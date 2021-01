Test de Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light (Switch)

Il était une fois…

25 Chapitres et des cartes toutes plus riches les unes que les autres

Pas le droit à l’erreur

De nouvelles fonctionnalités bienvenues

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light - Launch Trailer - Nintendo Switch 01/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tout commence lorsque que Shiida, princesse du royaume de Talys, accourt jusqu’au royaume d’Altea pour supplier le prince Marth, de l’aider à reprendre le royaume des mains des pirates de Galder.Une fois cela fait, le roi, libéré de l'emprise de l'ennemi, lui révèle qu’il s’agit là de l’entreprise du royaume tyrannique de Dolhr et petit à petit, le jeune prince (et donc le joueur) comprendra qu’il est question d’un mouvement bien plus importants et est contraint de fuir son royaume car le sorcier Gharnef - responsable de la mort de son père - a ramené à la vie de Dragon d’Ombre Medeus.Marth, descendant d'Anri - le guerrier ayant vaincu le Medeus par le passé - confie son royaume à sa sœur Elice pour se réfugier en Talys. Une fois arrivé en Talys, il doit partir à la conquête l’épée de lumière, Falchion, puis de la « Fire Emblem » (ou l'Emblème de feu, à vous de voir) pendant que les forces ennemies annexent son royaume et capturent sa sœur par la même occasion. Ce n’est qu’armé de ces deux objets que Marth pourra affronter Medeus et ainsi sauver Altea - et sa sœur -.Au total, ce n’est pas moins de 25 chapitres qui vous attendent tout au long du jeu, soit une cinquantaine d’heures de jeu en perspective.Châteaux, plaines, lacs, déserts, montagnes… les décors proposés sont aussi riches que variés, ce qui permet d’élaborer quantité de stratégie différentes pour au final n’en retenir qu’une seule qui vous permettra de submerger et terrasser l’ennemi.La stratégie, voilà sur quoi repose ce titre. Chaque déplacement d’unité peut avoir un rôle décisif sur le déroulement de la bataille. Déplacer son unité d’une case de trop peut lui être fatal et lorsqu’elle meurt, son sort est irréversible !De plus, chaque unité dispose de caractéristiques qui lui sont propres. Ainsi, chacune a ses forces et ses faiblesses, même les armes/sorts qui lui sont attribuées jouent un rôle majeur et c’est sur cela que repose avant tout la stratégie à adopter.Par exemple : un chevalier se déplace lentement, dispose d’une forte résistance aux attaques physiques et notamment aux coups infligés par des épées mais globalement moins à ceux infligés avec des lances. Et surtout, il est très vulnérable aux attaques magiques. Il s’agit donc d’une unité à placer en première ligne lors d’un assaut mais qui devra toutefois rester en retrait si des mages ou évêques sont présents dans les lignes ennemie.Pour élaborer une bonne stratégie, il faut donc prendre en compte l’ensemble de ces différents paramètres. Heureusement, les nouvelles fonctionnalités ajoutées (nous en reparlerons) ainsi que les conseils des villageois que l’on rencontre au fil de l’aventure en se rendant aux maisons présentes sur la carte vous aident à se (re)familiariser avec cet aspect si vous découvrez la série ou n’y avez plus joué depuis un certain moment.Enfin, il est important de jeter un coup d’œil sur la carte avant de définir sa composition – cela n’est pas disponible dès le début du jeu car votre armée n’est pas assez importante – puisqu’en fonction des ennemis présents, votre composition sera plus ou moins efficace contre eux et de mauvais choix se traduisent souvent par la perte d’une unité. Cet aspect doit donc être lui aussi à étudié avec une certaine rigueur et vos troupes choisies avec parcimonie.Avec ce portage, de nouvelle fonctionnalités plus récentes ont été introduites dans le jeu. Parmi elles, on dénombre notamment le fait de pouvoir créer et charger à tout moment une sauvegarde rapide (« Create/Load Bookmark »), de pouvoir accélérer la vitesse du jeu (« Fast-Forward Settings »), de revenir sur l’écran titre (« Reset Game »), de changer d’affichage entre affichage moderne (Classique) et affichage sur TV Cathodique (Pixel Perfect) et enfin, de pouvoir remonter le fil des tours passés (« Trun Rewind).Tant d’options à retrouver dans un second menu rajouté spécialement pour l’occasion qui apparaît lorsque l’on appui sur le bouton X de la manette.Toutes ces options modernes facilitent ainsi l’expérience pour les nouveaux venus et les joueurs de la première heure qui n’ont plus besoin de recommencer 15 fois la même bataille pour ne pas perdre une unité. Du tout bon !