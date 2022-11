Les starters de Pokémon Écarlate & Violet s'affichent en 3D à Tokyo

La fin d'année s'annonce particulièrement intense pour les Pokémon qui vont connaître à la fois de nouvelles gammes de cartes à jouer, de nouveaux épisodes animés mais aussi évidemment la nouvelle génération de jeux Pokémon qui s'apprêtent à sortir vendredi prochain sur Nintendo Switch.Pokémon Écarlate & Pokémon Violet arrivent avec sa 9e génération de monstres de poche, prêts à en découvre avec les autres blockbusters de la fin de l'année et les premiers indicateurs concernant les réservations sont très positifs.Mais aujourd'hui, ce sont les starters de cette nouvelle génération qui nous intéressent : Poussacha, Chochodile et Coiffeton sont en effet chargés de promouvoir le jeu dans l'un des espaces les plus touristiques de Tokyo.C'est en effet de l'écran géant de Shinjuku que l'on retrouve les 3 Pokémon emblématiques dans un affichage 3D qui donnent évidemment très envie de jouer aux jeux à venir.Tour à tour, les 3 Pokémon s'animent en 3D et semblent véritablement sortir de l'écran ! On se croirait presque à Paldea !Rendez-vous le vendredi 18 novembre pour découvrir Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sur Nintendo Switch.