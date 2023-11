Test de Crowns and Pawns : Tromperie sur la marchandise ?

Le royaume des apparences

L’histoire commence comme tout récit d’aventures mystérieuses : Milda hérite d’une vieille maison en Lituanie suite au décès de son grand-père qu’elle a perdu de vue. A partir de là, elle va en découvrir plus sur ses origines, son père qui l’a abandonnée, une étrange quête et surtout des opposants qui la suivent à la trace.Classique ? Oui, parfaitement. Encore faut-il que l’intrigue soit efficace pour parvenir à nous captiver tout au long de l’aventure. D’autant qu’il faudra faire face à une écriture remplie d’un sexisme particulièrement flagrant : puisque vous jouez une femme, toutes les remarques que vous pouvez imaginer sur sa condition physique, son intelligence, sa façon de s’habiller (cela fait même partie des toutes premières “missions” du jeu).Rapidement, et après un court tutoriel sous la forme d’une première mission à faire pour rendre service à Dana, votre amie, l’enquête commence. Rendez-vous en Lituanie, donc, dans la maison de votre grand-père, seulement voilà : elle a été cambriolée juste pendant que vous exploriez et les choses vont mal tourner.Crowns and Pawns a définitivement été fait pour être jouable sur PC. La jouabilité sur Switch est au mieux catastrophique. Vous allez probablement passer plus de temps à essayer de sélectionner ce avec quoi vous avez envie d’interagir plutôt que de résoudre des énigmes. Visuellement, c’est simple : avec le joystick droit, vous pouvez déplacer le curseur de point d’intérêt en point d’intérêt.Sur chacun, vous avez deux ou trois icônes placées comme les touches de votre joycon. Ou presque. En haut le X pour utiliser l’objet sélectionné dans votre inventaire (et il y en a toujours un de sélectionné de base). A gauche le Y pour observer. Et en bas… le A pour interagir. Il faudra donc vous fiez non pas à l’emplacement de cette dernière touche mais à sa lettre, sous peine de marteler B sans parvenir à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas.En plus de cette aberration de boutons, mélangeant aussi bien l’emplacement des véritables boutons et celle fantaisiste du jeu, un autre problème se pose rapidement : les joysticks. Si celui de droite est trop sensible, entravant votre progression et sélectionnant rapidement tout et n’importe quoi sauf ce qui vous intéresse, celui de gauche, qui gère les déplacements de votre personnage ne l’est pas assez.Vous devez donc vous déplacer lentement, pour avoir accès à d’autres points d’intérêt que votre joystick droit sélectionne trop rapidement et passe de l’un à l’autre si vous avez le malheur de l’incliner un peu trop. Et si encore, ce n’était que lors des phases d’exploration, ça pourrait encore aller. Mais le problème est général et se présente aussi lors des résolutions des énigmes. C’est vraiment là qu’on sent que tout serait tout à fait jouable à la souris…Crowns and Pawns se présente comme un point’n’click, certes, mais surtout un jeu d’énigmes où les indices menant au grand final sont disséminés un peu partout. Et des énigmes, il y en a un paquet. Dans un premier temps vous allez explorer, récupérer tout ce que vous pouvez dans votre environnement et ensuite, peut-être, vous poser des questions. Le principal hic, c’est l’absence d’indice. Parfois, certains PNJ vous diront quoi faire, mais globalement cela se limite à “continuons d’étudier ces documents”, ce qui ne vous aide pas à vous rendre compte que, par exemple, combiner tel et tel objet vous aide à avancer.Et si vous vous retrouvez le bec dans l’eau, internet sera votre seul ami. L’avantage, c’est que l’intrigue est très linéaire : il faudra effectuer les actions dans l’ordre, les énigmes dans un ordre bien précis et donc regarder des solutions ne vous spoilera pas. L’inconvénient, c’est justement l’omniprésence de cette solution extérieure : cela révèle un problème de game design, ou de conception des énigmes. Celles-ci sont souvent contre-intuitives ou présentent une logique qui n’est pas forcément accessible. “Et qu’est-ce que je fais maintenant ?” sera probablement votre marotte d’exploration.Qu’on se rassure cependant : toutes les énigmes ne sont pas ainsi, et le jeu oscille entre des phases simples ou logiques et d’autres plus complexes. Le problème majeur réside dans le fait qu’il n’y a pas de vraie progression : pas de niveau de difficulté qui va en augmentant, juste des énigmes au niveau inégal, réparties de façon tout aussi inégale à l’intérieur du jeu. C’est vraiment dommage, car cela nuit à la cohérence globale de votre avancée dans l’histoire.