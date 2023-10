Test de A Tiny Sticker Tale : Trotro et les autocollants

Décoller et recoller

Sur l’île de Figori, l’âne Flynn découvre un environnement où il fait beau, avec la plage, un ruisseau qui coule, des montagnes… Au fur et à mesure des écrans, cependant, il se rend compte de deux choses : il peut déplacer des objets en les décollant comme s’ils étaient des stickers, et qu’il y a pleins d’animaux qui ont besoin de son aide. Ni une, ni deux, notre petit Flynn se met en route, et vous avec !A Tiny Sticker Tale reprend l’esthétique cartoon pour enfant pour nous entraîner dans une grande aventure. Tout est mis en place pour renforcer les liens à l’enfance : le côté stickers à coller et décoller, à garder dans son carnet pour ensuite les repositionner ailleurs, l’exploration et les rencontres, ainsi que le côté dessin animé de son graphisme. Chaque écran vous révèle ses surprises et ses missions. Certains vous présentent même un raton laveur un peu étrange qui colle des objets pour embêter les autres. A vous de l’en empêcher !A Tiny Sticker Tale est un jeu à la direction artistique adorable, visant à séduire les plus jeunes mais aussi attractif pour les adultes. Il y a un côté régressif, jouissif et un peu nostalgique à se plonger dans cette aventure qui regorge de petites énigmes sympathiques et bien pensées. Rapidement, vous obtenez un album qui regroupe tous les stickers que vous avez déjà déplacés et qui vous permet de les retrouver sur la carte. Un bon moment pour réussir à avancer dans l’aventure. Certaines énigmes sont plutôt cryptiques, pas forcément complètement évidentes pour les plus jeunes, du moins pas avant 8/10 ans.Malheureusement, le jeu ne dispose d’aucune possibilité tactile, ce qui est dommage vu le principe du gameplay. Il aurait été intéressant de pouvoir positionner et sélectionner les éléments de l’environnement du bout du doigt. Cela aurait pu d’ailleurs simplifier une ou deux phases de jeu basées à la fois sur la rapidité d’exécution et la précision du positionnement du sticker.Le gameplay est simple : avec Y, vous passez de l’exploration au mode autocollant. Le joystick sert alors à déplacer un curseur qui permet de sélectionner les éléments de votre environnement pour voir si vous pouvez les décoller ou les déplacer. Ceux-ci s’entourent d’un contour blanc et possèdent un halo vert à leur base lorsque vous pouvez les poser. Une courte animation se lance alors, intégrant votre sticker au décor.Mais vous pouvez encore les déplacer autant que vous voulez. Aucun sticker n’est définitivement perdu, à plus forte raison que vous pouvez en transporter avec vous. En bas de l’écran, en mode sticker, se trouve une page vierge, sur laquelle vous allez pouvoir placer des autocollants que vous voulez emporter avec vous pour un autre écran. Attention cependant : vous n’avez qu’une place limitée et c’est à vous d’organiser vos autocollants pour en transporter le plus possible. Certains personnages vous indiquent ce qu’ils veulent, d’autres évoquent ce qu’ils désirent sans donner plus de détails que ça. Dans les stickers que vous pouvez déplacer, vous pouvez aussi embarquer avec vous les PNJ qui peuplent ce monde.La première chose que l’on remarque dans A Tiny Sticker Tale, c’est son esthétique de dessin animé. Le trait est rond, les contours noirs, les couleurs contrastent pour donner de la profondeur aux différents écrans. Le fait que le jeu soit construit en écran sans mouvement de caméra où l’on se déplace d’une case à une autre fait presque penser à des cases de BD ou des pages de livre illustré à travers lesquelles vous vous déplacez. Ce sont des espaces évolutifs, qui vont changer en fonction de vos envies, des énigmes posées et du reste.Vous êtes l’acteur de votre propre aventure : même s’il existe un cheminement clair et relativement guidé, le jeu vous laisse la possibilité de faire différentes missions dans l’ordre qui vous convient. Certes, ce n’est pas la majorité des cas mais les quelques possibilités offertes donnent une certaine idée de la liberté de votre exploration.A Tiny Sticker Tale se place à la croisée des tranches d’âge : première expérience du jeu vidéo pour les plus jeunes dont l’esthétique leur évoquera ce qu’ils connaissent déjà ; aventure douce et sympathique, sans prise de tête pour les parents ou les adultes qui veulent un jeu bienveillant au gameplay original.