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Devil Jam Disponible sur Switch depuis le 26/03/2026
Test de Devil Jam (Switch)

Test de Devil Jam : Devil Reccord !

Le Diable vous a proposé un deal. Mais vous êtes décédé avant que votre groupe de rock n’ait assez de succès. Pas de panique : en Enfer, il y a toujours moyen de faire de la bonne musique !

Test
Le 26 mars fut la date du début d’un grand concert ! Avec Devil Jam, c’est en Enfer qu’il faudra le donner ! Incarnez les membres d’un groupe de musique et essayez de survivre aux hordes d’ennemis qui vont déferler sur scène. Le titre de Rogueside est-il le nouveau Survivor qui conquiert vos consoles ? Ça aurait pu…

Le Diable a un contrat pour vous

Devil Jam a un point de départ assez drôle. Votre groupe avait signé un pacte avec le Diable pour faire décoller sa carrière. Seulement voilà, la Mort a aussi une maison de disques et ne souhaite pas que le Diable ait plus de succès qu’elle. Elle vous tue, ainsi que les autres membres du groupe. Direction l’Enfer ! Heureusement, le Diable en a décidé autrement. Pas de concerts sur Terre ? Pas grave, l’Enfer est là aussi et vous allez quand même lui offrir le succès pour lequel il a payé. Après tout, votre âme ne vous appartient déjà plus…
Vous voilà donc dans un survivor musical plutôt rythmé. Pendant chaque run, vous allez affronter les hordes d’ennemis qui vont venir tenter de vous tuer. Vous disposez d’une auto-attaque, en fonction de votre personnage, et de tout un tas d’upgrades et d’attaques secondaires que vous allez pouvoir placer et débloquer en fonction de vos niveaux. Comme dans de nombreux Survivor, le principal réside dans vos déplacements, dans votre capacité à construire votre build et à esquiver les ennemis.

Quand la musique résonne

Le principe de base de Devil Jam est vraiment intéressant. Outre votre auto-attaque de base, dépendant de votre personnage, vous disposez d’une palette qui s’apparente à un morceau de guitare. Trois lignes et quatre colonnes, qui se jouent selon le tempo de la musique. Dans chacune des cases ainsi composées, vous pouvez y placer une attaque secondaire ou un buff. Il s’agit alors de placer tout cela au mieux sur la grille pour que vos combo soient le plus fort possible.
Le principe est intéressant : il s’intègre parfaitement à l’idée du jeu, celle d’un univers lié à la musique. Chaque run vous permet d’accomplir toute une série de quête, allant de “monter tel pouvoir au niveau max” en passant par “survivez tant de temps”. Bien entendu, il y a des boss. Des ennemis sur-puissants, avec des patterns spécifiques qui vous enferment dans une arène le temps de leur affrontement. En soi, on retrouve tous les éléments d’un survivor, avec ses éléments à débloquer au fur et à mesure des runs, des combinaisons de pouvoirs à faire etc. Chaque pouvoir est d’ailleurs lié à une entité, ici représenté par les sept pêchés capitaux.

Tout n’est pas rose sur scène

Ce test aurait pu être très enthousiaste. En vous racontant les upgrades possibles, les zones à explorer, les quelques petits secrets qui s’y trouvent sous la forme d’éléments du décors cliquables vous octroyant un bonus. Ca aurait pu si nous n’avions pas été coincé au bout de deux heures de jeu. Le fait de débloquer un nouveau personnage, Amy la chanteuse, et de l’utiliser semble avoir complètement cassé le jeu. Une fois en jeu, elle n’attaque pas, son auto-attaque semble ne pas fonctionner.
Et de surcroit, l’erreur semble se propager à notre premier personnage quand on essaie d’explorer la nouvelle zone débloquée aussi. Il devient alors impossible de progresser. Sans auto-attaque, pas d’expérience, sans expérience, pas d’attaques secondaires et donc aucun moyen d’avancer. Et nous avons tout essayé : relancer le jeu, le lancer sur Switch 1 et Switch 2, désinstaller et réinstaller… A l’heure où ces lignes sont écrites, nous ne pouvons que vous conseillez de ne jamais changer de personnage pour Amy lorsque vous la débloquer. C’est vraiment dommage, car l’expérience de jeu était jusque là vraiment plaisante. On espère très fortement qu’un patch viendra corriger tout ça rapidement.
10/20
Devil Jam aurait pu être un titre vraiment très intéressant, renouvelant le Survivor pour lui donner un côté définitivement plus rock and roll et stratégique. Malheureusement, le fait d’être bloqué dans notre progression à peine au début du titre est un frein. Nous espérons fortement qu’un patch viendra corriger tout ça, ne serait-ce que parce que les deux premières heures ont été une expérience très positive et qu’on aimerait pouvoir plus y jouer !
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10 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Laissez-moi jouer, pitié !

Jouabilité
Si on excepte les bugs cités dans le test, le jeu est facile à prendre en main et vraiment plaisant. Les déplacements sont fluides.
Durée de vie
Si vous n’avez pas les mêmes bugs que nous, alors vous pourrez y passer de très nombreuses heures. Sinon vous serez bridés dans votre expérience à peu près au bout de deux heures de jeu.
Graphismes
Le jeu est vraiment beau ! On regrettera quelques bugs graphiques lors des écrans de chargement, qui donnent l’impression que la barre de chargement recule par moment, mais sinon c’est vraiment beau. Les personnages sont très intéressants et bien dessinés, les environnements vraiment beaux et les contrastes rendent le tout très lisible.
Son
Le vrai point fort du jeu, c’est sa bande son. La musique est entrainante, c’est du bon rock mâtiné de moment plus orienté métal. On doit la bande son à Deon van Heerden (ayant aussi travaillé sur Shootas, Blood & Teef et Broforce).
Intérêt
Malgré son petit prix de seulement 7,99 €, il semble difficile de recommander ce titre tant qu’il n’y a pas de confirmation que tout est parfaitement jouable et que notre bug n’est qu’un événement isolé. Outre cela, le jeu est excellent et le principe de base vraiment chouette et original !

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