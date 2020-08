Dossier Nintendo

Du côté de la performance financière

Merci la Switch !

Le point sur les ventes Switch

Focus sur les ventes de jeux vidéo Switch

Nintendo maintient ses prévisions à l'horizon 2021

Nintendo indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 358.1 milliards de yens sur la période, cela représente, excusez du peu, une croissance de 108% par rapport au premier trimestre de l'année fiscale 2020 !Les revenus étant bien supérieurs aux dépenses, le bénéfice opérationnel a été multiplié par 427.7%, à 144.7 milliards de yens, le bénéfice ordinaire ayant quant à lui bondi de 576.2% à 150.3 milliards de yens.Le bénéfice net est lui aussi incroyable, en hausse de 541.3% à 106.4 milliards de yens. Tous ces chiffres donneraient presque le tournis, on vous les convertir en euros dans le tableau ci-dessous :Nintendo souligne que les dépenses ont augmenté ce trimestre, notamment en raison de "dépenses en recherche et développement, et frais judiciaires". Mais ces dépenses n'ont pas fait souffrir les comptes de Nintendo grâce à la forte augmentation du chiffre d'affaires : le ratio des frais généraux est ainsi passé de 18.7% contre 19.3% l'an dernier.C'est évidemment la Nintendo Switch qui tire les revenus de Nintendo vers le haut de cette façon : les ventes de consoles et de jeux vidéo ont augmenté de 113.2% à 344,5 milliards de yens, contre 161.6 milliards de yens l'année dernière. Ce segment comprend également les ventes de jeux en téléchargement, de DLC, et d'accessoires officiels pour la console.Les ventes sur mobile et de produits dérivés sous licence ont augmenté de 32.7%, ce qui n'est pas mal non plus, à 13.2 milliards de yens, notamment souligne Nintendo grâce "à une croissance des transactions sur smartphone", tirées par Animal Crossing: Pocket Camp qui a bénéficié de la sortie de New Horizons sur Switch. Nintendo souligne aussi le rôle de Mario Kart Tour dans la progression du segment.Notons par contre que le segment des cartes à jouer a quant à lui baissé de 37.3%, à 200 millions de yens.Nintendo indique dans ses documents financiers que la Switch s'est vendue à 5.68 millions d'exemplaires sur le trimestre (soit une progression de 166.7% par rapport à l'an dernier). La Nintendo Switch classique s'est vendue à 3.05 millions d'exemplaires (+43.5%), tandis que la Nintendo Switch Lite a conquis 2.62 millions de joueurs supplémentaires. Cela porte le total de Switch vendues depuis le 3 mars 2017 à 61.44 millions d'exemplaires, un score vraiment respectable quand on se souvient que la Wii U s'était vendue sur toute sa durée de vie à... 13.56 millions d'exemplaires.Les ventes de jeux ont plus que doublé, passant de 22.62 millions à 50.43 millions sur la période. Plusieurs jeux ont en effet connu une solide performance rien que sur ce trimestre :- Animal Crossing: New Horizons : +10.63 millions d'exemplaires au compteur- Mario Kart 8 Deluxe : 1.97 millions d'exemplaires en plus- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition : 1.32 millions- 51 Worldwide games : 1.03 millions d'exemplairesSur l'année fiscale 2021, Nintendo indique que 9 jeux se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires, parmi lesquels 7 sont édités par Nintendo (et donc deux par des éditeurs tiers).Animal Crossing a tout emporté sur son passage : on avait pu constater en cloture du précédent exercice fiscal que le jeu s'en sortait très très bien. Il a continué sur cette lancée, profitant à plein du confinement : nous en sommes officiellement à 22.4 millions d'exemplaires vendus. Ce score a mérité une petite analyse de la part de Nintendo, qui rappelle que les ventes d'ACNH ont désormais largement dépassé les ventes d'Animal Crossing: new Leaf sur Nintendo 3DS (12 millions d'exemplaires vendus sur la vie du produit). Pour Nintendo, ces 22.4 millions sont dûs aux nouveaux joueurs qui ont acheté le jeu, et aux anciens qui sont restés fidèles à la série.Nintendo indique que plus de la moitié des consoles vendues sur le trimestre ont vu un exemplaire d'Animal Crossing: New Horizons lors de leur premier jour d'utilisation. Voilà une belle preuve qu'ACNH a agi comme un system-seller pour la Switch, ce dont on pouvait un peu douter avant la sortie du jeu mais ne semble pas étonner Nintendo outre-mesure.Plus de 40% des ventes de jeux sont des exemplaires d'Animal Crossing. Nintendo indique que plus de 50% des ventes sont d'ailleurs réalisées en ligne via l'eShop, dans toutes les régions du monde.On a pu constater dans la liste ci-dessus que deux nouvelles sorties avaient franchi le cap du million de jeux vendus : Xenoblade et 51 worldwide games ont bien performé (plus de 50% des ventes se sont d'ailleurs faites sur l'eShop pour ce dernier), tandis que des sorties très anciennes sur la Switch affichent une santé particulièrement insolente ! Qui aurait pu croire que Mario Kart 8 Deluxe se vendrait encore à 1.97 millions d'exemplaires, c'est fou !Ring Fit Adventure, le jeu de fitness lancé à l'automne 2019, a franchi le cap des 4 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie. Nintendo indique que le marché souffre encore de ruptures de stock qui empêche de nombreux consommateurs d'acheter le produit, mais Nintendo travaille la question en vue des fêtes de fin d'année.En dépit de sa solide performance, Nintendo maintient ses objectifs au 31 mars 2021, en jouant la carte de la prudence (quand on voit le calendrier des sorties, on se dit qu'il va falloir faire preuve d'imagination pour vendre des Switch dans les prochains mois, surtout dans un contexte de sorties de nouvelles machines chez les concurrents).Nintendo prévoit de vendre 19 millions de Switch et 140 millions de jeux, en baisse respectivement de 9.6% et de 17% par rapport à l'année fiscale précédente qui était rappelons-le extraordinaire. Nintendo a notamment souffert pendant la pandémie de Coronavirus de difficultés à s'approvisionner, pour alimenter ses chaînes de production en Chine notamment des composants nécessaires pour fabriquer des Switch.Rappelons les objectifs financiers au 31 mars 2021 :- Chiffre d'affaires : 1200 milliards de yens- Bénéfice opérationnel : 300 milliards de yens- Bénéfice ordinaire : 290 milliards de yens- Bénéfice net : 200 milliards de yensNintendo prévoit un dividende de 840 yens cette année, en baisse de 250 yens par rapport à l'an dernier.