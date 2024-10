Test de Crow Country, l’avidité est mauvaise conseillère

Un p’tit tour au parc

Vous incarnez Mara Forest, dépêchée au parc d’attractions Crow Country par l’inspecteur Harrison. Le but est de retrouver Edward Crow, président du parc, dont la fille s’inquiète. Il a en effet disparu depuis deux ans, il était temps qu’on s’en occupe. On commence devant ses grilles, cadenassées : le parc a en effet fermé il y a quelque temps, après un malheureux et mystérieux incident… Vous allez peut-être en savoir plus ?







Après une ouverture de grille “à l’américaine”, on pénètre dans le parc, non sans penser à fouiller la zone ! Eh oui, c’est un survival horror, donc il faut amasser munitions, grenades et autres trousses de soin. Pour cela, il va falloir bien ouvrir l'œil et, paradoxalement, tirer dans tout ce qui ne bouge pas. On regrettera un peu de ne pas avoir une fonction coup de pied pour économiser des balles.

Dans un classicisme assumé et fonctionnant parfaitement, Crow country vous fait avancer dans le parc en fouillant chacune des pièces. Vous ramassez des objets en tout genre pour débloquer les différentes zones et résoudre des énigmes. Celles-ci sont très bien réfléchies sans vous demander de vous creuser la cervelle pendant des heures.



Galerie images





Des notes du personnel du parc vous permettent de comprendre les étapes à suivre et où trouver certaines clés, tandis que des rappels de contrôle et astuces de jeu sont trouvables sous forme de page de magazine. Il n’y a pas forcément besoin d’abuser de la capture d’écran : chaque zone possède une pièce sécurisée, dans laquelle se trouve des carnets avec un rappel de tout ce que vous avez trouvé, mais aussi une cheminée qui sert de point de sauvegarde.





Monstres et Cie

Si vous pouvez parcourir les premières pièces sans trop vous soucier de l’adversité (attention aux pièges à ours), il va bientôt falloir jouer de la gâchette, avant même d’atteindre le premier checkpoint ! Des créatures difformes vous attaquent alors que la lumière (de la cheminée) brille à l’autre bout du couloir !



Mais malheur, vous êtes dans un jeu hommage à la PS1 : oubliez tous les progrès faits en matière de tir depuis, là il va falloir réussir à dresser le bloc de béton que devient votre personnage en situation de combat. Dès le pistolet sorti, Mara se tourne d’un côté (souvent du mauvais) et se fige.



Il va falloir relever votre visée touuuuut doucement jusqu’à ce que le curseur se positionne sur votre ennemi. Qui est lent, certes, mais moins que vous à ce moment précis. Si vous n’êtes pas un grand fan de la jouabilité de l’époque, ça peut vite devenir frustrant, d’autant plus que le mappage des touches est également daté. Mais ce dernier peut se régler dans les options, ouf.



Qu’est-ce qui peut vous sauver face aux ennemis alors ? Réponse (partielle) numéro 1 : la grenade. Mais en très peu d’exemplaires, ça ne sera pas une solution pérenne. Réponse 2 : la FUITE ! Votre personnage court heureusement assez vite, ce qui peut vous permettre d’esquiver les combats avec grâce et polygone. Mais vous allez devoir arpenter le jeu en long et en large, vous allez donc devoir compter sur eux à votre retour. Réponse (radicale) 3 : le mode exploration, un niveau de difficulté “histoire”.





Un point très appréciable de Crow Country est la proposition de transformer le jeu de survie horreur en jeu d’ambiance horreur, où vous vous baladerez en résolvant les énigmes, sans que personne ne vienne vous chercher des noises. Ici c’est la solution qu’on a choisi pour que ce test ne paraisse pas l’an prochain. Le sentiment d’oppression est quand même bien présent, vu que certains bruits hérités de l’apparition des ennemis en mode normal sont conservés. Des éléments de décor changent au fur à mesure de l’histoire et on est quand même bien immergé dans l’histoire.



Et si vous adorez la difficulté au contraire, profitez : le mode Murder of Crow vous propose une survie bien plus compliquée ! Il y en a pour tous les goûts. Un mode New game + apparaît une fois le jeu terminé pour la première fois, on vous laisse découvrir en quoi il consiste.

N’oubliez pas de récupérer également les cartes au mur, afin de pouvoir l’afficher dans votre inventaire, voir où vous êtes, mais également où vous en êtes dans le jeu. La carte vous montre les portes encore bloquées et les énigmes qu’il vous reste à compléter, ce qui est vraiment très pratique.