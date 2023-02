Test de From Space : on s’y sent un peu seul !

L’escouade balaise

Vous voilà en 1986, sur une Terre envahie par les aliens venus pour s’emparer de morceaux de cristal laissés par l’impact d’une météorite. Heureusement, une escouade de six soldats super méga forts est là pour débarrasser le monde de ces extraterrestres roses. Ces quelques lignes suffisent à raconter l’histoire du jeu. Le scénario n’est pas très original mais ce n’est pas ce qui importe vraiment ici. Il faut s’attendre à bourriner et tirer contre des vagues d’ennemis gluants, ce qui est plutôt réussi.Dès le départ, vous avez le choix entre six personnages répartis en trois classes. Si vous êtes plutôt orienté attaque il y a la Snipeuse de l’ombre ainsi que l’Assistant de laboratoire. Pour ce qui est de la défense vous pouvez choisir entre le Pyromane et le Gardien de but. Vous préférez vous axer sur du soutien ? Alors optez pour l'Électricien ou l’Ingénieur militaire. Un panel haut en couleur qui permet de composer de bonnes synergies si vous jouez à plusieurs, mais qui a aussi son importance en solo.Chaque spécialiste dispose d’armes et de capacités uniques. Leur niveau augmente au fur et à mesure que vous tuez des aliens, ce qui débloque des améliorations. L’avantage réside surtout dans le fait que chaque membre de l’escouade voit son niveau augmenter et non pas uniquement celui que vous contrôlez. C’est lorsque vous tombez sur un vestiaire que vous pouvez changer de personnage. À savoir qu’en plus, lesdites améliorations sont interchangeables. Autrement dit, vous êtes complètement libre dans votre manière d’aborder la progression de chacun ce qui offre une expérience complète.Votre aventure est guidée par des missions données par des PNJ. L’élimination de l’influence alien en détruisant des capsules cosmiques, le nettoyage total d’une zone en supprimant les nids ou encore l’escorte. Cette dernière, comme son nom l’indique, consiste à accompagner un individu qui combat à vos côtés d’un point A à un point B. Notez que si votre compagnon est à terre, il est important de le réanimer rapidement pour éviter qu’il revienne au point de départ. Vous serez obligé de faire demi-tour ce qui peut parfois être très long.Pour combattre les aliens, il y a une large artillerie, comme le fusil d'assaut ou le fusil foudroyant. On collecte les armes et les munitions en tuant des ennemis ou en ouvrant des coffres. Gardez un œil sur votre consommation de balles pour éviter de vous retrouver à court, car vous ne lootez pas nécessairement celles qui correspondent à l'arme portée par le personnage que vous jouez. Il peut s’agir de cartouches pour celle d’un autre membre de l’escouade. Cela encourage le joueur à alterner entre les spécialistes pour vaincre différents types d'ennemis et surtout varier les plaisirs. Vous débloquez également des armes liées aux spécialités, telles que la mitrailleuse du Gardien de but et le fusil de sniper de la Snipeuse de l’ombre, à partir du niveau 4.D'autres objets viennent étoffer la liste, ils se divisent en deux types : les objets offensifs (grenade, mine, plateau électrifié, flasque toxique etc.) ou les objets défensifs (barbelés, bouclier dôme etc.). Il faut aller dans l’inventaire en appuyant sur la touche - et vous équiper pour les assigner aux touches L et R ou bien les sélectionner directement avec les touches gauche et droite de la croix directionnelle.Enfin, pour terminer avec la dimension plus RPG : les avantages. Au départ un seul espace d’avantage par personnage est disponible. Avec la montée en niveau, de nouveaux encarts se déverrouillent et vous pourrez cumuler jusqu’à cinq améliorations en même temps. On retrouve notamment un boost de bouclier, d’endurance ou encore de santé. Plus on progresse, plus elles s’avèrent utiles et augmentent la capacité à se dresser face à des hordes toujours plus grandes.Malgré tout cet attirail, on se retrouve parfois dans des situations où l’on recommence encore et encore une mission des suites d’un manque de munition ou d’une fenêtre explicative qui apparaît en plein milieu de l’écran sans pouvoir mettre pause. Le jeu est tout de même assez punitif, car les points de sauvegarde sont épars et à moins que vous n’ayez pu en trouver un proche de votre lieu de mission, vous serez obligés de recommencer toutes les étapes qui la précède encore et encore. On regrette qu’il n’existe pas de sauvegarde automatique ou tout simplement plus de lieux ou sauvegarder.Le plus gros défaut du titre réside finalement dans son mode multijoueur. Pour être plus précis, jouer avec des amis est vraiment ce qui pousse l’expérience à son paroxysme et c’est là qu’on s’amuse le plus. En revanche, il s’agit d’une fonction uniquement disponible en ligne avec des amis qui disposent du titre. C’est dommage qu’il n’y ait pas, au moins, de mode multijoueur en local.