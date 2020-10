Test de Death Come True (Switch)

Death Come True Trailer 19/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Full Motion Video ?

Une qualité de production épatante

Mais du coup ça se joue comment ?

Autrefois, les jeux en Full Motion Video nous faisaient rêver, pauvres joueurs 8 bits ou 16 bits que nous étions… Malheureusement, on était bien souvent déçu une fois la manette en mains. La faute à une technique pas toujours très maîtrisée, et surtout à du contenu rarement à la hauteur : mise en scène bâclée, budget insuffisant pour offrir des décors ou effets spéciaux dignes de ce nom, acteurs aux prestations ratées voire risibles… Au fil du temps, les jeux en FMV ont même fini par faire sourire plus que rêver.Mais voilà que les temps changent, et que les propositions d’aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec celles du siècle dernier. Prenez Netflix par exemple, capable de nous proposer des contenus « interactifs » d’une qualité tout à fait respectable, et à même de nous faire considérer les films interactifs d’un tout nouvel œil. Le tout parfaitement géré avec une simple télécommande… Dès lors, on peut se demander si le FMV a encore vraiment sa place sur une console de jeux ?Sauf que le FMV sur console a également décidé de hausser son niveau ! Nous avons pu directement en juger en découvrant ce « Death Come True » qui nous a scotché au canapé le temps d’une soirée.Autant vous le dire tout de suite, Izanagi Games nous a demandé expressément de ne rien vous spoiler au-delà du pitch initial. D’ailleurs, au lancement du jeu, c’est l’acteur principal lui-même qui viendra vous demander de garder pour vous les mystères du jeu afin que chacun puisse le découvrir dans de bonnes conditions. Je vais donc me faire un plaisir de respecter leur choix puisque tout l’intérêt de Death Come True réside effectivement dans son intrigue et les rebondissements multiples qui lui donnent tout son sel.Ainsi, contentez-vous du pitch initial : le téléphone sonne, et vous vous réveillez dans le lit d’une chambre d’hôtel, un poil désorienté. Au bout du fil, le réceptionniste vous invite à le solliciter en cas de problème. Très vite, on comprend que notre héros n’a aucune idée de l’endroit où il se trouve, ni même… de qui il est !Pour compliquer la chose, en inspectant votre chambre vous allez découvrir dans votre baignoire une femme inconsciente et ligotée… Vraisemblablement par vous ! Cerise sur le gâteau, la télévision diffuse votre photo et vous décrit comme un serial killer activement recherché par la police… Sauf que de toute évidence, vous n’avez absolument aucun souvenir de tout cela, et l’idée d’être un criminel ne vous semble pas vraiment séduisante. C’est alors que quelqu’un frappe à la porte… Que faire ?Tout d’abord, il faut bien noter que l’intégralité du jeu est réalisée en images vidéo, c’est à dire tournées avec de vrais acteurs filmés, et dans de vrais décors. Ici, pas de 3D et autres polygones, uniquement des images réelles. D’ailleurs, le rendu visuel est très qualitatif : vous aurez la sensation de regarder un épisode de votre série préférée, et pas une vidéo bas de gamme faite à la va-vite.Attention, petit détail qui a son importance : nous sommes ici en présence d’un jeu japonais, et donc tourné en japonais. Cela signifie que la version proposée est une version japonais sous-titrée en français (avec d’autres langues disponibles en sous-titres). Il n’y a pas de doublage français, ce qui pourra peut-être en gêner certains. Pour tous ceux qui ont déjà été en contact avec du contenu en japonais, tout ira bien ! Et pour les réfractaires, gardez en tête que nous sommes plutôt sur un jeu dans lequel l’action est prépondérante, vous n’aurez pas à subir de dialogues interminables.Notez que les captures incluses dans ce test proviennent directement du studio et sont donc en anglais, mais vous aurez évidemment du français sur votre Nintendo Switch !Pour être certain d'avoir de la qualité, l'écriture a été confiée à Kazutaka Kodaka ( Danganronpa). La réalisation est très bonne, l'hôtel est aussi intriguant qu'angoissant et le jeu des acteurs est parfait. D’ailleurs, les acteurs vous sembleront peut-être familiers car ils sont tout sauf inconnus. Quand on connaît la mauvaise réputation que se traînent les jeux en FMV sur consoles, je préfère donc me répéter à ce sujet : la vraie bonne surprise de ce Death Come True, c’est la qualité du contenu proposé… Qui vous invite tout de suite à avancer dans l’histoire sans vous poser de question du genre « c’est pas très bien fait là non ? ».En termes de Gameplay, soyons clairs : il s’agit ici plutôt d’un film interactif que d’un jeu vidéo à proprement parler. L’histoire se déroule sous vos yeux et vous aurez très régulièrement à faire des choix pour guider votre héros. Concrètement, l’image se fige et vous pouvez vous orienter dans la scène pour décider du choix à accomplir.Certains choix seront payants, d’autres moins, mais beaucoup vous amèneront tout droit à la mort ! D’ailleurs, le jeu prend un malin plaisir à vous faire expérimenter diverses façons de mourir, à tel point qu’on vous proposera carrément de collectionner toutes les façons de mourir du jeu ! En débloquant ces badges, vous aurez gagné l’accès à du contenu bonus du jeu (making of, coulisses, séquences bonus etc.). Vous l’aurez compris, entre deux choix, vous pouvez tout à fait poser la manette et profiter de l’histoire tranquillement.Vos choix vous amèneront évidemment à plusieurs histoires et fins différentes, ce qui est à saluer. En revanche, on aurait apprécié avoir encore plus de choix possibles, ou certains choix un peu moins évidents. Peu importe, c’est avant tout l’intrigue et l’écriture de Death Come True qui vont vous scotcher devant l’écran. Vous ne penserez à ces détails qu’après avoir déjà parcouru le jeu plusieurs fois pour tout débloquer !Si l’histoire est très bien amenée et l’ensemble de l’expérience vraiment convaincante, on ne pourra laisser sous silence la durée de vie assez faible : comptez 3 grosses heures pour tout débloquer tranquillement. C’est peu pour un jeu vidéo, c’est vrai. Mais c’est suffisant pour passer une très bonne soirée. En revanche, il est vrai que le prix demandé (17.99€ à l’heure où j’écris ces lignes) pourra sembler un peu élevé. A vous de voir si vous le comparez au prix d’un Blu Ray ou à celui d’un abonnement Netflix… A mon sens, la qualité de l’expérience fait que vous ne serez pas déçu ! Mais un petit geste supplémentaire sur le prix ne serait pas de refus.