Test de Caffeine: Victoria's Legacy : un petit café s'il vous plaît !

Ise... quoi ?

Visual novel classique...

Concernant le gameplay, il est assez simple. Mais cela est aussi une composante du genre : vous pouvez mettre les dialogues en défilement automatique, aller plus rapidement en avant ou revenir en arrière, et accéder au menu. Le tout se veut à la fois minimaliste et efficace, et c'est réussi. Du côté des graphismes, cependant, le style ne plaira pas à tout le monde. Comme souvent dans ce type de jeu, on y retrouve un style manga affirmé, avec des animations et quelques effets de couleurs. Malgré tout, les visages sont très lisses, les proportions mal maîtrisées et l'ensemble manque parfois d'un petit quelque chose. Par moment, les personnages font contraste avec les décors, eux aussi dessinés, mais plus maîtrisés.

Caffeine: Victoria's Legacy est un isekai : un récit dans lequel une personne de notre monde se retrouve propulsée dans un univers de fantasy (parfois même de jeu vidéo, de science-fiction, bref, un autre type d'univers). Ici, Taka, que vous incarnez, se retrouve propulsé suite à un problème en avion à Victoria, une ville steampunk. Là où les choses deviennent de plus en plus étranges, c'est que Taka se réveille au "Taka Coffee House", lieu qui est aussi le seul souvenir qu'il conserve de ses parents disparus. Coïncidence ? Ce sera à vous de le déterminer au fur et à mesure de votre aventure.Caffeine: Victoria's Legacy propose une aventure riche, mais malheureusement intégralement en anglais. Pas de traduction française disponible pour ce visual novel centré sur le café et ses effets sur la population de Victoria. Car oui, la délicate caféine permet de développer des pouvoirs une fois ingéré, faisant la renommée des coffee house et donnant aux baristas le statut de véritables stars. Ça tombe bien : vous allez vous faire embaucher comme tel pour tenter de découvrir ce qu'il se trame.Caffeine: Victoria's Legacy est donc un visual novel plutôt doux, où l'on suit l'histoire de chaque protagoniste et ce qu'ils peuvent nous apprendre sur nous-mêmes. Cependant, votre marge de manœuvre est limitée. Vous ne pouvez que lire l'aventure qui s'offre à vos yeux (nécessitant donc un niveau plutôt bon d'anglais) et faire quelques choix de dialogues. Ceux-ci sont restreints, mais bien équilibrés, vous donnant l'impression d'influer sur l'histoire. Le jeu propose une douzaine de fins différentes, aux variations allant de la petite modification au changement d'orientation pour le scénario. Grosso modo, il s'agit d'une bonne et d'une mauvaise fin pour chaque personnage, ainsi qu'une "véritable" fin qui conclut l'intrigue. Malgré ce nombre de fins intéressants, les embranchements de choix sont assez minimes, vous donnant une impression assez étrange : celle de savoir qu'il y a plus, mais d'ignorer comment y accéder. Comme souvent dans ce type de visual novel, il faudra chercher pour trouver les meilleures réponses possibles.