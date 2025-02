Dans les coulisses de Super Smash Bros. : Quel avenir pour la série ? (5e partie)

La propriété intellectuelle dans le monde du jeu vidéo

Les licences de jeux vidéo sont des propriétés appartenant à des studios de développement ou parfois des éditeurs. On pourrait faire un parallèle pour expliquer la nuance avec le monde de l'édition papier dans lequel l'auteur d’un livre est propriétaire d’une œuvre que publie un éditeur. Cependant, dans le monde du jeu vidéo, un studio d’édition publie une œuvre dont elle a acquis les droits. L’auteur n’est donc plus propriétaire de sa création.

Un parallèle plus adéquat peut être fait avec les comics. Les différents super-héros ont été créés par des auteurs mais ils sont la propriété de maisons d’édition telles que DC Comics ou Marvel. Cela a d’ailleurs donné lieu à de nombreux procès.Pourtant, on constate globalement que des noms restent associés à certaines licences du jeu vidéo. Cela dépend bien entendu de la politique de l’éditeur ou du studio de développement qui a parfois les deux rôles.



Chez Nintendo, par exemple, Shigeru Miyamoto est mondialement connu pour avoir créé Mario et il gère la licence depuis plusieurs dizaines d'années même si aujourd’hui, le personnage vogue en compagnie d’autres créateurs. Cela a débuté avec l’épisode Super Mario Galaxy 2. Il en est de même pour la saga The Legend of Zelda, elle aussi créée par Miyamoto mais maternée depuis près de 30 ans par Heiji Aonuma.

Dans le cadre de cet article, nous nous focaliserons sur Super Smash Bros. qui est créée par Masahiro Sakurai. Cependant, il est important d’évoquer que la licence appartient en réalité à Nintendo, puisque c’est elle qui a financé le développement du premier jeu, et des suivants, même si Sakurai était salarié d’HAL Laboratory à l’époque. Mais la gestion des licences se passe-t-elle partout ainsi ? Que se passe t-il quand le créateur quitte l’entreprise ?

La dure loi de l’héritage des licences de jeu vidéo

Il y a les échecs…

Pour parler des créateurs de licence, j’ai pris l’exemple de Nintendo, mais les autres studios ne sont pas toujours aussi... protecteurs envers leurs créateurs. Cela dépend bien entendu du contexte. Quand un créateur quitte une entreprise, il n’est pas forcément évident pour celle-ci de continuer à faire vivre une licence sans le parent spirituel. Ainsi, Konami s’est cassé les dents sur Metal Gear après sa séparation avec Hideo Kojima. Metal Gear Survive semble ainsi avoir sous performé par rapport aux attentes et les critiques se sont révélées plutôt décevantes.

Aujourd’hui, de nombreuses licences sont associées à un studio et non à une personnalité. Peu nombreux sont ceux qui pourront nommer le créateur de Tomb Rider, The Last of Us, ou encore d’Assassin’s Creed sans citer seulement le studio par lequel ces licences sont connues. C’est aussi un choix que d’exposer publiquement les créateurs, ou pas, et certains ne courent pas non plus vers la célébrité, car elle est aussi à double tranchant.

Mais il y a aussi les succès !

Cependant, tous les studios ne connaissent pas des échecs, et certains parviennent à transformer les transitions en opportunités. On peut évoquer la saga Final Fantasy, créée par Hironobu Sakaguchi, qui a connu des hauts et des bas après son départ de Square Enix. La série a ensuite été prise en charge par plusieurs personnes et semble avoir repris du poil de la bête depuis son passage entre les mains de Naoki Yoshida et le MMO Final Fantasy XIV.

Passons chez Microsoft avec la licence Halo, créée par le Studio Bungie. Suite à sa séparation avec Microsoft, la licence a été transférée chez 343 Industries. Si l’annonce du dernier épisode avait suscité beaucoup d’espoirs, le résultat final fut plus mitigé.

En résumé, c’est compliqué ?

Où cette réflexion nous mène-t-elle ? Les licences ayant constamment tutoyé le sommet des ventes ou positivement rencontré les critiques sont souvent associées à un « parent », une figure veillant sur le devenir d’une série. Cependant, le monde du jeu vidéo vieillit. L’essor des licences a eu lieu dans les années 1980 et si leurs créateurs étaient « au mieux » âgés d’une vingtaine d’années, cela leur donnerait plus de 65 ans aujourd’hui. Loin de moi cette envie, mais dans les années à venir, nous allons tristement voir les parents de ces licences clore leur histoire. Que ce soit par un départ à la retraite ou par une issue plus tragique. Sakurai ayant plus de 50 ans et exprimé à plusieurs reprises le souhait de changer d’air, il faut donc envisager la possibilité que le prochain épisode puisse se faire sans lui.

Pour en revenir à Nintendo, Shigeru Miyamoto semble être conscient du sujet de la transition puisqu’il a passé les rênes de ses créations à différents héritiers depuis un moment. Je donnais l’exemple déjà vieux de Zelda, mais en ce qui concerne Mario, il l’a déjà aussi fait depuis quelques années, même-ci cela ne l’empêche pas de garder un rôle de producteur, lui permettant d’avoir un œil qui traîne.

Pour l’exemple, il s’est exprimé sur la transformation de Mario Éléphant dans Super Mario Wonder. Quand Miyamoto l’a découverte, il a admis que l’apparence ne lui convenait pas, car elle ne faisait pas « assez Mario ». Comme l’équipe prévoyait déjà d’ajuster le design, ce fut considéré comme un commentaire anecdotique, mais il avait ajouté un propos concernant l’animation et la façon dont cette transformation recrache de l’eau. Pour lui, cela ne paraissait pas naturel. C’est ce genre de détail qui fait tout le sel d’une licence. S’assurer qu’un tout est cohérent et ne pas créer un jeu « juste pour créer un jeu ».

Et pour Super Smash Bros. ?

Pour tenter de deviner le futur, pourquoi ne pas regarder le passé ? Pour rappel, la saga a pour créateur Masahiro Sakurai, qui est également le père de Kirby ! On peut donc étudier comment les choses se sont déroulées pour Kirby. Et c’est relativement simple : après son départ en 2003, personne n’a pris le relais de façon directe ! On peut quand même noter que c’est Shinya Kumazaki qui en a repris les rênes en 2010 avec succès. Il faut savoir qu’il fut d’abord debogeur sur Nightmare in Dreamland, puis Level Designer sur Air Ride. Il a donc travaillé avec Sakurai, et repris le flambeau 7 ans après son départ sans qu’il y ait une réelle transition officielle.

Hélas, malgré mes recherches, je ne saurais expliquer pourquoi les choses furent faites ainsi. Disons que c’était en 2003, année de départ de Sakurai suite à une volonté d’indépendance, et donc « une autre époque ». Entre-temps, le temps est passé, a évolué, de même que les mentalités. En 2003, Sakurai avait 33 ans, il en a désormais plus de 50 !

Sakurai pourrait-il continuer ?

C’est la grande question concernant Masahiro Sakurai. Né en 1970, calculer son âge n’est point compliqué. Bien entendu, au moment où je rédige ces lignes, nous sommes en droit de se dire qu’il pourrait produire au moins un nouvel épisode. Mais le peut-il vraiment ? Le veut-il ?

Le détail qu’on pourrait retenir du départ de Sakurai de HAL Laboratory est le fait qu’il ne souhaitait pas rester enfermé dans la production constante de suites et voulait voir de nouveaux horizons. Il quittait donc Kirby et les deux premiers épisodes de Super Smash Bros. Pourtant, Satoru Iwata est parvenu à l’y faire revenir… Seulement, la production des derniers épisodes a pu mettre à mal sa santé, et plus le temps passe, plus elle sera fragile. Si le game designer de la saga souhaite rempiler, et préserver sa santé, il va devoir déléguer plus encore qu’il ne le faisait auparavant.





Les deux derniers épisodes de la série ont été réalisés par Bandai Namco avec des équipes ayant travaillé sur les jeux de combat du studio comme Tekken et SoulCalibur. Sakurai s’est d’ailleurs exprimé en disant qu’il avait trouvé une certaine confiance et délégué des tâches qu’il réalisait tout seul jusqu’à présent. C’est peut-être justement un signe qu’il a déjà commencé à envisager ce détail.

Vu l’âge de Sakurai et sa santé, nous sommes en droit d’imaginer deux à trois scénarios. Le premier est de voir arriver un sixième épisode intégralement chapeauté par le même bonhomme. Ce n’est pas impossible, mais sans être une mauvaise idée, je doute qu’on puisse la qualifier de bonne pour autant. Le second scénario envisageable serait qu’un nouvel épisode soit réalisé par une tout autre personne, accompagnée par Sakurai qui prendrait cette fois-ci un peu de retrait. La troisième option que l’ont peut craindre serait une mort temporaire de la série, abandonnée par Sakurai, et reprise plusieurs années plus tard par un nouveau visage, comme ce qu’il s’est passé pour Kirby.





En préparant cette suite d’articles et en lisant diverses interviews, il apparaît que Sakurai a toujours vu Super Smash Bros. comme une série limitée dans le temps. Selon lui, il n’est pas possible d’alimenter indéfiniment le jeu. Pourtant, il y est parvenu à plusieurs reprises. Il laisse ainsi croire que l’épisode que nous venons d’avoir est potentiellement le dernier, puis il se pointe quelques années plus tard tel un père Noël avec un nouvel opus, suscitant la surprise et la joie. En agissant ainsi, il sème le doute et laisse tout le monde dans le flou le plus total. L’épisode nommé Ultimate vient donc poser un problème de taille…

Ultime pour Sakurai ?

Super Smash Bros. Ultimate a souvent été vendu comme le potentiel dernier épisode de la série. Mais dès l’origine de celle-ci, Sakurai ne pensait pas la voir aller au-delà de deux voire trois épisodes. Bien sûr, il est probablement impossible de réitérer un nouvel épisode avec un contenu aussi dantesque mais… que nous réserve Sakurai ?

Après la sortie du dernier DLC, Sakurai s’est lancé dans l’animation d’une chaîne YouTube afin de transmettre son expérience du monde du jeu vidéo. Beaucoup d’informations présentes dans les différentes parties de ce dossier sont tirées de ces vidéos. Dans la toute dernière vidéo de la chaîne, il révélait que si la publication de ses vidéos s’est étalée sur les 2 dernières années, toutes les vidéos ont en fait été réalisées il y a 2 ans et demi !





Ce faisant, il a laissé croire à tout le monde qu’il était occupé sur cette chaîne YouTube, alors qu’il travaillait depuis avril 2022 sur un nouveau jeu, sans dévoiler lequel, bien entendu. Là encore, plusieurs options sont sur la table.

La plus facile serait de croire que Sakurai travaille effectivement sur un nouvel épisode de Super Smash Bros. destiné à la console qui remplacera la Nintendo Switch. Ce n’est pas improbable, mais c’est à se demander ce que ce nouvel épisode pourrait bien contenir. Sachant que la rétrocompatibilité a été confirmée, cela implique que l’épisode Ultimate sera jouable sur la console suivante et pourrait donc se retrouver confronté au potentiel nouveau challenger. Bien entendu, l’épisode ne bénéficiera pas du boost de puissance graphique que proposera la console. Mais peut-être que celle-ci dispose d’une fonctionnalité inédite qui justifierait un nouveau jeu ? À voir...





Une autre hypothèse à envisager est que Sakurai travaille potentiellement sur un remaster de Kid Icarus : Uprising. Pourquoi cela ? Dans certaines vidéos, il glisse un message du style : « Cela ne vous tenterait-il pas de jouer à ce jeu en version HD sur une console de salon ? ». Cette hypothèse est donc plausible, mais ce serait alors un remaster… à destination de quelle console : la Switch ou sa relève ? Vu que Sakurai a été le premier à découvrir la 3DS hors salariés de Nintendo et qu’il en fut probablement de même pour les Wii U et Switch, il est possible qu’il connaisse déjà la prochaine console de Nintendo.

À cette dernière hypothèse, j’ajoute une porte ouverte sur un jeu d’un nouveau genre. Peut-être que Sakurai s’est décidé à donner vie au second prototype qu’il avait réalisé en même temps que celui de Super Smash Bros. ? C’était un jeu avec un robot radiocommandé (relisez la partie 1 si vous ne vous en souvenez pas). Où alors donne-t-il sa chance à Star Fox, car si vous vous en souvenez, avant de travailler sur l’épisode For, Masahiro a réalisé un moteur de jeu qu’il destinait d’abord pour cette licence, avant de changer pour Kid Icarus… Donc oui, tout est possible ! Et comme Sakurai aime brouiller les pistes, il n’est pas fou de considérer qu’il ait évoqué récemment Kid Icarus pour noyer le poisson...

Scénarios, quand vous nous tenez !

J’évoquais plus tôt trois scénarios possibles. Nous allons maintenant nous pencher sur les deux derniers, à savoir les cas où Sakurai passe le relais et quitte immédiatement ou progressivement la saga.





Sans vouloir être alarmiste, il semble que le game designer commence à se préoccuper de la suite des choses. Quand on étudie les raisons pour lesquelles Sakurai a créé sa chaîne YouTube sur laquelle il partage son savoir et ses expériences, il nous paraît assez évident qu’il réfléchit à une forme de retraite. Il l’explique assez clairement : le format YouTube lui permet de toucher plus de monde que de faire cours à une simple classe. Sous des propos qui peuvent paraître assez altruistes, il s’avère qu’il se préoccupe de transmettre son savoir-faire et documenter son vécu. Ce fait étayerait l’hypothèse que Sakurai souhaite passer la main. Mais qui pourrait reprendre la saga ?

Qui ? C’est une vaste question ! Surtout que le monde du jeu vidéo n’est pas du tout aussi starisé que le monde du cinéma. S’il est très facile de trouver des pages Wikipédia sur le moindre acteur, la documentation sur les développeurs de jeux vidéo est très pauvre en comparaison. Il est impossible de sortir des noms du chapeau en espérant tirer le gros lot. D’ailleurs, quelles seraient les qualités requises pour remplacer Sakurai ?

Juste un grand malade !

J’ai quelque peu hésité à le formuler ainsi, mais je qualifierais le profil de Sakurai de… grand malade, dans le sens positif du terme, croyez-moi ! Masahiro Sakurai a un profil un peu atypique, et sa grande particularité est qu’il n’est pas forcément juste un bon joueur de jeux de combat, mais un « gros joueur » tout court.





Quand je dis cela, c’est pour évoquer le fait que Sakurai touche à tout en matière de jeux. Il est même hallucinant de voir que pour sa chaine YouTube, les différentes vidéo de gameplay qu’on aperçoit à l’écran sont de lui. Parfois en version japonaise et anglaise ! De même, il est intéressant de se pencher sur son parcours professionnel. En créant Kirby, il a créé sa propre série de plateforme. Cependant, avec Kirby Air Ride, le game designer s’est essayé au jeu de course. En sortant sur la Nintendo DS le jeu nommé Meteos, il tente l’expérience du casse-tête/puzzle-like. Ce ne sont pourtant pas ses genres favoris, mais en agissant ainsi, il sort de sa zone de confort. Il en est de même lorsqu’il réalise un moteur de shoot en 3D qui donnera Kid Icarus : Uprising. Est-ce une solution pour lui de voir d’autres horizons ? De se changer les idées ? Rappelez-vous qu'il était derrière le jeu Meteos, sortit sur Nintendo DS !

Le bonhomme est connu pour sa vaste ludothèque. Il joue énormément et possède pléthore de jeux de genres différents. Je pense que c’est un trait qui devrait être présent chez beaucoup de game designers, mais en ce qui le concerne, cela semble très prononcé. J’oserais donc dire que l’une des qualités exceptionnelles de Sakurai est sa très grande connaissance et large expérience vidéoludique. Ainsi, lorsqu’on lui suggère d’ajouter un personnage dans Super Smash Bros., il est fort probable que le game designer a déjà joué à un ou plusieurs jeux relatifs à ce personnage. De même, le gameplay qu’il va lui associer ne sera pas décidé au hasard, mais sera aussi basé sur cette même expérience. Si vous vous souvenez chaque annonce de nouveau personnage, il commence par présenter la série à laquelle il appartient et le rôle du personnage dans celle-ci. Ensuite, il présente le gameplay en détail. Il n’est pourtant pas tenu de nous présenter le personnage de A à Z, mais cela semble être une passion pour lui et une forme de respect qui est tout à son honneur.





Il semble donc qu’un profil dont l’expérience ne se limite pas uniquement aux jeux de combat soit un prérequis. Je pourrais même pousser le concept un peu plus loin, car la personne qui pourrait prendre la relève ne devrait pas nécessairement avoir une expérience dans le jeu de combat. Si on revient à la base de la création du premier épisode, Smash 64 a été créé pour être accessible à tout le monde. L’objectif est de ne pas proposer un jeu où un joueur peut en « éclater un autre » juste en sachant maîtriser une association de combos.

Dans la deuxième partie des coulisses dédiée à la saga, je vous évoquais un peu la philosophie globale de Masahiro. S’il a créé Kirby, c’est pour attirer un public n’ayant pas forcément déjà touché un jeu vidéo. Pour Super Smash Bros., la volonté est de mettre tous les joueurs sur un même pied d’égalité : un pro de Street Fighter ou tout autre jeu de combat en 1 contre 1 ne sera pas nécessairement aussi bon sur Super Smash Bros., et vice versa. Si les jeux de combat de type arcade mettent en avant la maîtrise des combos, Super Smash Bros. doit rester accessible à tous et c’est avec cet état d’esprit que la relève devra se faire.

Et Bandai Namco ?

Ha ! Je vous vois venir. Bandai Namco pourrait-il être à la base d’un troisième épisode développé par leurs soins ? Sur cette question, tout est possible, et j’ai même envie de dire, sans être affirmatif, que cela est fort possible. Lorsque Sakurai a dévoilé Kazuya mi-2021, il a dévoilé une information importante : il n’y aura pas de Fighters Pass supplémentaire. Le développement d’Ultimate a donc pris fin avec la sortie de Sora. Lors de la sortie de l’amiibo de Sora, Sakurai s’est à nouveau exprimé sur Twitter en disant qu’ avec la sortie de ce dernier amiibo, son travail sur Ultimate était clos . Où est-ce que je souhaite en venir ?

Il s’avère que Bandai Namco s’est restructurée en ce qui concerne son partenariat avec Nintendo. Il l'a officialisé fin 2023 dans une nouvelle forme ! Ainsi, le groupe possède deux studios officiellement dédiés au développement de jeux pour le constructeur japonais. Ceux-ci sont nommés « Studio 2 » et « Studio S » Si ce dernier a un travail de production artistique en soutien de jeux comme Mario Kart 8 et 8 Deluxe, Mario Kart Tour et ARMS, le second a un rôle qui semble quasiment dédié à Super Smash Bros. N’est-ce pas étrange d’avoir un studio dédié à une saga pour lequel aucun jeu n’est annoncé ? Seul l’avenir nous le dira !

Si vous les avez manquées : accédez à la 1e partie consacrée à la genèse de Smash Bros sur Nintendo 64 et GameCube et à la 2e partie consacrée à Super Smash Bros Brawl . Vous avez également la 3e partie consacrée aux volets Wii U et 3DS de Smash Bros . Après une 4e partie consacré à Super Smash Bros Ultimate intitulée "l'ultime combat ?", on aborde aujourd'hui la sensible question de l'avenir de la série.