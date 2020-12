Test de Fitness Boxing 2 (Switch)

Le retour en force des jeux de fitness

Une suite dans la continuité

Une question de timing

Une bande-son sportive

Un vrai programme pour garder la forme ?

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise - Démo gratuite disponible ! (Nintendo Switch) 12/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Durant les années 2000, les premiers de sports à la maison sont apparus sur PS2 puis ensuite sur Wii avec le désormais célèbre Wii Fit et sa balance.La tendance se poursuit avec plus ou moins de succès et la Switch voit arriver deux expériences de jeu de fitness : Fitness Boxing et Ring Fig Adventure.L’année 2020 et son confinement mondialisé ont remis sur le devant de la scène ces jeux qui permettent de garder la forme tout en restant chez soi. Un peu partout dans le monde, on retrouve ces titres dans les classements des meilleurs ventes.La crise sanitaire n’étant pas vraiment terminée, on comprend les ambitions de Nintendo et d’Imagineer de se lancer dans une suite, surtout en cette période de fêtes de fin d’année, propice aux repas lourds en calories et en bonne résolution d’éliminer tout ça dès l’année prochaine !Comme souvent avec les jeux du genre, les deuxièmes volets ne sont pas radicalement différents de leurs prédécesseurs et on se contente plutôt de revoir la forme que le fond dans ce genre de jeu.Fitness Boxing 2 : Rhythm and Exercise ne nous donne pas tort et nous retrouvons ici ce qui a fait le succès du premier jeu : des séries d’exercices physiques, des coachs personnalisables et un programme qui pourra être adapté à vos besoins en terme d’intensité, de durée et de parties du corps à travailler.L’objectif de chaque exercice est évidemment de caler ses coups, ses crochets ou ses uppercuts, à gauche et à droite, au bon moment et d’enchaîner les « Parfait » pour déclencher des combos permettant d’augmenter votre score global.À la fin de chaque exercice, ce score représenté sous forme d’étoiles vous permet potentiellement de débloquer des succès et d’accéder à de nouveaux exercices. Un âge de forme physique est également donné à votre performance, à la manière des autres programmes du genre.Le timing est essentiel et, tout comme la sortie du jeu est calée parfaitement pour cette fin d’année, vos coups se doivent d’être calés correctement pour passer d’un simple « OK » à un sublime « Parfait ».Il ne faudra pas s’emmêler les pinceaux car le jeu est assez sensible et pourra prendre de simple mouvement pour des tentatives de coup.En revanche, le jeu ne semble pas en mesure de détecter les différences entre les coups portés pour savoir si vous exécutez plutôt un crochet ou un uppercut. C’est dommage.La playlist est évidemment un essentiel dans chaque jeu de rythme et Fitness Boxing 2 propose une nouvelle sélection de musiques pour nous entrainer au son de 20 versions instrumentales de tubes, avec en plus trois titres originaux.Dans cette playlist nous retrouvons comme à chaque fois des grands noms de la pop mais pas forcément avec leur plus grand tube. Signalons tout de même la présence de Cyndi Lauper et de son tube « Girls just want to have fun » ou des Village People et leur indémodable « Y.M.C.A », parmi notamment Katy Perry, One Direction, Ed Sheeran et Ariana Grande.Les versions instrumentales sont correctement exécutées et leur présence rend les exercices un peu plus motivants. En revanche, il vous faudra vous entrainer sur les morceaux disponibles pour débloquer les suivants. N’espérez donc pas boxer sur du Earth, Wind & Fire dès le début du jeu.Comme tout jeu du genre, le plus difficile ne sera pas les exercices en eux mêmes mais la motivation que vous êtes prêts à mobiliser pour poursuivre vos efforts au quotidien.Une fois votre programme conçu, il vous est ainsi possible d'ajouter une alarme de notification quotidienne. Cette notification sonore vous incitera à sortir votre console de sa veille et à lancer le jeu pour réaliser votre séance d'entraînements. Une bonne idée que nous retrouvons aussi dans Ring Fit Adventure.Également, à force de vous entraîner, vous allez débloquer de plus en plus d'exercices qui permettront de faire varier votre programme quotidien. Il faut donc être patient et ne pas lâcher le morceau trop vite !Comme souvent avec ce genre de jeu, ce n'est pas un exercice pris individuellement qui va vous faire transpirer mais bien l'enchaînement de 3-4 exercices à la difficulté croissante qui vous fera travailler vos muscles. Et nous pouvons confirmer que les exercices de Fitness Boxing 2 sont totalement adaptés à ceux qui cherchent à fair un peu d'activité au quotidien pour ne pas rester trainer sur le canapé.A noter que, comme le premier titre, Fitness Boxing 2 propose de vous entrainer à deux soit au cours d'un entrainement libre soit directement dans les séances du jour histoire de progresser ensemble dans votre programme de remise en forme !