en les détruisant. Votre héros dispose ainsi de plusieurs actions possibles : sauter, faire apparaître et disparaître des blocs mais une capacité spéciale selon le Sweeper choisi : aspirer les fantômes ou cracher une boule de feu.La boule est une attaque offensive basique tandis la faculté d'aspirer les fantômes demandera un peu de réflexion. Dans les deux cas, ces actions puiseront dans votre jauge de mana, qui se videra à toute vitesse, limitant grandement son usage.Pour en revenir à l'aspiration, elle ne permettra d'aspirer que les fantômes et aucun autre monstre du bestiaire. De plus, les fantômes aspirés ne peuvent le rester très longtemps et il faudra les expulser rapidement pour ne pas succomber. Comme aspirer et relâcher les fantômes n’est pas gratuit, il faudra utiliser cette action à bon escient, mais elle permet en contrepartie d’éliminer un deuxième ennemi si vous le touchez, même s’il ne s’agit pas d’un fantôme, et surtout même s'il est derrière un mur ou un bloc, contrairement à la boule de feu.Chaque niveau constitue donc une énigme à résoudre, et vous pourrez vous compliquer la tâche en essayant en plus de ramasser les pierres précieuses ou en finissant le niveau dans le temps imparti. Réussir les niveaux parfaitement vous permettra d’ouvrir l’accès à une quatrième mission du niveau vous demandant de réussir le niveau avec un objectif obligatoire, qui sera souvent de tuer tous les monstres ou justement en vous montrant pacifique.Voilà pour le concept du titre, qui ne devrait pas vous surprendre. Et le problème, c’est que ce n’est pas sur ses autres aspects que le titre risque de vous séduire.On commencera avec ce qui risque de vous frapper d’entrée, l’aspect graphique du titre. Le jeu a des airs de jeu flash, voire de Shareware Windows 98, et ce n’est clairement pas très agréable à voir bouger. Les animations sont quasi inexistantes, les designs génériques sont plutôt laids dans l’ensemble.Côté son en revanche... Non en fait côté son, le constat est le même, si ce n’est qu’on remercie les développeurs d’avoir pensé à ajouter une option permettant de couper les musiques et les bruitages. Il n’aura pas fallu plus de dix minutes pour agacer toute la maison, y compris le chat.Cependant, le plus important dans ce genre de petite production c’est le gameplay et le plaisir de jeu. Sur ce point non plus, soyons franc, le jeu n’excelle pas. Sa maniabilité héritée du mobile demandera un petit temps d’adaptation.Les déplacements sont lourds, peu réactifs et les collisions très larges. C'est simple, on imagine très bien la grille de déplacement des personnages même si elle n'est pas affichée. Nous n'irons pas jusqu’à dire qu'on s'approche du feeling d’un Game and Watch mais presque.Mais soyons francs, tout ça vous aura sauté aux yeux après voir jeter un œil à l’illustration principale du titre ou aux quelques screenshots disponibles sur le Nintendo eShop. La seule chose qui peut donc sauver le titre c’est la qualité des énigmes et son level-design.Et sur ce point, on dira que le jeu est tout juste correct. En se mettant un petit son sympa dans les oreilles et en ne se concentrant que sur la résolution d’énigme, il faut bien avouer que nous n'avons pas passé un moment aussi désagréable qu'escompté. Cependant, cela n'a pas dépassé l'effet que peut produire n’importe quel jeu lambda téléchargé gratuitement sur le store de votre smartphone ; titre qui sera désinstallé le soir même, ou au mieux quelques jours plus tard. Il n’y a donc pas vraiment de raison d’y jouer sur Switch, d’autant que les développeurs n’ont même pas essayé d'optimiser le titre pour la console.Le jeu est clairement un portage direct de la version mobile, jusque dans ses menus qui ont clairement été pensés pour le tactile et non pour la manette, les rendant tout sauf ergonomiques.Sans être désagréable, Ghost Sweeper est un petit jeu oubliable comme il en existe des milliers et qui risque de vous lasser après quelques minutes. Reste sa durée de vie plus que correcte mais qui aura du mal à justifier les cinq euros demandés.