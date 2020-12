Test de Tennis World Tour 2 (Switch)

Un casting très inégal… Et incomplet.

Liste des joueurs Hommes

Liste des joueuses

Une bonne frappe de balle pour nous réconcilier !

Une carrière solide mais sans étincelles

Beau de loin…

La modélisation d'un visage ne fait pas tout...

Tennis World Tour 2 - Switch Launch Trailer 17/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Commençons par les bases : Tennis World Tour 2 est un jeu multi plateformes, et ce n'est pas toujours une bonne nouvelle pour la console de Nintendo, qui hérite parfois de versions moins abouties qu'ailleurs. Ici, vous serez ravis d’apprendre que la version Switch n’est pas moins bien lotie que les autres niveau contenu.C’est d’ailleurs une bonne nouvelle à plus d’un titre quand on sait que le contenu n’est de toutes façons pas Byzance. Songez donc : le jeu n’ayant pas acquis les droits de tous les tournois ATP, vous devrez vous contenter, au mieux, de Roland Garros, Halle et Madrid. C’est léger certes, mais pas de quoi crier au scandale à l'usage: les tournois « génériques » font le boulot et on s’y habitue rapidement. Certains ont même beaucoup de cachet !Reste que niveau casting également, il y a quelques manques… Et pas des moindres : un jeu de tennis sans la présence du numéro 1 mondial, c’est quand même un sérieux problème. Hélas, vous devrez vous y faire : si les chouchous du public Nadal et Federer sont bien présents (ouf !), Novak Djokovic est tout simplement absent du jeu, au grand désespoir de ses fans. Andy Murray est également resté aux vestiaires, même si son classement actuel et sa faible présence sur le circuit ces derniers temps nous rendront plus indulgents.Une fois la pilule avalée (et après que les fans de Djoko aient définitivement fui ce test), notons que nous avons ici 25 joueurs, plutôt bien sélectionnés. Las, c’est plutôt côté féminin que les choses se gâtent : seulement 11 joueuses sont présentes, ce qui en soi est déjà très critiquable, mais on déplore ici aussi l’absence de très gros noms du circuit : Où est passée Serena Williams ? Idem pour Simona Halep, ou Naomi Osaka… Franchement, difficile de ne pas râler devant un choix de joueuses si réduit.Heureusement, tout n’est pas noir : côté français, vous aurez le plaisir de pouvoir incarner Gael Monfils ou Benoit Paire, et chez les femmes Caroline Garcia et Kristina Mladenovic sont de la partie. C’est déjà ça…Concernant le reste des joueurs proposés, on a heureusement une belle variété de nationalités, de générations également. Les gloires bien installées côtoient les jeunes loups fraîchement installés sur le circuit. Bon point !Enfin, vous pourrez acquérir via un DLC (!) les légendes Marat Safin et Gustavo Kuerten. Un peu mesquin de devoir repasser à la caisse quand on déplore un casting de base déjà pas des plus complets.Allez, on vous donne le casting au complet :Alex De MinaurDaniil MedvedevGrigor DimitrovMarat Safin (DLC)Alexander ZverevDavid GoffinGustavo Kuerten (DLC)Nick KyrgiosStefanos TsitsipasCasper RuudGaël MonfilsKyle EdmundFabio FogniniKei NishikoriRoger FedererBorna CoricFelix Auger-AliassimeStanislas WawrinkaDenis ShapovalovJannik SinnerDominic ThiemJohn IsnerFrancis TiafoeRafael NadalBenoit PaireKaren KhachanovRoberto Bautista AgutBianca AndreescuElina SvitolinaKiki BertensPetra KvitovaBelinda BencicCaroline GarciaKristina MladenovicCori GauffGarbine MuguruzaMadison KeysAshleigh BartyAu final, nous sommes donc forcés de brandir un Warning pour sanctionner le jeu sur la partie casting, car les lacunes sont franchement trop importantes et la sous-représentation des femmes presque caricaturale.Revenons maintenant à des choses bien plus positives, à savoir le gameplay. Ici, un grand pas en avant a été fait depuis le premier opus, et c’est heureux ! Le feeling est bien plus agréable et immersif, avec des contrôles variés et dans l’ensemble réussis. Tout n’est pas encore parfait, avec quelques mimiques caricaturales (ah, la fameuse perte d’équilibre en fin d’échange…) encore présentes, mais on est désormais face à un jeu qui propose une expérience assez réaliste dans son approche et agréable à prendre en main.Vous aurez évidemment accès à tous les coups principaux du tennis, et avec deux approches différentes : une approche simple, pour une prise en main rapide, et une approche plus technique, avec des coups chargés et un sens du timing beaucoup plus pointilleux et donc des coups plus risqués. De quoi satisfaire la plupart des joueurs ! Et surtout, on est enfin devant un jeu agréable à prendre en main, là où le premier Tennis World Tour était avant tout frustrant. La gestion de la jauge d’endurance est également un plus, et le système de service est plutôt bien pensé. Il reste encore un peu de travail pour rendre les déplacements plus fluides et naturels, mais Tennis World Tour va franchement dans la bonne direction.Dans le rayon des bonnes idées, on retrouve aussi la possibilité de challenger les décisions des juges de ligne comme dans la vraie vie. C’est vraiment bien fait et on se croirait réellement en finale de Grand Chelem à faire appel au Hawk Eye à un moment déterminant du match… Bravo !Autre bonne nouvelle, vous serez sans doute heureux de voir le retour des cartes héritées du premier opus. En début de match, vous pouvez équiper votre joueur de cartes qui vont lui conférer à un moment précis du match (de votre choix) un avantage psychologique ou physique. Si les avantages conférés restent modérés et ne viennent pas déséquilibrer le gameplay, on reste fan de ce système qui traduit plutôt bien l’importance de l’aspect psychologique au tennis. Chaque point se joue différemment et tous n’ont pas la même importance… Ce système de cartes permet d’appréhender cette notion du bout du doigt.Sachez enfin que Tennis World Tour 2 fait l’effort de proposer un gameplay via la détection de mouvements des Joy-Con. Si ce mode ne devrait pas vous passionner en solo, il reste sympathique pour une session en multijoueur et mérite donc d’être salué. De quoi nous donner un coup de nostalgie en repensant à Grand Chelem Tennis sur Wii…On retrouve dans ce Tennis World Tour 2 un mode carrière prometteur et plutôt bien fichu... Mais pas vraiment passionnant sur la durée.Commençons par les choses positives, avec la possibilité de se créer un joueur sur mesure, en allant même jusqu’aux gestuelles pré-service. C’est sympathique et assez complet.La gestion de carrière et des phases entraînement – tournois – repos à bien surveiller sont également de très bonnes idées qu’on retrouve ici avec bonheur. Vous devrez également recruter du staff, mais aussi gérer vos affaires avec la gestion des sponsors etc. On retrouve donc une bonne partie des activités des joueurs réels, qui ne font finalement pas QUE jouer en tournoi tous les jours.On salue également la possibilité de démarrer sa carrière à différents niveaux, et d’ajuster la difficulté en cours de route.Malgré tout, une fois la découverte passée et après quelques heures de jeu, la progression en mode carrière reste un peu lente et fastidieuse, et ne nous a pas passionnés plus longtemps. La recette est solide mais manque un peu de piquant pour en faire un mode incontournable du jeu.Techniquement, le titre souffle le chaud et le froid. Déjà, saluons les prestations équivalentes que vous jouiez en portable ou en docké. Le jeu se montre fluide, les couleurs chatoyantes, les ombres de qualité. L’ambiance sonore est également soignée, avec des sons de frappe de balle, de joueurs et d’environnement d’une très bonne qualité.Dans l’ensemble, les graphismes se montrent soignés, et certains plans donnent l’impression de regarder un match à la télévision.Malheureusement, plusieurs choses viennent un peu gâcher la fête, et la plupart sont liées aux joueurs.D’abord, les temps de chargements, sans être interminables, sont quand même assez longs.Surtout, la modélisation des joueurs est parfois passable, souvent décevante, et quelquefois… Franchement gênante.Au-delà de vous assurer une franche partie de rigolade quand vous allez les découvrir, cela va forcément largement réduire votre immersion au cours du jeu, puisque chaque animation entre deux points viendra vous rappeler ce défaut de façon assez brutale.Enfin, Tennis World Tour 2 oublie également de reproduire les comportements et gestuelles des joueurs. Ce n’est pas forcément gênant sur l’ensemble des joueurs présents, mais pour les plus connus, c’est quand même embêtant et cela casse vraiment l’immersion : tout fan de tennis verra immédiatement de non, Federer ne servirait jamais de cette façon, n’aurait jamais ce genre de réaction en perdant un point, ne prendrait pas non plus cette posture en retour de service et surtout, la physionomie même des joueurs n’est pas bien reproduite. Les corps ont été modélisés à la va-vite et cela se voit très rapidement pour peu que vous connaissiez un minimum le ou la joueuse.C’est sans doute l’un des aspects les plus compliqués à travailler sur un jeu de tennis et on saura donc se montrer indulgents sur ce point, mais il faudra forcément passer par là à l’avenir si Tennis World Tour veut s’imposer comme une référence incontestable. En attendant, nous pourrons saluer sa progression très sensible, et attendre avec impatience de voir de quoi les prochains opus seront capables…