Test de Opération Nettoyage (Cleaning Up) : Nettoyage de printemps !

Tout doit disparaître !

Nettoyage de printemps

Balayer devant sa porte

Opération nettoyage ! est un titre agréable à jouer, malgré une certaine rigidité dans les déplacements. La surcharge d’éléments à l’écran reste fluide malgré le nombre de petits éléments à nettoyer. Le style graphique est tout aussi plaisant : le côté presque cartoonesque des personnages, la personnalité des lieux et les petites animations à différents moments donnent une vraie identité au titre. Opération Nettoyage est un titre sans prétention, mais qui propose de nombreuses heures de jeux : celles nécessaires pour finir les 20 niveaux et celles ensuite pour celles et ceux qui veulent obtenir le 100%, toutes les étoiles, etc.

Le principe est simple : vous allez devoir accepter de multiples missions et nettoyer tout ce qui vous entoure. Votre nouveau compagnon de jeu est Spongy, l’IA de Clyners, l’application qui vous octroie vos missions. Cette éponge à cheveux et barbichette en bulles de savon a des choses à vous expliquer ! Et surtout, possède beaucoup d’humour. Au programme, vous devrez nettoyer un appartement, bien entendu. Mais aussi une maison hanté, un café et plus encore !Mélange de propos cyniques sur l’IA (qui font échos à de nombreuses actualités), et nostalgie de Clippy, le trombone emblématique des années 90, votre compagnon de nettoyage ne fera que vous regarder et surtout vous donnera quelques nouveaux outils pour décaper les intérieurs. Les missions sont multiples, mais toutes peuvent vous octroyer un total de 5 étoiles. Avec ses 20 missions, ce sont donc pas moins de 100 étoiles que vous pouvez récupérer, un véritable défi en devenir !Le gameplay est d’une grande simplicité : vous vous déplacez avec le joystick gauche, tournez votre personnage avec le droit (de façon à viser avec vos outils). Ensuite, la gâchette ZR vous permet d’actionner les engins (balais, aspirateur, serpillère, etc.) tandis que L et R vous fait switcher entre eux.Ensuite, il n’y a plus qu’à tout nettoyer. Chaque niveau vous propose un petit défi. Parfois, il faudra ne pas briser les vases d’un musée et donc y aller avec précaution. Certains engins vous permettent de débloquer quelques bonus comme arroser les plantes. Et ainsi de suite. Les 20 niveaux s'enchaînent et ne se ressemblent pas. On remarque facilement la variété des niveaux, qui redonnent à chaque fois un certain souffle de nouveauté au titre.Cette diversité, bien que ne s’appliquant qu’à un faible nombre de niveaux, est particulièrement plaisante : elle permet d’allier la rapidité (puisque votre score est le temps passé dans le niveau), à la dextérité demandée par les objectifs secondaires.