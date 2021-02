Test de Immortals: Fenyx Rising (Switch)

Il était une fois...

De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités

Immortals Fenyx Rising : Démo Gratuite 02/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé il y a plus d’un an sous le nom de Gods & Monsters, Immortals Fenyx Rising vous proposera dès le début de votre aventure de personnaliser votre personnage à l’image de ce que l’on peut faire désormais dans les jeux de la série Asssassin’s Creed en choisissant si vous souhaitez incarner un personnage de sexe masculin ou féminin. Une fois les différents paramétrages de votre partie effectués, tels que le choix de la difficulté qui peut être modifiée quand vous le souhaitez, votre personnage arrive sur la magnifique Île d’Or.Avec au départ pour objectif de libérer son frère d’un maléfice, Fenyx s’embarque dans une aventure hors du commun qui vous amènera à parcourir de nombreuses contrées aux environnements variées et très colorés. L’Île d’Or est un véritable parc d’attraction dédié à la mythologie grecque où vous devrez délivrer les Dieux de l’Olympe qui ont perdu une partie de leur pouvoir afin qu’ils vous aident à vaincre Typhon. Je ne dirai pas que je suis un spécialiste de la mythologie grecque mais ayant quelques connaissances en la matière, on se rend rapidement compte qu’Ubisoft a réalisé un beau travail à ce niveau.Après avoir réalisé la première heure de jeu, une fois le tutoriel effectué, vous aurez débloqué de nombreux pouvoirs vous permettant de planer, de déplacer de lourds objets, d’accomplir de nombreux puzzles dans les Cryptes du Tartare. Comme les Sanctuaires dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Immortals Fenyx Rising vous demandera de réaliser une foule d'énigmes qu’on jugerait parfois un peu trop répétitives et qui sont liées aux aptitudes que vous avez débloquées au début de l’aventure.Ces compétences en question vous permettront de déplacer de lourds objets grâce à de la télékinésie, tirer des flèches magiques téléguidées ou encore de courir très vite... Compétences que vous pourrez améliorer grâce à différents points d'aptitudes ou d'éléments de personnalisation à la manière de ce que l'on peut voir et qui est très poussé sans être un passage obligé dans les derniers épisodes de la série Assassin's Creed.Après bien plus d’une dizaine d’heures de jeu et après avoir libéré les Dieux de l'Olympe avec des situations remplies de bonne idées toujours plus loufoques et inattendues, vous pourrez déjà entr’apercevoir le bout de votre aventure mais de nombreuses quêtes annexes vous attendent comme dans toutes les réalisations d’Ubisoft depuis quelques années.Des coffres à découvrir, des Cryptes du Tartare à explorer, des ennemis à affronter sont disséminés ici et là sur l'Île d'Or et attendent qu'a être découvert par vos soins et qui permettront à certains d'entre-vous de passer bien plus de temps sur cette Île les décors sont variés et plaisant à découvrir.Parlons un peu de la technique désormais. Bien loin de ce que peut réaliser une Xbox Series X, je tiens quand même à saluer le travail d’optimisation effectué par Ubisoft pour cette version Nintendo Switch d’Immortals Fenyx Rising car même si cette dernière ne réalise pas les prouesses du console nouvelle génération, les environnements colorés de certaines zones l’aident à rester à la hauteur et le jeu reste néanmoins agréable à parcourir si vous n’êtes pas trop tatillon sur ces sujets là. L’ambiance sonore quand à elle évolue au gré de vos péripéties sans être aussi mémorable que ce que l’on a pu vivre dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild.Pour terminer, depuis peu, une version de démonstration d'Immortals Fenyx Rising est disponible au téléchargement sur le Nintendo eShop alors n'hésitez pas à l'essayer !