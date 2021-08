Curious Expedition 2 : embarquez vers l'inconnu

Entre jeu narratif et procédural

Une fois préparé, allez explorer !

Jeu de dés on disait ?

Surtout jeu de hasard. Mais oui. Car toutes vos rencontres ne seront pas amicales. Parfois, se battre sera la seule option. S’engage alors l’interface de combat. Chaque personnage dispose d’un dé.





Vous lancez ces dés afin de savoir quelles sont les actions à votre disposition. Vous pouvez en faire autant que de dés disponibles, mais attention : certaines faces sont blanches et ne proposent aucune action possible ! Pendant votre tour, vous pourrez relancer une fois les dés non utilisés pour tenter de continuer à vous battre.

Vous pouvez influer sur les faces d’un dé en équipant des objets, en utilisant quelques potions ou des armes. Il y a trois couleurs de facettes : bleu, vert et rouge. En plus de déterminer un type d’action, ces couleurs permettent d’effectuer d’autres actions hors combat. Déjouer un piège va nécessiter un jeu de dés : il faut X facettes bleues pour que l’action réussisse. Et ainsi de suite.





Toutes les actions se jouant aux dés sont visuellement reconnaissables avec une petite icône de deux dés à côté. Si certaines actions peuvent s’avérer délicates (selon vos objets équipés, il est parfois difficile d’avoir des facettes bleues ou vertes par exemple), d’autres sont excessivement simples à partir du moment où vous jetez une dizaine de dés et que seules une, deux, ou trois réussites sont nécessaires. Dans tous les cas, la difficulté est bien explicitée au début de votre expédition lorsque vous la choisissez.

Curious Expedition 2 est un jeu hybride, entre jeu narratif, jeu de dés, jeu à cartes procédurales. Rien que ça ! Les mécaniques sont multiples mais ce titre a l’avantage de vous faire ingérer le tout avec facilité. Parce qu’au fond, la partie narrative prime sur le reste et qu’il s’agira surtout de faire des choix et de composer avec le hasard.Mais comment ça se déroule ?Rien de plus simple. A Paris, devant une Tour Eiffel en pleine construction (nous sommes en 1886), vous avez le choix entre plusieurs lieux. La Boussole Cassée est un établissement de boissons où vous pourrez recruter (mais aussi boire un coup avant vos expéditions, ou sera le lieu d’événements aléatoires).Ensuite il y a plusieurs sociétés, comme celle d’Avalon, qui sont vos potentiels mécènes pendant vos expéditions. En plus de vous financer, vous pourrez y effectuer des achats ou modifier vos personnages (selon des paramètres préétablis, notamment leur enlever des malus). Il est dit que dans les rues de Paris rode un étrange marchand un peu louche capable de vous fournir des armes à petit prix… mais on vous laisse faire sa connaissance.Toutes les interactions se font grâce à une case en haut à gauche de l’écran. A l’intérieur, vous pourrez lire vos paroles, vos idées, les descriptions des lieux que votre personnage visite. Sorte de dialogue intérieur, la narration donne la pleine dimension de l’histoire, là où les graphismes, sympathiques mais un peu pauvres, ajoutent une dimension colorée.Une fois l’administratif, la sociabilisation et vos achats effectués en ville, direction les expéditions. Chaque année, vous devez en effectuer trois afin de débloquer la suite de l’histoire (qui elle aussi parle d’exploration).Concernant le scénario, il est relativement subtil et le titre en est la parfaite illustration. Vous dirigez des expéditions à travers des îles inexplorées (mais souvent peuplées d’autochtones). Plus vous en découvrez, plus votre renommée augmente.Cependant, certains de vos voyages vous mettent face à d’étranges phénomènes : une brume violette dangereuse, des autochtones à tête et corps de lézards géants, un étrange monolithe noir ou des temples piégés. A intervalle régulier (toutes les trois expéditions), un personnage vient vous voir avec une carte aux trésors, une mystérieuse indication ou d’autres surprises et vous voilà parti. Parce que l’attrait du mystère est plus fort (et que ce genre de découverte rapporte aussi bien financièrement qu’en gloire).Une fois sur place, l’exploration se fait assez simplement. Vous avez une jauge de santé/fatigue et la possibilité de vous équiper de nombreux objets (allant des gourdes d’eau pour traverser le désert, à la pioche pour faciliter les déplacements en montagne).La vue s’effectue du dessus, et vous donne une visibilité restreinte sur la carte. En effet, ce sera en vous déplaçant sur celle-ci que vous dévoilerez ce qui se cache un peu plus loin. Ensuite, tout est question de chance et d’événements aléatoires. Ainsi, vous croiserez des locaux, des villages, des animaux sauvages plus ou moins hostiles, des marchands itinérants, des missionnaires perdus et autres surprises.Dans chaque cas, c’est à vous de décider de votre conduite : voler ou être amical face aux locaux, chasser les animaux sauvages paisibles ou simplement passer, piller ou non les temples en apparence abandonnés. Chaque action a une incidence sur la suite, et notamment sur votre réputation face aux autochtones. Et selon qu’ils soient amicaux ou non envers vous, des ennuis ou des bénéfices vous attendent au bout du chemin.Chaque déplacement sur la carte vous coûte plus ou moins cher en santé mentale. Il est fortement déconseillé d’arriver à zéro sous peine de mettre fin prématurément à votre expédition. Il existe des objets, mais aussi des lieux où se reposer pour en regagner.Chaque expédition a un objectif. Une fois atteint, vous rentrez automatiquement à Paris, avec les honneurs. En fonction de votre degré de succès, des objets que vous avez ramenez et de vos actions, vous gagnez un certain nombre de points venant augmenter votre réputation auprès de votre mécène. Chaque niveau gagné auprès de lui vous permet de débloquer soit des objets accessibles au début de votre prochain voyage, soit d’autres avantages.