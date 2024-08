Dans les souvenirs de : Fire Emblem Awakening

Le dernier espoir d’une série menacée...

Pour parler de Fire Emblem Awakening, il faut retourner en 2010. À ce moment-là, la série est sur le déclin. Le 12e opus exclusif au Japon vient de sortir sur Nintendo DS. En plus des ventes décevantes pour les trois épisodes précédents (Path of Radiance, Radiant Dawn et Shadow Dragon) , cet opus est un remake de la seconde partie d’un jeu jamais sorti en dehors du Japon, il est donc compréhensible que cet épisode ne soit pas localisé en Occident.



Il a rencontré un succès critique acceptable, mais les ventes resteront assez confidentielles à environ 270 000 exemplaires, tout comme son prédécesseur. Bien que le genre soit un marché de niche, la série se retrouve sur la sellette : si le prochain opus ne réalise pas plus de 250 000 exemplaires vendus sur le sol nippon, il en sera le dernier.

Chez Intelligent Systems, lorsque l’équipe de développement en charge de la série apprend cette information, elle panique et décide alors de mettre en œuvre le maximum de nouveautés possibles afin d’en faire un chant du cygne, c’est à dire, la meilleure version possible avant de mourir.



Elle ose tout remettre en cause, jusqu’à l’époque médiévale, envisageant pendant un temps de faire une histoire se passant sur Mars ! Même le monde moderne a été envisagé. L’équipe challenge toutes les idées, en valide certaines et en refuse d’autres. L’approche globale est de reprendre un maximum d’idées des précédents opus et de pousser leurs concepts plus loin.

Réinventer Fire Emblem

Ainsi, si trois niveaux de difficulté sont prévus, une chose est partiellement remise en cause : la perte définitive des personnages, aussi appelée « Permadeath ». Afin de ne pas trahir les fans de la première heure, les règles originales, dites « Classiques » sont gardées, mais un mode de jeu « débutant » permet de réaliser des sauvegardes pendant les combats, mais aussi de récupérer les morts au combat après chaque bataille.



Cela ouvre le jeu à un public plus large, qui aurait pu être rebuté par les règles classiques. De plus, pour rendre l’immersion plus importante, le joueur est invité à créer un avatar qui prend pleinement part à l’aventure. On peut ainsi personnaliser son sexe, son nom, quelques aspects du visage, mais aussi ses points forts et points faibles.

Un scénario bien plus riche

Après avoir évoqué l’ajout du mode « débutant » et la personnalisation de l’avatar, qui sont en fait des idées de l’opus précédent, parlons un peu plus de l’histoire. Lors d’un rêve paraissant prémonitoire, le joueur ainsi qu’un partenaire affrontent un mage maléfique. Alors que la victoire semblait acquise, on se retourne malgré nous contre notre partenaire et l’assassinons. On se fait alors réveiller par le partenaire du rêve que nous ne connaissions pas jusqu’à présent et qui se présente sous le nom de Chrom, accompagné de sa sœur Lissa. Notre personnage avoue alors ne pas savoir pourquoi il était affalé dans un champ et ne se rappelle que de son nom, celui que le joueur lui a donné.



Après un interlude avec des bandits voulant mettre à sac un village, nous découvrons avec une certaine horreur que ceux-ci reviennent à la vie au travers d’une lueur dans le ciel. Un héros, surgissant au dernier moment de cette lueur, évite une issue fatale pour Lissa. Ce dernier, ayant le visage masqué, se présente sous le nom de Marth, et nous prévient que ce qui vient de se passer n’est que le début d’un mal redoutable.

Les fans de la série le savent, Marth n’est pas un nom anodin, et Chrom en est conscient puisqu’il en est un descendant. Cependant, ce qui le troublera le plus n’est pas le nom de ce héros, mais son épée, ressemblant trait pour trait à la sienne, Falchion, qui est censée être une épée divine n’existant qu’en un seul exemplaire.

Fire Emblem: Awakening - Bande-annonce de lancement Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le début de cet épisode est donc assez éloigné des scénarios précédents, se cantonnant parfois à une sombre histoire de guerre entre plusieurs royaumes. Bien entendu, c’est ce vers quoi s’oriente l’histoire, Fire Emblem oblige, mais les éléments de l’intrigue sont plus enchevêtrés que précédemment.

Des personnages mémorables

Alors qu’un brouillon d’histoire est conçu, la bible des personnages est créée en parallèle. Beaucoup d’efforts sont placés dans les personnages, afin qu’ils aient chacun leur propre personnalité. Ils portent parfois des noms réclamés par les fans. De plus, comme le jeu se déroule 2000 ans après le 12e opus, un personnage fait le lien entre les deux jeux, dans une version plus âgée : Tiki. Dites-vous que le jeu contient une soixantaine de personnages.



D’ailleurs, afin de continuer à rompre avec les habitudes, l’équipe de développeurs a souhaité faire appel à un chara-designer externe. L’homme en question, Kozaki Yusuke a simplement reçu un e-mail par le biais de son site web lui demandant s’il serait prêt à travailler sur une commande de soixante personnages, sans lui préciser la licence pour laquelle ils étaient destinés. Ce dernier n’avait jamais travaillé sur les jeux Fire Emblem, si ce n’est sur un jeu de cartes de la série pour lequel il a réalisé des visuels de personnages des opus précédents.



En voyant une telle commande, Kozaki a aussitôt demandé si cela était pour Fire Emblem. Comme l’équipe ne voulait pas que le design des Fire Emblem précédents se ressente dans son travail, et pour ne pas lui mentir, elle s’est limitée à lui répondre qu’il n’était pas possible de lui dévoiler le titre du jeu pour le moment.

La narration prend le dessus

Autre nouveauté, il me paraît important de préciser que l’histoire est accompagnée de cinématiques avec un léger effet cell-shading qui sont de toute beauté. L’effet 3D proposé par la 3DS y ajoute une profondeur de champ sans pareille. Une vraie réussite ! De même, les combats donnent désormais lieu à des joutes en 3D (alors qu’elles étaient en 2D jusqu’à présent), proposant plusieurs angles de caméra, jusqu’à celui du point de vue de l’unité combattante.

Le système de relations entre personnages est de retour en ayant cette fois-ci un impact réel sur le terrain. Ainsi, lorsqu’une unité est attaquée, si un personnage ayant une bonne relation avec cette unité est sur une case adjacente, alors le personnage peut intervenir pendant le combat, pour contre-attaquer ou défendre.



Un peu sur le même principe, deux unités peuvent s’associer, et se déplacer de concert, ce qui renforce d’autant plus les liens. De même, en déplaçant une unité pour aller attaquer une unité ennemie, si un partenaire ayant une bonne relation avec votre unité se tient sur une case adjacente à celle-ci, il se peut qu’elles se battent à deux contre un.



D’ailleurs, en parlant de liens, une fonctionnalité venant du 4e épisode (dont vient Sigurd, qui apparaît dans Fire Emblem Engage), inédit chez nous, fait son retour : le système de soutien peut donner lieu à une romance, qui pourra aboutir à un mariage et une naissance. Cette naissance donnera un nouveau personnage combattant à vos côtés. Oui, dit ainsi, c’est très étrange, mais il faut avoir joué au jeu pour comprendre.

Un contenu étoffé

Dernière nouveauté, le doublage. Comme il y a des cinématiques, celles-ci sont doublées, en anglais ou japonais. Mais sur le terrain, les unités peuvent elles aussi donner de la voix lors d’un combat, que ce soit pour se motiver, pour souffrir, ou prononcer de dernières paroles.



Autre fonctionnalité à faire son retour : la carte du monde sur laquelle il est possible de se déplacer librement. C’est une option très appréciée de Sacred Stones, un épisode sorti sur Game Boy Advance. Si jamais vous bloquez sur un chapitre, il vous est alors possible d’aller accomplir une ou plusieurs escarmouches contre quelques ennemis afin de glaner des points d’expérience.



Petit ajout à cette fonctionnalité : des commerçants peuvent aussi apparaître sur la carte afin de vous vendre une sélection, allant de l’objet le plus courant au plus précieux, avec parfois des réductions. Sur la carte, en plus des missions de la trame principale, des missions secondaires formant parfois des intrigues en plusieurs combats peuvent apparaître. Des éléments reçus via Street Pass et Spot Pass peuvent aussi y apparaître.

Cet épisode sera le premier de la série à proposer des DLC. Il en existe des gratuits, jouables une seule fois, permettant de recruter des personnages en accomplissant de nouvelles cartes. Mais des DLC payants ont aussi été envisagés en fin de développement.