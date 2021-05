Dossier Nintendo

Les données-clés du rapport annuel

Mais d'où vient tout cet argent ?

Les ventes de Switch

Les ventes de jeux vidéo

Objectifs de Nintendo 2022 : Quelles perspectives au 31 mars 2022 ?

Un nouveau directeur

Nintendo a signalé un chiffre d'affaires en progression de 34,4% par rapport à l'année précédente, à 1759 milliards de yens, soit 13,4 milliards d'euros. Notons que Big N réalise les 3/4 de son chiffre à l'export, 77,4% pour être exact. L'an dernier, Nintendo avait déclaré un revenu brut de 11,4 milliards d'euros, déjà alors en progression de 9% par rapport à l'année d'avant. Quand on vous dit que Nintendo va bien...Le profit ordinaire a progressé de 88,4% à 678,996 milliards de yens, soit 5,17 milliards d'euros, il n'était "que" de 360,461 milliards de yens en 2019-2020, avec déjà l'an dernier une augmentation 30% par rapport à l'année précédente.Evidemment, le bénéfice opérationnel a lui aussi nettement progressé cette année, il s'est élevé à 640,6 milliards de yens, soit 4,87 milliards d'euros (contre 3,07 milliards d'euros l'an dernier, soit une progression de 81,8% d'une année sur l'autre en valeur absolue en yens, et déjà une progression de 41,1% entre 2019 et 2020. Là encore, le succès de la Switch dope la performance générale de l'entreprise.La part des bénéfices octroyée par les différentes filiales de Nintendo, comme The Pokémon Company ou Niantic, a progressé de 85,7% à 480,376 milliards de yens, soit 3,65 milliards d'euros, c'est colossal !Grâce à ces excellents résultats, le bénéfice par action à nettement progressé, passant de 2171,20 yens à 4032,60 yens. Les actionnaires auront l'immense bonheur de toucher 2220 yens par action détenue sur l'année, c'était 1090 yens en 2020, autant dire que c'est pas mal du tout puisque le dividende versé à pratiquement doublé. Nintendo signale que la prévision de dividende au 31 mars 2022 devrait être de 1430 yens par action.De plus, les réserves de cash des seules activités opérationnelles ont grandement augmenté par ailleurs, passant de 347753 milliards de yens à 612,106 milliards de yens, soit 4,66 milliards d'euros. En tout, Nintendo indique avoir 932079 milliards de yens, soit 7,09 milliards d'euros, en réserves. Seuls les investissements financiers ont coûté plus qu'ils n'ont rapporté au cours du dernier exercice annuel.Nintendo indique dans son rapport financier que l'année 2020-2021 s'est traduite par d'excellentes ventes de jeux sur Switch, qui ont permis de vendre par ailleurs beaucoup de consoles : Nintendo indique avoir vendu 28,83 millions de consoles et 238,88 millions de jeux sur l'année fiscale.Au 31 mars 2021, Nintendo indique avoir vendu 84,59 millions de Switch. La firme pense écouler 25,5 millions de machines sur la prochaine année fiscale. Parmi ces 84,59 millions de Switch, on compte 69,89 millions de Switch classiques, et 14,70 millions de Switch Lite.Nintendo a indiqué dans son rapport annuel que 587,12 millions de jeux ont été vendus dans le monde, la part des nouveaux titres étant de 10,35 millions.La meilleure vente de l'année n'est autre Animal Crossing: New Horizons qui s'est en effet vendu à 20,85 millions d'exemplaires sur l'année fiscale, portant son total à 32,63 millions d'exemplaires vendus. On pensait qu'Animal Crossing pouvait rattraper Mario Kart 8 Deluxe, qui est finalement un jeu âgé de 6 ans sorti sur Wii U, mais au dernier trimestre, les ventes de MK8D sont restée plus importantes que celles d'ACNH.Le second best-seller de l'année n'est donc autre que Mario Kart 8 Deluxe, à 10,62 millions d'exemplaires sur l'année portant ses ventes totales sur Switch à 35,39 millions d'unités. Sur Twitter, Oscar Lemaire à raison signale que MK8D n'est plus qu'à 2 millions d'exemplaires du score de Mario Kart Wii. Deux petits millions.Nintendo évoque aussi les bonnes ventes de ses autres jeux :- Ring Fit Adventure : 7,38 millions d'exemplaires vendus en 2020-2021 pour un total de 10,11 millions d'exemplaires)- Super Mario 3D All-Stars : 9,01 millions d'exemplaires vendus- Super Mario 3D World + Bowser's Fury : 5,59 millions d'exemplaires vendus (c'est en moins de deux mois presque autant que la performance du jeu original sur Wii U sur toute sa commercialisation !)En tout, quand on additionne les jeux Nintendo et les jeux d'éditeurs-tiers, Nintendo indique qu'il y a 36 jeux vendus à plus d'un million d'exemplaires sur Switch ! Trente six !!!Sur l'eShop, Nintendo indique une progression de 68,5% des ventes à 344,1 milliards de yens (soit 2,6 milliards d'euros). Le jeu mobile reste un petit segment pour Nintendo, avec une progression de 11,3% à 57 milliards de yens (433 millions d'euros quand même !).Nintendo est contraint par la législation de communiquer ses objectifs annuels d'ici la fin du nouvel exercice fiscal, soit au 31 mars 2022. Nintendo table sur un recul de 9% du chiffre d'affaires à 1600 milliards de yens (soit 12,175 milliards d'euros), ce recul du revenu brut devrait conduire à la baisse des profits, -22% pour le profit opérationnel à 500 millions de yens, -29,3% pour le profit ordinaire, et -29,2% pour le profit issu des filiales de Nintendo. Le bénéfice par action devrait donc s'établir selon Nintendo à 2854,20 yens par action, pour un dividende estimé rappelons le à 1430 yens par action. Cela veut dire que Nintendo distribuera la moitié de son bénéfice net à ses actionnaires.L'année fiscale 2021-2022 ne sera pas une année facile : Nintendo rappelle la sortie d'un nouveau coloris de Nintendo Switch Lite ce mois-ci, et les sorties de jeux comme Miitopia (mai), Mario Golf: Super Rush (juin) et The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (juillet). Fin 2021, Pokémon Diamant Brillant et Pokémon Perle Etincelante seront commercialisés, suivi début 2022 de Pokémon Legends: Arceus. Pas d'info sur d'autres jeux très attendus à ce stade, mais ce n'est jamais au détour d'un rapport financier que Nintendo annonce une nouvelle fenêtre de sortie pour un jeu qui suscite beaucoup d'attente de la part des fans : Bayonetta 3, Metroid Prime 4 et la Suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sont toujours annoncés dans le planning avec un "TBA" (To be announced) déprimant !Nintendo signale toutefois qu'il y a deux problèmes à surmonter cette année : d'une part, le Covid-19 peut impacter la production et la distribution des produits Nintendo dans le monde, ainsi que des activités liées au développement et au marketing des produits et services proposés par Nintendo. Big N rappelle toutefois que l'impact du Covid-19 sur ses activités 2020-2021 a été plutôt "limité", en tout cas Nintendo ne se vante pas d'avoir profité de la crise sanitaire, les gens coincés chez eux ayant pour beaucoup franchi le pas d'acheter une console...L'autre problème à surmonter est la pénurie de semi-conducteurs qui touche les usines du monde entier. De l'automobile au jeu vidéo, cette pénurie est un vrai problème. Nintendo explique que la "production de produits pourrait être affectée par des obstacles au niveau des fournitures en composants, notamment la hausse de la demande mondiale pour les semi-conducteurs. Les projections de bénéfices sont basées sur la promesse que nous serons en mesure de sécuriser nos approvisionnements conformément à nos objectifs de vente".Nintendo signale que Chris Meledandri, l'actuel CEO d'Illumination Entertainement, sera proposé comme Outside Director lors de l'assemblée générale des actionnaires prévue le 29 juin prochain.A lire aussi : bilan annuel de Nintendo pour 2019-2020 Cette entrée est intéressante, dans un contexte d'expansion des IP Nintendo, que Nintendo évoque dans cette diapositive avec l'ouverture de Super Nintendo World au Japon, ou la future application de marche Pikmin. Le film Super Mario, à sortir en 2022 des studios Illumination justement, n'est pas évoqué dans la notice explicative jointe par Nintendo à ses grands tableaux pleins de milliards de yens :L'année 2020-2021 fut donc une très belle année pour Nintendo, qui confirme sa bonne santé et l'incroyable succès de la Switch. Après quelques années Wii U difficiles, les feux verts retrouvés sont agréables quand vient la publication des résultats financiers... Mais les perspectives pour 2021-2022, si elles restent bonnes, présentent toutefois quelques incertitudes liées au contexte sanitaire et à la pénurie de semi-conducteurs qui affecte l'ensemble du secteur industriel. N'hésitez pas à venir parler de tous ces chiffres avec nous sur Discord ou à crier votre joie pour Nintendo en commentaire ci-dessous !Source : tous les documents officiels sur le site de Nintendo Co Ltd