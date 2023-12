Test de Bem Feito : Lost media et jeu vidéo

L'univers des Lost Media

Planète B-613

Ca se joue vraiment ?

Concernant les contrôles, le jeu vous donne toutes les clés. Le manuel inclut à l'intérieur du jeu vous donne les touches à appuyer, comment vous déplacez, comment utiliser un objet. Dans l'ensemble, le gameplay est plutôt fluide, même si quelques confusions sont possibles entre la touche pour prendre un objet et celle pour l'utiliser ou le déposer qui sont assez contre-intuitives. Pour le reste, Bem Feito se joue avec une certaine simplicité. Il vous faudra principalement rentrer dans cet univers étrange et en décrypter les différents mystères.

Connaissez-vous le principe des Lost Media ? Il s'agit de documents, vidéos, images, jeux, que l'on pense perdu et que toute une communauté sur internet s'évertue à retrouver. Que ce soit des images que l'on pense avoir vu, d’autres que l'on sait exister, d'autres qui ont presque acquis le statut de légende tant elles sont traquées sur le net. Il en existe de plusieurs types, allant des enregistrements d'émissions qui ont été effacées ou retouchées à certains jeux vidéo expérimentaux ou non qui ont disparu de la surface des internets.Derrière l'aura de mystères des Lost Media se cache aussi le monde des ARG, pour Alternate Reality Games, des jeux de piste sur internet, jouant avec les codes de l'horreur, de l'angoisse, ou au contraire sur la curiosité des joueureuses. Certains ARG prennent d'ailleurs la forme d'un jeu vidéo ou de sa découverte à travers des vidéos, comme c'est le cas de Petscop, largement présenté par le Youtubeur Feldup, spécialiste de la question.Mais alors, quel rapport avec Bem Feito ? C'est dans ce type d'univers que nous plonge le jeu. Celui-ci s'ouvre, sans aucun écran d'accueil ni quoi que ce soit, sur le bureau d'un ordinateur. Et... c'est tout. Libre à vous de découvrir le système d'exploitation, d'aller fureter dans les mails, d'aller voir les dossiers pour déterminer ce que vous faites ici. Rapidement, vous commencez à voir émerger quelques informations : on vous a envoyé le jeu Bem Feito, jouable grâce au Garotron, système d'exploitation révolutionnaire. Vous avez accès au mode d'emploi de l'OS, sorte de tutoriel basique du jeu. Ainsi qu'à un bon nombre de fichiers protégés par un code...Il est temps de lancer le jeu dans le jeu, non ?Si l'écran de l'ordinateur est très coloré, la jeu Bem Feito (le jeu dans le jeu, vous l'aurez compris) est en noir et blanc. Rapidement, l'esthétique vous fait penser à celle de la GameBoy, tout en noir et blanc avec des pixels plus ou moins gros, un personnage en 2D dans un univers en 2,5D, l'ajout de la profondeur vous permettant d'aller voir des zones "cachées".Vous vous éveillez dans une petite maison, qui semble être la vôtre. Votre personnage n'a alors que l'embarras du choix : effectuer les corvées indiquées sur la to-do list accrochée sur le frigo ou explorer les lieux. Vous vous rendez alors compte que votre environnement a ses limites, des limites blanches comme une page vierge. Rapidement aussi, vous, joueureuse, vous rendez compte que quelque chose cloche. Le blanc tout autour de vous est presque oppressant, certaines découvertes mettent mal à l'aise, l'absence d'autres personnages vient ajouter à cette impression que quelque chose ne va pas. Mais vous pouvez totalement passer à côté du jeu : c'est en fouillant, en explorant dans les dossiers et fichiers présents que le jeu se dévoile, petit à petit.Mais qu'importe : chaque jour, de nouvelles tâches vous sont attribuées. Pêcher, cuisiner, arroser les plantes et mettre vos déchets à la poubelle. Chaque jour, à partir du deuxième, vous pouvez rencontrer un habitant de cette étrange planète, un ami : ils ont l'apparence d'une disquette d'ordinateur, d'un petit chat, d'une crème glacée... Ils sont d'un enthousiasme fou à venir voir votre personnage.Bem Feito est un titre étrange. Vous pouvez totalement rusher le soft en allant vous coucher dès votre réveil, vous faisant passer à la journée suivante. Bem Feito le jeu dans le jeu ne dure que sept jours. Il est donc assez facile d'arriver au bout. Mais ce serait oublier les fichiers verrouillés et leurs titres énigmatiques. Ce serait aussi mettre de côté l'environnement du jeu, la présence d'un simulacre de bureau d'ordinateur.Alors vous reprenez Bem Feito, écrasez votre sauvegarde... Et supprimez, un à un, tous les amis que vous vous êtes faits pendant la partie. Ils se suppriment un à un dans un petit message d'adieux déchirant. Dérangeant, on a dit ? Oui.