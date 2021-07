Test de Cris Tales (Switch)

Passé, présent et à venir

Un petit bijou graphique et des combats en rythme

Avec l’aide de vos compagnons de voyage, vous disposez d’un très large panel de pouvoirs : attaque au corps à corps, magie de la nature, magie élémentaire, mais aussi défendre, fuir et utiliser les objets font partie des possibilités lors des affrontements.





Bien entendu, vous pouvez aussi parer mais aussi faire deux fois plus de dégâts. La mécanique est la même : appuyer sur A au bon moment (au moment où votre épée touche l’ennemi, ou à celui où il vous touche) permet soit de parer et de diminuer les dégâts, soit de doubler ceux-ci. A cela s’ajoute une possibilité de synchronisation entre les deux Cris (Crisbell et Cristopher) afin d’engendrer une super-attaque.





Si la plupart de ces mécaniques sont classiques du genre, les possibilités issues des voyages dans le passé et le futur rendent les combats plus stratégiques sans les complexifier d’avantage : en effet, ces capacités sont listées dans les menus au même niveau que les autres et ne nécessite pas de combinaison de touches spécifiques ou supplémentaires.





Les combats sont alors techniques sans être compliqués, accessibles tout en offrant des dizaines de possibilités. A l'issue des affrontements, vos personnages gagnent de l’expérience, augmentent de niveaux, et gagnent parfois des nouvelles compétences.

Classique, mais pas que, l’intrigue révèle différents niveaux de lecture, proposant une quête tout en subtilité. Avec la collision du passé, du présent et de l’avenir, le jeu questionne notre perception de la vie, l’incidence des choix que l’on effectue sur l’intégralité de notre vie et la conception même du temps.Principale mécanique de jeu, la gestion du passé, du présent et de l’avenir donne toute sa particularité à ce titre. Cris Tales, c’est planter une graine dans le passé pour la voir fleurir dans le présent et donner des fruits dans l’avenir. Mais c’est surtout voir simultanément les changements dans les différentes temporalités s’afficher à l’écran.En effet, nous l’avions déjà évoqué dans notre news sur le titre : l’esthétique singulière du jeu propose en effet de visualiser passé, présent et futur sur un même écran. Celui-ci est divisé en triangle : le centre est le présent où Crisbell agit et discute avec les autres ; celui de gauche montre le passé, Matias, la grenouille orange qui accompagne Crisbell, peut aller y écouter les conversations et y agir légèrement ; à droite, le futur, où Mathias peut aussi aller interagir.Pour avancer, il faudra alors concevoir le monde dans toutes ses dimensions, incluant le temps. S’inspirant des J-RPG classiques, mais surtout de Chrono Trigger, Cris Tales propose une aventure où l’on est rarement perdu. En effet, la grenouille orange Matias vous donne beaucoup d’info : des indices sur quoi faire et quand le faire ; des éléments de gameplay et sur les combats ; etc.Sans être trop dirigiste, le jeu se veut totalement accessible quel que soit votre niveau. Les néophytes apprécieront l’aventure, les habitués des RPG et J-RPG apprécieront l’expérience et les quelques clins d’œil qui s’y trouvent. La jouabilité est intuitive, les menus clairs et efficaces proposent une expérience de jeu optimale.Outre une jouabilité au top, Cris Tales, c’est surtout une pépite graphique. La présence des trois temporalités vous pousse à observer le moindre recoin de l’écran, à voyager entre passé et futur uniquement pour y détailler les modifications ou tenter d’envisager quels événements amèneront ce futur qui se déroule sous nos yeux.Mais c’est bien connu : toute action dans le passé ou le présent entraîne des répercussions dans l’avenir ! Cris Tales ne fait pas exception à cette règle. Ainsi, mener à bien les quêtes annexes permet de modifier le futur et le destin de chaque personnage ou de la ville toute entière. Ces quêtes sont facultatives, mais proposent généralement d’offrir un avenir meilleur à la cité concernée. La magie opère parfaitement, pour notre plus grand plaisir.Que serait un RPG sans combat ? Rien. Et Cris Tales ne déroge pas à la règle. Les affrontements sont tactiques, demandent réflexion et imagination. Tout d’abord, il faut savoir que les combats se déclenchent de façon aléatoire dans les zones « sauvages » (donjons, forêts et environnement hors carte et villes).A l’instar de la navigation en exploration, vous pourrez aller et venir entre les différentes temporalités, avec quelques spécificités cependant. Imaginez donc : votre équipe est au centre de l’écran (le présent) et vous avez la possibilité d’avoir des ennemis à votre droite (futur) et à votre gauche (passé).Crisbell dispose toujours de ses pouvoirs pour aller et venir dans le temps, mais lors des combats, le choix est restreint : vous ne pourrez envoyer que dans le futur les ennemis à droite de l’écran et uniquement dans le passé ceux de gauche. A partir de là, à vous de bâtir votre stratégie : mouiller un ennemi dans le présent le fera rouiller si vous l'envoyez dans le futur, par exemple. Chaque ennemi dispose de trois formes, allant de la jeune à la vieille. Les faire voyager dans le temps modifie alors leurs caractéristiques et leur apparence visuelle.