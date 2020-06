Test de 51 Worldwide Games (Switch)

51 Worldwide Games - Overview Trailer (Nintendo Switch) 06/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une interface de jeu attrayante.

Une liste de jeux aussi fournie que variée

Des explications claires et en français !

Des expériences de jeu variées et pour tous les goûts.

Des façons de jouer variées et bien maîtrisées.

Des musiques agréables… Ou pas

Une difficulté relevée

Le jeu Multijoueur rêvé ?

Mode Mosaïque

Vous vous attendiez à un menu basique avec une liste de jeux à choisir tout bêtement ? Non, Nintendo n’a pas cédé à la facilité. Vous voici devant un menu attrayant, où vous pourrez commencer par créer un personnage à votre convenance au délicieux look de figurine de plateau de jeu. Positionnez le ensuite sur le globe et partez à la rencontre de différents guides spécialisés dans un type de jeux… Ou allez défier d’autres joueurs !51 jeux, comme le titre l'indique : il y a ici de quoi faire ! Et plutôt qu’un long discours, voici à quoi vous pouvez vous attendre :Evidemment, très peu de joueurs s’adonneront aux 51 jeux un par un. Chacun ira plutôt y chercher les jeux qu’il aime, puis en découvrira d’autres, et fera peut-être l’impasse sur quelques jeux qui ne l’attirent vraiment pas. La vraie force du jeu est de proposer des expériences tellement variées que chacun ne peut qu’y trouver son compte : stratégie, cartes, dés, mini jeux, ou simplement des jeux peu connus par chez nous mais très populaires dans d’autres coins du globe… 51 Worldwide Games porte bien son nom et vous fera voyager et découvrir, à coup sûr, quelques jeux que vous ne connaissiez pas ou pas assez.S’amuser à un jeu, c’est avant tout le comprendre. Ici, tout est parfait : chaque jeu est expliqué très clairement, à l’oral et par écrit, et le tout en français ! Ainsi, tous les joueurs, petits comme grands, seront à égalité une fois le jeu lancé. Oui, cela peut sembler évident, mais trop de jeux aujourd’hui n’offrent pas une localisation parfaite. Avoir pour chaque jeu un texte et des voix françaises est donc un vrai atout qui permet d’aborder chacun des jeux de la manière la plus simple et rapide possible. Bravo !Nous n’allons pas ici nous étendre sur les jeux les plus connus. Sachez simplement que la réalisation est dans l’ensemble simple mais de très bonne qualité, avec un certain soin du détail, et qu’aucun des jeux testés, même parmi les plus basiques, n’a été traité à la va-vite. Tous les jeux sont agréables à prendre en main, et certains sauront vous coller à votre Switch pendant un moment !Mais s’il est évident qu’un test détaillé du jeu de Dames ne va pas vous passionner, il est intéressant de se pencher sur les autres mini-jeux pour voir s’ils valent vraiment le détour… Et c’est le cas !Il y a d’abord les mini-jeux de sport : Défier un clone de Roger Federer sur un plateau de Mini Tennis, ça vous intéresse ? Pour ma part, ce mini-jeu m’a occupé un bon moment ! Très facile à prendre en main, le jeu n’en offre pas moins un gameplay équilibré et stratégique. Du coup, le jeu est très fun mais incite aussi à y passer du temps pour s'améliorer.Le Baseball est également très sympa à jouer, et peut vous amener dans des parties assez longues. Ici encore, gameplay et stratégie sont très bien mixés.Le baby foot, très sympathique, m’a toutefois tenu en haleine moins longtemps, la faute à son côté un peu plus aléatoire. La boxe est dans la même veine : très fun, mais surtout pour de petites sessions. Enfin, le circuit routier n'aura d'intérêt qu'en multijoueur, les sessions en solo ayant peu d'intérêt.Le Curling, discipline que je n’apprécie guère habituellement, m’a pourtant captivé ! Comme quoi 51 Worldwide Games est l’occasion rêvée de tester des jeux qui ne nous auraient pas attiré en temps normal…Le Air Hockey propose du fun immédiat, surtout en tactile ! Mais le jeu s’en sort étonnamment bien à la manette.Que dire du retour de jeux cultes de l’époque Wii, comme le Bowling, la bataille de Tanks, la Pêche, les Fléchettes ou le Golf ? Tous sont simples à prendre en main, plus jolis qu’à l’époque et bénéficient d’une meilleure précision (les Joy-Cons dépassent aisément les Wiimotes en ce qui concerne la reconnaissance de mouvements). Même le jeu de tir à la Duck Hunt est présent ! Il est donc fort probable que vous passiez quelques soirées entre amis sur ce 51 Worldwide Games, qui fait parfaitement le job pour ce type de soirées !Enfin, vous devriez être ravis d’apprendre que le jeu comporte 51 jeux… Et une expérience bonus ! En effet, s’il n’est pas un jeu à part entière, la présence d’un piano utilisable en tactile directement sur la Switch (et en mode mosaïque si l’envie vous en prenait) est la bienvenue !La Switch propose le meilleur de tous les mondes : dockée, portable, à la manette Pro, aux Joy-Con, ou directement sur son écran tactile. Sur le papier c’est idéal, mais dans les faits, on pourrait craindre que certaines expériences de jeu ne soient agréables que dans une configuration précise.On ne peut encore une fois que féliciter Nintendo sur ce point : tous les jeux proposent des expériences de qualité quelle que soit votre manière d’y jouer. Evidemment, il sera bien plus agréable de jouer aux dames ou à Puissance 4 directement sur l’écran de votre Switch, en tactile, face à votre adversaire.Mais jouer à la manette en mode docké n’a rien d’une punition. Air Hockey ou le Curling ont également cette capacité à rester amusants dans tous les cas.Certains jeux vous imposeront toutefois un gameplay unique : le jeu de fléchettes par exemple est une activité réservée au Joy-Con, par exemple. Mais à chaque fois que c’est possible dans de bonnes conditions, Nintendo vous laisse le choix.Pour revenir à l’écran tactile, on notera simplement que sa gestion est de qualité (même si sa précision n’atteint pas les dernières tablettes haut de gamme) et transforme immédiatement votre Switch en plateau de jeu, vous faisant presque oublier qu’il s’agit d’un appareil électronique et pas d’un jeu de société à l’ancienne.Le jeu parfait n’existe pas. 51 Worldwide Games n’échappe pas à la règle : ici, un des reproches qu’on pourra lui adresser concerne les musiques. Sur certains jeux, elle est plutôt agréable et n’appelle pas à la critique.En revanche, sur d’autres jeux, elle est très vite répétitive et ennuyeuse. Cela est surtout gênant pour les jeux les plus « calmes », comme les jeux de cartes, les Dames, le Puissance 4, le Mah-Jong, le Jeu de paires etc. Rien de bien grave, mais il faut quand même noter qu’on aurait apprécié un effort de ce côté-là.Qui l’eut cru ? On le sait, 51 Worldwide Games est avant tout pensé pour être joué en multijoueur. Toutefois, vous aurez sans doute envie de vous faire régulièrement des sessions de jeu en solo. Et bien n’allez pas imaginer que jouer contre l’ordinateur sera une ballade de santé !Déjà en mode « normal », certains adversaires sont assez coriaces. Vous pourrez ensuite passer en mode Expert voire en mode Imbattable si vous vous en sentez capable ! Malheureusement, il n’y a pas de mode « facile » qui aurait sans doute été le bienvenu pour les plus jeunes.Petit détail plutôt bien pensé, vos victoires vous permettront de débloquer des anecdotes propres au jeu auquel vous jouez : de quoi enrichir votre culture G à moindre frais !Tout est dit : 51 Worldwide Games offre une expérience de jeu multijoueur très enviable. Pensez donc : vous pourrez jouer sur votre console jusqu’à 4 joueurs ( selon les jeux). Sur votre TV ou en nomade. Sur manettes ou en tactile. C'est déjà très bien !Mais vous allez également pouvoir jouer avec vos amis possédant une Switch en Jeu Local, jusqu’à 4 joueurs (et donc 4 Switch) également. La cerise sur le Gâteau ? Là où beaucoup de jeux exigent que chaque console possède le jeu (Nintendo est coutumier du fait), 51 Worldwide Games vous propose la solution suivante :Et oui : un seul jeu acheté sur une console, et les autres peuvent accéder au multi local gratuitement. Parfait !Enfin, le jeu propose évidemment (2020 oblige) du multijoueur Online, avec vos amis ou des adversaires du monde entier. Que demande le peuple ?Pour un jeu qui se veut avant tout basique, voilà une fonctionnalité très innovante et qui fait mouche : le mode mosaïque ! Ici, il vous suffit d’approcher deux Switch l’une de l’autre en mode local (jusqu’à 4 consoles) et votre zone de jeu s’étend par magie ! Vous n’utiliserez sans doute pas cette fonctionnalité souvent mais elle vaut franchement le détour...