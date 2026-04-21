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Opération nettoyage ! (Cleaning Up!) Disponible sur Switch depuis le 15/04/2026
Test de Opération nettoyage ! (Cleaning Up!) (Switch)

Test de Opération Nettoyage (Cleaning Up) : Nettoyage de printemps !

Bienvenue chez Clyner, l’application de nettoyage qui vous donne du travail ! A vous de jouer maintenant !

Test
L’opération nettoyage commence le 15 avril. Pour l’occasion, le studio Unbound Creations vous propose de tester l’application Clyner et sa mascotte particulièrement intelligente qui va vous apprendre à nettoyer votre environnement. Munissez-vous de votre meilleur balai et foncez détruire les montagnes de déchets qui vous attendent dans des lieux étonnants et improbables.

Tout doit disparaître !

Le principe est simple : vous allez devoir accepter de multiples missions et nettoyer tout ce qui vous entoure. Votre nouveau compagnon de jeu est Spongy, l’IA de Clyners, l’application qui vous octroie vos missions. Cette éponge à cheveux et barbichette en bulles de savon a des choses à vous expliquer ! Et surtout, possède beaucoup d’humour. Au programme, vous devrez nettoyer un appartement, bien entendu. Mais aussi une maison hanté, un café et plus encore !
Mélange de propos cyniques sur l’IA (qui font échos à de nombreuses actualités), et nostalgie de Clippy, le trombone emblématique des années 90, votre compagnon de nettoyage ne fera que vous regarder et surtout vous donnera quelques nouveaux outils pour décaper les intérieurs. Les missions sont multiples, mais toutes peuvent vous octroyer un total de 5 étoiles. Avec ses 20 missions, ce sont donc pas moins de 100 étoiles que vous pouvez récupérer, un véritable défi en devenir !

Nettoyage de printemps

Le gameplay est d’une grande simplicité : vous vous déplacez avec le joystick gauche, tournez votre personnage avec le droit (de façon à viser avec vos outils). Ensuite, la gâchette ZR vous permet d’actionner les engins (balais, aspirateur, serpillère, etc.) tandis que L et R vous fait switcher entre eux.
Ensuite, il n’y a plus qu’à tout nettoyer. Chaque niveau vous propose un petit défi. Parfois, il faudra ne pas briser les vases d’un musée et donc y aller avec précaution. Certains engins vous permettent de débloquer quelques bonus comme arroser les plantes. Et ainsi de suite. Les 20 niveaux s'enchaînent et ne se ressemblent pas. On remarque facilement la variété des niveaux, qui redonnent à chaque fois un certain souffle de nouveauté au titre.

Balayer devant sa porte

Cette diversité, bien que ne s’appliquant qu’à un faible nombre de niveaux, est particulièrement plaisante : elle permet d’allier la rapidité (puisque votre score est le temps passé dans le niveau), à la dextérité demandée par les objectifs secondaires.
Opération nettoyage ! est un titre agréable à jouer, malgré une certaine rigidité dans les déplacements. La surcharge d’éléments à l’écran reste fluide malgré le nombre de petits éléments à nettoyer. Le style graphique est tout aussi plaisant : le côté presque cartoonesque des personnages, la personnalité des lieux et les petites animations à différents moments donnent une vraie identité au titre. Opération Nettoyage est un titre sans prétention, mais qui propose de nombreuses heures de jeux : celles nécessaires pour finir les 20 niveaux et celles ensuite pour celles et ceux qui veulent obtenir le 100%, toutes les étoiles, etc.
15/20
Opération Nettoyage fait partie de ces cosy games de nettoyage plein d’humour. On y retrouve des personnages emblématiques, des références vidéoludiques connues (mention spéciale au sound design des sauts qui n’est pas sans rappeler celui de Yoshi), ainsi que des possibilités de customisation. Les outils se débloquent au fur et à mesure, mais offrent aussi une certaine rejouabilité : car tous les niveaux peuvent se rejouer une fois tous les instruments débloqués. On prend plaisir à découvrir les différents lieux à nettoyer, surtout qu’ils sortent de l’ordinaire et recèlent de nombreux secrets !
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15 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Il n’y a plus qu’à finir de tout décaper maintenant !

Jouabilité
Malgré une certaine rigidité du joystick droit, contrôlant l’angle avec lequel vous utilisez balai et autre aspirateur, le gameplay d’Opération Nettoyage est fluide et intuitif. Ici pas beaucoup de touches mais beaucoup de possibilités !
Durée de vie
Il faudra compter environ 4h pour terminer les 20 niveaux de base. Mais une fois l’aventure terminée, vous pouvez recommencer chaque niveau pour obtenir les 5 étoiles maximales à chacun d’eux. Il est d’ailleurs possible que certaines choses changent en y rejouant une fois avoir débloqué tous les instruments !
Graphismes
Le jeu est joli. Certains petits éléments clippent par moment entre les meubles, mais vu le nombre d’éléments présents à l’écran, c’est presque obligé ! Pour le reste, l’ambiance est colorée, l’humour très présent et cela se voit aussi dans les choix graphiques.
Son
Mention spéciale au sound design qui fait le plus gros de l’ambiance sonore ! D’ailleurs ici pas de petite musique d’ascenseur, juste le bruit de l’aspirateur, les petits ding satisfaisants une fois avoir fini un élément et les rebonds de votre personnage.
Intérêt
Opération Nettoyage est un bon cosy game. Sans prétention, avec suffisamment de contenu pour être intéressant sans jamais tomber dans la redondance ennuyeuse. Pour 13,99 € sur l’eShop, Opération Nettoyage est un titre pour les fans du genre et ceux qui veulent découvrir.

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