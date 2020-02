Test de Skelittle: A Giant Party!! (Switch)

Pas facile de créer des épreuves que l’on n’a pas déjà vues dans les autres productions, en particulier au sein des Mario Party. On peut toujours imaginer des épreuves les plus délirantes possibles, il faut cependant que cela reste jouable et fun. A ce petit jeu, les français de Bubble Studios ont réussi un assez bon dosage, avec quelques épreuves qui sont vraiment une réussite (petit coup de cœur pour la course où l’on est pourchassé par une énorme vague, tout en devant slalomer entre les rochers et éviter les tourbillons) et permettent de programmer quelques soirées. Mais l’écueil pour ce genre de production reste la durée de vie car si grosso modo la proposition de Bubble Studios est tout à fait acceptable et bien réalisée, 15 mini-épreuves c’est un peu juste pour nous occuper au bout de deux, trois heures.





Surtout ne pas être dans la zone rouge lorsque le chien se réveille, sinon vous perdez un cœur et tous les biscuits ramassés (à retrouver sur le sol, les autres joueurs n'hésiteront pas à venir vous les voler).

Une sensation de ne pas en avoir assez qui se retrouve dès le démarrage dans le choix de vos personnages jouets. Vous n’avez le choix qu’entre 5 personnages, chacun portant une couleur différente et on n’a pas la parité garçon/fille.





Ce set est bien trop restreint pour contenter l’ensemble des joueurs et à quatre, certains devront se contenter de choisir un personnage par défaut, ce qui n’est jamais bon pour débuter l’ambiance d’un jeu en famille avec votre progéniture. On aurait pu espérer un peu plus de folie dans le character design de chaque personnage mais ça passe, du moins chez les plus jeunes, car honnêtement au niveau des visages proposés, c'est franchement moche.





On se demande pourquoi on nous propose toujours un bébé, avec licorne de surcroit. Si on aime les Mario Party, c'est que le design des personnages est réussi, et au niveau des productions indépendantes, pour les Party Games, il y a un vrai problème d'affect. Si on n'adhère pas aux personnages, pas simple de se lancer dans une partie pendant de longues heures.



Seul le multi local a été mis en place, pas de online. Techniquement, vous pourrez jouer jusqu’à quatre sur une seule console et si vous voulez tester l’ensemble des jeux en solo, l’IA se charge correctement de simuler les autres personnages. La difficulté est réelle pour certains mini-jeux sans être hardcore, vous avez donc vraiment l’impression d’un minimum d’opposition en jouant en solo. A quatre, le premier remporte cinq points, le second trois points, le troisième deux points et le dernier un malheureux petit point (même en étant dernier, on ne rentre pas bredouille, c'est bon pour le moral et cela peut être important pour le score final).





Petite remarque sur l'IA, elle a tendance a s'acharner sur le joueur "réel" ayant le meilleur score, on a pu le constater lors de parties à quatre avec deux bots. En revanche, une fois les "vrais" joueurs éliminés, c'est le personnage qui a le meilleur score au total qui semble privilégié, le second bot se laissant bêtement supprimer, un peu rageant au niveau du score.





Un mini-jeu à la Bomberman (ou Flip Wars ), assez fun, mais trop court.

Vous avez le choix entre quatre programmes, en fonction du temps que vous souhaitez consacrer au temps de jeu. Cela peut aller du set de 5 mini-jeux (Quick Party) qui vous occuperont 7 minutes jusqu’au set intégral (the Giant Party) des 15 mini-jeux vous occupant .30 minutes, en passant par the Big Party (10 jeux en 15 minutes).





Comme vous pouvez le constater, ce sont des parties assez rapides, beaucoup plus facilement acceptables pour mobiliser tous les membres de la famille, y compris les plus réfractaires aux jeux vidéo, ou pour tuer le temps en attendant la fin de cuisson d’un plat.





Comme toujours, certains jeux vous motiveront plus que d’autres et vous pourrez programmer avec le recul votre best-of personnalisé pour votre soirée via le quatrième programme, The Custom Party. On notera au passage que si le jeu est français et les textes à l'écran sont bien en français, pas de traduction pour l'interface des quatre programmes.



Chaque mini-jeu est très rapide et la combinaison de touches à utiliser reste très souvent similaire : on saute, on prend, on se pousse, les explications sont données avant chaque début de jeu, pas de problème de compréhension à ce niveau, pour les plus âgés comme pour les plus jeunes. Deux mini-jeux sont en revanche à part, nous reviendrons dessus un peu plus loin.





Le classique jeu du piston, ne restez pas sur ceux qui rougissent car ils vont se soulever et vous perdrez un coeur. Vous ne pouvez pas vous retrouver à deux sur le même piston, à quatre vous jouerez donc stratégique pour bloquer les autres.

Petite critique en revanche, le temps de chargement est parfois un peu long et pas toujours accompagné de musiques. On aurait apprécié également avoir un tirage aléatoire des mini-jeux si l'on sélectionne Quick ou Big, mais nous avons constaté que nous avons toujours en proposition les 5 ou les 10 mêmes mini-jeux.





Au niveau du score, pour récupérer des points, vous avez tout intérêt à enchainer les Big ou mieux les Giant, de manière à cumuler le maximum de points qui seront utiles pour la suite. Il parait en revanche évident que le mode Custom sera sélectionné assez vite pour effectuer son propre choix de compétitions.

Un party Game sympa mais comme les autres ?

Oui et non, et c’est ce qui fait que cette production française se démarque là où de nombreux autres ont échoué. L’univers est cohérent et chaque mini-jeu est assez fun à faire, ce qui n’est pas rien, il y a peu de déchets.





Si en général on est en compétition contre les autres, certains jeux vous invitent à faire équipe pour battre la team adverse, l’idée de jouer en coop étant une très bonne initiative, malheureusement pas assez exploitée.





Seulement deux mini-jeux recourent à ce type de gameplay : un combat de bateaux pirates où l'un des joueurs sera le navigateur pour diriger l'embarcation tandis que l'autre gèrera le canon en visant et tirant, l'autre jeu étant une joute de deux véhicules avec lance, en deux passes, vous alternerez entre le pousseur du véhicule pour lui donner de la vitesse et celui qui tient la lance, devant au moment de la rencontre avec l'adversaire suivre une combinaison de touches le plus fidèlement possible et le plus vite possible pour acquérir la force nécessaire pour éjecter l'adversaire. Deux mini-jeux pas si simples.







Feu à volonté (pas simple !)

Autre bon point, la sandbox intégrée au jeu, le mode éditeur. En effet, si l’on déplore le nombre restreint de mini-jeux, on peut étoffer la quantité en créant soi-même un nouveau terrain de jeux, appelé le Stach, où vous allez pouvoir utiliser une cinquantaine d’objets à débloquer via les points que vous allez accumuler lors de vos parties classiques. Une excellente idée pour motiver à enchainer les parties au démarrage, avec l’envie de récupérer tous les éléments pour proposer le décor le plus original possible pour y créer ses règles propres et y jouer jusqu’à quatre.





Deux écueils cependant : 50 objets, c’est beaucoup car il faut accumuler pas mal de palier de score pour y parvenir, mais finalement pas assez pour avoir suffisamment de variété dans les possibilités de création, et il manque peut-être un univers de base exemple pour guider les plus jeunes. Un petit renard fournit néanmoins quelques explications sur la manipulation propre à cet éditeur. On s'est concocté un petit foot avec obstacle, c'était assez fun mais cela ne va pas nous retenir pendant des heures.

Nous remercions l’équipe de développement pour l’envoi du code qui nous a permis de tester ce jeu en famille. Pas de sortie physique prévue pour le moment, prévoyez 1939 Mo d’espace libre pour installer le jeu. Quatre langues intégrées (Allemand, Anglais, Espagnol, Français), compatibilité avec la manette pro, pour jouer à plusieurs un joy-con suffit par personne et on sent assez bien certains effets de vibration.





Petite déception en revanche sur un jeu de tir sur cibles, où il faut repeindre avec la couleur de son personnage des flamands baudruches : pas de motion control employé pour affiner sa visée, on reste sur du classique contrôle stick en main. Skelittle A Giant Party !! est disponible depuis le 28 novembre 2019 sur l’eShop de votre Switch, au tarif de 9,99 €, soit le même prix que sur Steam. A noter que le jeu ne permet pas de capture d'écrans ou d'enregistrements vidéo, cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas été confrontés à cette lacune.

Skelittle A Giant Party Trailer || Nintendo Switch 01/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On peut sauter par-dessus les obstacles bas, en revanche évitez les autres.