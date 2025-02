Dans les coulisses de Super Smash Bros. : L’ultime combat ? ! (4e partie)

Une mission ultime ?

Super Smash Bros. arrive sur Nintendo Switch ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une mission nommée Hommage

Tout le monde est là !

Un casting qui fait écho

Tout le monde et compagnie !

Super Smash Bros. Ultimate dans le Nintendo Direct: E3 2018 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images















Remaster ou nouvelle version ?

On ne garde que le meilleur ?

Quid des DLC ?

La Plante Piranha

L'arrivée de la plante Piranha dans Super Smash Bros Ultimate Retrouvez la vidéo sur YouTube

Joker

Super Smash Bros. Ultimate - Le rebelle masqué (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le héros de Dragon Quest

Super Smash Bros. Ultimate - Une rencontre héroïque (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Banjo & Kazooie

Super Smash Bros. Ultimate - Les meilleurs amis (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Smash Bros. Ultimate - Les rivaux (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Byleth

Super Smash Bros. Ultimate - Le Démon Cendré (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un contretemps inattendu

Et donc, pour le Fighters Pass 2 ?

Min Min

Super Smash Bros. Ultimate - C'est l'heure des ramen ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Steve

Super Smash Bros. Ultimate - Une nouvelle seed ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sephiroth

Super Smash Bros. Ultimate - L'Ange à une aile (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pyra/Mythra

Super Smash Bros. Ultimate - Un jour, Pyra disparut (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Kazuya

Super Smash Bros. Ultimate - Le poing de fer des ténèbres (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sora

Super Smash Bros. Ultimate - La dernière clé (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des combattants bien costumés !

Galerie images

























Ultime jusqu’au bout donc ?

Une peur technique

Une sortie phénoménale !

Rumeurs et fuites !

Si vous les avez manquées : accédez à la 1e partie consacrée à la genèse de Smash Bros sur Nintendo 64 et GameCube et à la 2e partie consacrée à Super Smash Bros Brawl . Vous avez également la 3e partie consacrée aux volets Wii U et 3DS de Smash Bros . Ici, vous lisez maintenant la 4e partie de notre grande série avec cette fois un focus sur Super Smash Bros Ultimate intitulée "l'ultime combat ?". Pour ne pas manquer nos prochains chapitres, abonnez-vous à la newsletter de Puissance Nintendo À la fin du développement de l’épisode For, Sakurai avait laissé entendre qu’il préparait un nouveau jeu, en se gardant bien de préciser lequel. C’est par le biais du Nintendo Direct du 8 mars 2018 que la surprise est arrivée. Alors que tout le monde s’attend à une annonce concernant Splatoon en voyant deux combattants s’affronter, la scène de combat s’assombrit et une lumière intense apparaît dans le dos d’un Inkling. Lorsque celui-ci se retourne, son visage laisse paraître la stupeur. Les fans découvrent alors au fur et à mesure que la caméra s’approche de l’œil de l’Inkling, la source de la lumière qui s’y reflète : le logo Super Smash Bros. entièrement fait de flammes.On distingue alors dans la pénombre plusieurs silhouettes, dont des vétérans, tels que Mario et Link. La vidéo ne dure qu’une minute, mais elle est diablement efficace en se terminant sur une date « 2018 », annonçant par la même occasion que le jeu sortira l’année en cours. Sur le Net, c’est l’effervescence ! Très vite, le trailer est analysé et dans l’ombre des flammes on croit reconnaître d’autres personnages tels que Bowser, Samus, Donkey Kong. Cette annonce est l’aboutissement de l’apprentissage de Sakurai au sujet de la communication concernant cette licence.Pourtant, pour Sakurai, le développement de cet épisode a probablement dû avoir un goût amer puisqu’il le fait en souvenir d’un ami, et non à la demande d’un patron : apporter un épisode final sur Switch. Ce sujet est venu naturellement pendant le développement de l’épisode précédent, courant 2015. L’idée évoquée était de faire une édition finale de Smash Bros. qui concentrerait le meilleur de la version portable et des différentes versions sorties sur console.Il semble que ce soit l’appel qu’il a reçu, lui annonçant que Satoru Iwata n’était plus de ce monde, qui l’a convaincu de se lancer dans cet ultime épisode. Rappelez-vous si vous avez lu toutes les parties de cette chronique, qu’en 1996, Iwata a validé la proposition originale de Sakurai pour le tout premier Super Smash Bros., en lui proposant même de l’aider à développer le prototype sur son temps libre le week-end. Jusque là, Iwata a toujours été associé à chaque épisode Smash Bros., même si, pour l’épisode Brawl, ce fut de façon maladroite. Alors, malgré l’absence du célèbre président, la formulation au sujet du concept de cet épisode résonne : tout le monde est là !Oui, le concept de l’épisode Ultimate est simplement « Everyone is Here ! ». Si, bien entendu, il est commercialement utilisé pour dire que tous les anciens combattants sont présents, on peut s’interroger une petite seconde pour se demander si, pour Sakurai, cette petite phrase n’est pas pour se dire que si Iwata n’est plus là physiquement, il reste toujours présent malgré tout.Cette phrase, présentée comme une exception n’est pas si exceptionnelle, sans vouloir en amenuiser l’importance. En réalité, si vous prenez l’épisode précédent sorti sur Wii U et Nintendo 3DS, il ne manquait que sept personnages : Carapuce et Herbizare (le dresseur de Pokémon avait été simplifié à la seule présence de Dracaufeu), Pichu, Wolf, Snake, Young Link, les Ices Climbers. Oui, c’est tout ce qu’il manquait.Si Sakurai a proposé d’inclure tout le monde, c’est en fait en raison d’un alignement de conditions. Bandai Namco, qui avait développé l’épisode précédent, voyait son partenariat renouvelé et l’ensemble de l’équipe de développement ne bougeait pas. Cela permettait au projet de ne pas repartir de zéro, de garder la même organisation et donc de gagner du temps en ne développant cette fois-ci que pour un seul hardware : la Switch. De plus, comme cette dernière partage quelques similarités avec la Wii U dans son architecture, c’est aussi un gain de temps supplémentaire. La transition de l’épisode précédent à celui-ci avait tout pour se faire sereinement.Cela reste toutefois inédit d’avoir autant de combattants à la fois puisque, comme chaque épisode était réalisé sur une nouvelle console plus puissante, cela demandait plus de travail. Il fallait donc à chaque fois sacrifier des personnages pour en inclure de nouveaux.Avoir autant de personnages dans le casting pose quelques dilemmes puisque certains sont des copies/collés en matière de gameplay. Cette notion, pas forcément nouvelle puisque dès le premier épisode Luigi est un copié/collé quasiment complet de Mario, va porter un nom : les combattants Echo. Un combattant portant ce nom est en réalité un personnage ayant globalement les mêmes attaques et capacités qu’un autre personnage, mais avec des nuances lui permettant de justifier sa raison d’être. Ainsi, Daisy hérite de Peach, Chrom hérite à la fois de Roy et Ike et, en toute logique, Samus Sombre est un écho de Samus. Attention, j’insiste, écho ne veut pas dire strict copié-collé et la présence des nuances est à garder en tête.Comme je vous le disais au début de cet article, le dernier épisode de la saga a été teasé comme une vidéo pour Splatoon. À la fin de ce teaser, l’épisode n’est pas titré, les fans savent seulement qu’il est prévu pour l’année en cours et que l’Inkling devrait logiquement rejoindre le roaster. C’est peu de mois après, lors de l’E3 2018, que les choses se précisent au travers d’un Nintendo Direct de 25 minutes dédié à cet épisode. Rapidement, les personnages sont présentés un par un… avant que les mots « Everyone is here ! » n’apparaissent en même temps que Snake et le nom du jeu : Ultimate. Une frise mémorable illustrant alors l’ensemble des combattants apparaît.La liste des anciens combattants est longue, et le jeu se voit pour autant affublé de nouveaux venus. Pour décider quels personnages il pouvait tenter d’ajouter, Sakurai s’est reposé sur le sondage en ligne réalisé pour l’épisode précédent qui était riche en informations puisqu’il y avait près d’1,8 million de votes. Le premier nouveau venu annoncé fut donc l’Inkling de Splatoon. Le suivant fut le très demandé Ridley de Metroid.L’annonce suivante concerna Castlevania, avec l’inclusion des personnages de Simon et Richter.D’ailleurs, s’il y a deux personnages dévoilés de cette série, c’est parce que Richter est un écho de Simon. Bien qu’Alucard, fils de Dracula, ait été envisagé dans un premier temps, il fera office de trophée aide. Ensuite, c’est King K. Rool, antagoniste principal de la série Donkey Kong, lui aussi très demandé, qui fit son apparition. Les trois derniers combattants fermant la marche du roaster furent Marie d’Animal Crossing, Ken de Street Fighter, et Felinferno, Pokémon de la dernière génération arrivée sur Switch. Les deux derniers sont d’ailleurs annoncés lors de la même présentation car Ken est à son tour un Echo de Ryu.Beaucoup y ont cru et certains le croient peut-être encore : Ultimate serait une version remasterisée de l’épisode Wii U. En réalité, quand on étudie bien le jeu, il est impossible de dire que ce n’est qu’un simple remaster tellement il y a de choses « refaites ». Par exemple, Mario, Link ou Fox ont l’apparence de leur épisode le plus récent, respectivement Odyssey, Breath of the Wild et Star Fox Zero. Dans sa proposition, qui fait plus de 200 pages sous PowerPoint, Sakurai demandait en moyenne entre 75 et 100 modifications par personnage. Si du code relatif à Smash For est peut-être présent, l’ensemble des modèles 3D et leurs animations semblent être entièrement refaits. Bien entendu, des nouveautés sont ajoutées. Un nouveau mode appelé « Esprits » fait son apparition ainsi qu’un nouveau mode aventure. D’ailleurs, un mode VR a été pensé pendant la conception du jeu. Celui-ci ne sera finalement disponible qu’à la sortie de Nintendo Labo, qui n’était qu’une heureuse coïncidence.Comme évoqué dans l’introduction, cet épisode est l’occasion de fusionner les deux versions de l’épisode précédent. Ainsi, les matchs à 8 joueurs de la version Wii U font leur retour. Avec Super Smash Bros., il n’est pas forcément évident de satisfaire à la fois les joueurs compétitifs et amateurs. Le détail qui fait toute la différence est la vitesse de jeu, qui était très rapide sur Melee et avait conquis le cœur des joueurs compétitifs. Avec Brawl et une Wii très grand public ne proposant pas un gap technique important, la vitesse de jeu avait été drastiquement réduite, suscitant un fort mécontentement dans les compétitions qui sont alors restées en majorité sur Melee. Comme évoqué dans la partie précédente, l’épisode For a placé le curseur de la rapidité à mi-chemin entre Melee et Brawl. Ceci a entamé la migration de certaines compétitions sur cet épisode. Ultimate augmente une nouvelle fois la vitesse de jeu, en se positionnant cette fois-ci entre For et Melee.Le Nintendo Direct du 1er novembre 2018 fut le dernier diffusé avant la sortie du jeu. C’est lors de celui-ci que les deux derniers combattants inclus furent révélés : Félinferno et Ken. Au cours de cette présentation, il est aussi annoncé l’inévitable : la présence d’un Season Pass. En réalité, il y aura deux Season Pass portant le nom de « Fighters Pass ». La volonté première est d’enrichir le casting de combattants qui ne sont pas obligatoirement tirés de jeux Nintendo. Nous allons faire un petit focus sur certains personnages ajoutés via les DLC.Le premier combattant annoncé comme un DLC fut la Plante Piranha. Attention à ne pas vous y tromper : elle fut annoncée comme bonus pour les premiers acheteurs du Season Pass, mais elle n’en fait pas partie. C'est aussi ce qui explique les faibles moyens dans la réalisation de la vidéo pour son annonce. Pour les retardataires, il faut désormais acheter la plante à part. D’ailleurs, sa présence dans le roaster est une forme de private joke pour Sakurai, puisque les gens disaient que celle-ci n’avait aucune chance de rejoindre le casting du jeu ; il y a vu un défi permettant d’ajouter de l’inattendu en termes de combattant à venir.Joker de Persona 5 sera le premier combattant à rejoindre le Fighters Pass. Il fut dévoilé lors des Game Awards de 2018 et après le trailer annonçant sa présence, Reggie Fils-Aimé s’empressa de monter sur la scène pour annoncer que les suivants devraient être tout aussi inattendus. Joker arrive donc avec une nouvelle arène tiré de son univers nommée « Mementos », une route spéciale dans le mode classique ainsi qu’un défi dédié dans le tableau des esprits. D’après Naoto Hiraoka, le directeur d’Atlus, le studio éditant entre autres la série Persona, c’est à la demande de Sakurai que Joker a pu intégrer le casting . En effet, ce dernier est joueur de la licence Persona depuis ses débuts en 1996 et il semble que ce soit la raison de cette intégration. Ce partenariat avec Altus a été le premier à être réalisé pour le Fighters Pass et fut relativement facile au vu des différentes collaborations entre le studio et Nintendo . La partie animée du trailer a été réalisée par le studio ayant travaillé sur les séquences du jeu original.Le second combattant à rejoindre le Fighters Pass fut le Héros de Dragon Quest XI. Cette série est plus connue que Persona, surtout au Japon. Grâce au jeu des variations de couleurs, il est possible d’avoir le héros des épisodes III, IV, VIII ou XI. Mais l’ajout de ce personnage a suscité la controverse au sein de la communauté E-sport en raison de son gameplay au point qu’il fut banni de certains tournois. Plusieurs éléments viennent poser problème mais il faut savoir que ses attaques comportent une part d’aléatoire, chose peu appréciée dans le monde de l’E-sport. Ainsi, certaines de ses attaques possèdent une chance de coup critique et peuvent influencer un match de façon purement aléatoire, au détriment des compétences des joueurs. Au fil du temps, la controverse s’est calmée car il s’avère que le personnage comporte au final une part de risque non négligeable qui vient contrebalancer son avantage. Le trailer ci-dessous a aussi été diffusé dans les cinémas au Japon lors de la sortie du fil Dragon Quest.Dévoilé en même temps que le Héros de Dragon Quest, le troisième combattant est un duo : Banjo et Kazooie. Il faut savoir que lors du sondage réalisé en 2015, ce duo est arrivé à la seconde place, derrière un certain Sora. Pour l’anecdote, Phil Spencer, responsable de la division Xbox, s’est exprimé au sujet de cet ajout en disant qu’il fut « facile à conclure » grâce aux bonnes relations qu’entretiennent Nintendo et Microsoft. Pour les plus jeunes d’entre vous, Banjo et Kazooie représentent l’âge d’or du studio Rare, qui appartenait dans les années 1990 partiellement à Nintendo, jusqu’à ce que Microsoft vienne « voler » ce studio dans une période où la concurrence était acharnée.Comme Sakurai ne laisse rien au hasard, la bande-annonce le présentant fait directement référence à la série Donkey Kong Country, créée à l’époque par le studio Rare. Et telle une cerise sur le gâteau, Grant Kirkhope, compositeur de la série, s’est personnellement occupé des remix des thèmes intégrés. Petite anecdote supplémentaire : en raison du coût très important que représente la réalisation de ces vidéos, les éléments mit en œuvre lors de la révélation de King K Rool ont été réutilisés, et la vidéo y fait donc évidemment référence.Après l’ajout de Terry Bogard de Fatal Fury que j’avoue zapper éhontément, c’est Byleth de Fire Emblem : Three Houses qui vient conclure le casting du premier Fighters Pass. Sakurai avouera que ce dernier personnage fut ajouté à la demande de Nintendo afin de promouvoir la licence dont il est tiré, ce qui est plutôt à double tranchant. En effet, cela a alimenté une critique assez récurrente sur le casting de la série puisqu’elle contient beaucoup de personnages de la licence Fire Emblem. Alors que les fans s’attendaient à être surpris une nouvelle fois, ce fut un personnage venant d’une série « vue et revue » sur Super Smash Bros., ce qui apporta une certaine déception.Cependant, bien conscient qu’il n’allait pas faire que des heureux en annonçant cet ajout, il s’exprima ainsi :« Il y a trop de combattants aux épées dans Smash, pas vrai ? Eh bien, nous avons décidé de faire quelque chose de différent. »En conséquence, le gameplay de Byleth est inspiré de la base de la licence qui repose sur le trio Epée, Hache, Arc. Cela le différencie grandement des autres personnages principalement épéistes. La vidéo a été réalisée par l'équipe en charge de Fire Emblem : Three HousesAvant d’évoquer le Fighters Pass 2, remettons un peu les choses dans leur contexte. Super Smash Bros. Ultimate est le premier épisode ayant connu une sortie mondiale, le 7 décembre 2018. Si le développement du jeu n’a pas spécialement été perturbé, il n’en a pas été de même pour les DLC. La sortie de ceux-ci s’est étalée sur les années 2019 à 2021. Entre les deux, il y a bien évidement 2020 et donc… le COVID. Les différentes mesures sanitaires mises en œuvre pendant cette période ont compliqué les choses car l’une d’entre elles est la mise en place du télétravail. Sakurai a craint que cela n’accentue les risques de fuites au sujet des prochains DLC et quelques mesures ont été prises. En effet, jusqu’à présent, la plupart des nouveaux combattants, ou parfois seulement le nom de leur série associée, fuitaient avant la pandémie. À partir de Byleth, dernier personnage du premier Fighters Pass, les fuites sont devenues rares. Seul Sora, le dernier personnage ajouté, fuitera.Un second Season Pass suivra, contenant Min Min d’ARMS, Steve de Minecraft et Sephiroth de Final Fantasy. Le personnage suivant est 2 en 1, puisqu’il combine Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2. Durant l’E3 2021, c’est Kazuya de Tekken qui est annoncé, censé fermer la marche des DLC. Cependant, comme le hasard fait bien les choses, Sakurai révèle alors qu’un combattant surprise va s’ajouter au Season Pass : c’est Sora de Kingdom Hearts, personnage le plus demandé lors du sondage réalisé. Faisons donc le petit tour de ces combattants et de quelques anecdotes sur leur inclusion.Comme pour Byleth, Nintendo a demandé l’ajout d’un personnage de la licence ARMS afin de la promouvoir quelque peu. Soyons honnêtes, cette licence n’était ni attendue ou souhaitée par les fans, donc l’annonce de l’inclusion d’un personnage en provenance de celle-ci n’a pas spécialement déchaîné les foules. Cependant, il est à noter que le gameplay original qui lui est associé apporte de la nouveauté et a permis au personnage d’avoir une fanbase respectable. D’ailleurs, Sakurai était bien peiné pour déterminer quel personnage d’ARMS il allait inclure car il cherchait lequel d’entre eux pouvait servir de porte-étendard à la série, comme ce fut le cas de Terry Bogard pour Fatal Fury. Comme le réalisateur d’ARMS avait un faible pour Min Min, Sakurai opta pour ce combattant.Si je vous dis que ce nom a cassé Internet ? En réalité, l’annonce de l’arrivée de Steve de Minecraft semble avoir temporairement mis KO Twitter. Sakurai a même réagi à ce sujet. Il faut dire que l’ajout de Steve fut un long parcours. En fait, les négociations pour l’ajouter avaient débuté en 2014, pour l’ajouter dans Super Smash Bros. For en tant que DLC, mais sans aboutir à l’époque. Le développement de Steve a demandé un gros travail car son gameplay a nécessité de revoir le fonctionnement de toutes les arènes.C’est lors des Game Awards de 2020 que le combattant suivant fut annoncé : Sephiroth de Final Fantasy VII. En effet, après Cloud, un nouveau personnage tiré de la licence phare de Square Enix rejoint le roaster. Si les fans de la saga ont fortement apprécié cet ajout, c’est aussi grâce à l’ajout de 9 musiques tirées de la série dont le thème emblématique One-Winged Angel, composé par Nobuo Uematsu ! Un challenge exceptionnel a été réalisé afin que le personnage puisse pleinement jouer son rôle de boss. Les détenteurs du Pass pouvaient affronter le personnage au cours d’un défi. Ceux qui parvenaient à le terrasser le débloquaient jusqu’à 5 jours avant sa mise à disposition officielle. Pour le trailer, l'équipe a voulu reproduire la claque visuelle qu'avait été le film d'animation Advent Children en 2005. Par conséquence, c'est le trailer de personnage qui possède le plus de détails visuels.L’avant-dernier combattant du Fighters Pass 2 est au nombre de deux puisqu’il s’agit du duo Pyra et Mythra tiré de Xenoblade Chronicles 2. Ce combattant, pour parler d’unité, est basé sur le même type de gameplay que sont Zelda/Sheik, ou encore Samus/Samus sans armure. Si on peut croire qu’un personnage de ce jeu fut ajouté à la demande de Nintendo, il faut savoir qu’en réalité, celui-ci était à la base envisagé pendant le développement de Super Smash Bros. Ultimate. Cependant, le développement de Xenoblades Chronicles 2 accusait quelques retards en ce qui concerne certains personnages et certains changements pouvaient encore survenir.Pour rappel, le studio qui développe ce jeu, Monolithsoft, était en renfort sur le développement de Breath of the Wild. Rex fut d’ailleurs initialement considéré comme combattant, mais son gameplay aurait reposé sur l’appel des Lames. Il semble que des contraintes techniques ont eu raison de cette approche et le duo de Lame fut réenvisagé ultérieurement . D'ailleurs, dans le trailer de révélation, Rex s'étonne lui-même de ne pas être invité. Ce qui est une forme d'auto-référence.La première minute de la vidéo durant laquelle Sakurai présente ce combattant en détail rappelle la gravité de la situation à l’époque . Comme Monolithsoft sait parfaitement réaliser les cinématiques de ses jeux, Sakurai leur a demandé de réaliser le trailer. Il leur a laissé carte blanche en leur confiant aussi l'écriture du scénario, ce qui était une première pour lui. Comme la réputation du studio n'est plus à faire, le résultat allait au delà de l'attente de Sakurai en matière de durée.C’est au cours de l’E3 2021 que le dernier combattant du Fighters Pass 2 fut présenté. Celui-ci était, après réflexion, une demie-surprise. Pour rappel, les deux derniers épisodes de Super Smash Bros. ont été développés par une équipe de Bandai Namco. Pourtant, jusqu’à présent, Pacman était le seul combattant représentant le studio, qui a entre autres produit Tekken et SoulCalibur. D’ailleurs, de nombreux fans espéraient voir un jour Lloyd de Tales of Symphonia intégrer le casting, mais ce fut Kazuya de Tekken qui vint montrer ses gros muscles. Durant la présentation de Kazuya, Sakurai a confirmé de ce combattant était censé être le dernier personnage à intégrer le Pass et qu’aucun autre Fighters Pass n’était prévu. Mais suite à une rencontre inopinée, un ultime combattant fera son arrivée.C’est lors d’une présentation en date du 5 octobre 2021 que l’ultime combattant fut dévoilé : Sora de Kingdom Hearts. C’était le personnage le plus demandé durant le sondage en ligne réalisé en 2015. Il faut avouer que l’intégration de ce personnage était le parcours du combattant (et c’est peu dire) car celui-ci appartient à deux entreprises : Disney et Square Enix ! La négociation entre les trois entreprises, en incluant Nintendo, fut l’une des plus complexes de la série et beaucoup savent à quel point Disney peut être strict lorsqu’on touche à ses propriétés intellectuelles. Avec cette annonce, Sakurai a fini d’achever l’une, si ce n’est pas la plus grande attente des fans. Comme il s'agissait de la dernière vidéo produite, l'équipe a souhaité faire une auto-référence à la toute première vidéo dévoilant l'arrivée de Smash Bros. pour Switch que vous avez pu voir en début de cet article.Si j’ai fait un long focus sur les combattants, je ne pourrais hélas pas me permettre un tel traitement pour les costumes ajoutés pour les combattants Mii, et pourtant, on pourrait trouver de quoi en parler un bon moment car ils permettent aussi une intégration alternative de certains personnages. On retrouve parmi tant d’autres Cuphead, Sans de Undertale, une tenue du Doom Slayer, Bomberman, Lapin Crétin, Altaïr d’Assassin’s Creed, Tails, Knuckles, ou encore la Team Rocket et certains font référence à des jeux ou séries comme Minecraft et Skyrim. La liste est longue, très longue même.Si tous les combattants sont présents, on ne peut pas en dire autant des arènes ! Pourtant, le jeu de base en possède 103, avec le premier Season Pass ce chiffre passe à 109 puis 115 avec le second. Sachant que la plupart des stages proposent des variantes Battlefield et Omega, cela porte le total de stages à 339 ! C’est énorme. En réalité, seuls 15 stages des épisodes précédents snoberont cet épisode ultime.Pourtant, il semble que certains ont bel et bien été développés, sans avoir pu être finalisés en temps et en heure. Par exemple, les doubleurs anglais de Peppy Hare et Slippy Toad sont mentionnés dans les crédits du jeu, alors que, bizarrement, ces personnages n’ont aucun dialogue doublé dans le jeu… sauf dans le stage manquant tiré de Star Fox, Portail en orbite. Pour vous lister quelques stages absents : Planet Zebes de Super Smash Bros., Mute City de Melee, PictoChat de Brawl ou encore la Route Arc-en-ciel de l’épisode sur 3DS.Pendant le développement de cet épisode, un sujet inquiétait quelque peu Sakurai, une contrainte imposée par le format cartouche de la Switch : le poids des jeux. Sur Wii U, l’épisode était gravé sur un disque ayant une capacité de 25 Go. Or, sur Switch, la capacité maximale d’une cartouche, au moment où devait sortir le jeu était de 16 Go. D’ailleurs, sur ce volume, l’entièreté de l’espace n’est pas complètement disponible.De peur que la capacité de la cartouche ne suffise pas, Sakurai a envisagé de ne pas fournir le jeu avec les 800 musiques qu’il contenait. Il aurait été nécessaire de réaliser un téléchargement supplémentaire pour les obtenir. Cependant, grâce à la magie de la technologie, et plus précisément des codecs audios, le volume occupé par les musiques a été divisé par 4 par rapport à l’espace qu’il occupait pour l’épisode précédent. Impressionnant, non ? Ainsi, l’ensemble du jeu a pu tenir sur la cartouche. En plus de l’espace nécessaire, pour des raisons de temps de développement, il a fallu faire une croix sur la galerie des trophées.Avec tout cela, difficile de vous faire croire que la sortie de cet épisode a fait un flop complet. Les critiques furent unanimes, la plupart jugeant que c’était le meilleur épisode de la série. En septembre 2024, ce sont plus de 35 millions d’exemplaires qui ont trouvé preneur. Il est logiquement devenu le jeu de combat le plus vendu de tous les temps en multipliant par deux le précédent record détenu par Street Fighter II, puisqu’il s’était vendu à près de 16 millions d’exemplaires.Que serait chaque épisode de Super Smash Bros. sans son lot de rumeurs et de fuites ? Avec la démocratisation d’Internet et surtout des divers outils, les fakes sont devenus monnaie courante et certains se sont même spécialisés dans ce domaine. Il serait donc inutile de lister les rumeurs ayant rythmé l’attente des joueurs puisqu’il y en a eu tout un paquet, dévoilant parfois une vraie fausse version de la fresque des combattants au complet. Nous allons cette fois nous intéresser aux vraies fuites car justement, à l’heure d’Internet, une erreur de publication se répand très vite et une information publiée par erreur, même pendant 2 minutes, peut être une erreur fatale.Par exemple, je vous disais au début de cette partie que le Nintendo Direct du 8 mars 2018 dévoilait l’arrivée d’un épisode Smash Bros. sur Switch. Sans nom et sans studio officiellement nommé. Seulement, un développeur ayant quitté Bandai Namco Studio s’est fendu d’un tweet peu après l’annonce afin de se féliciter que le jeu utilisait le moteur de rendu qu’il avait développé… Seulement, en disant cela, il dévoilait que l’épisode Switch était à nouveau développé par le même studio, ce qui n’était pas officiel… Ni une ni deux, le bonhomme a supprimé ses tweets et même son compte Twitter ! Il faut dire qu’il avait été recruté par Nintendo au Japon et ce loupé pouvait vite avoir des répercussions.Une autre fuite est tout autant maladroite puisqu’elle est liée à Nintendo ou à une personne en charge de la communication. La veille de la diffusion du Nintendo Direct dédiée à Super Smash Bros. le 7 aout 2018, une vidéo liée au jeu fut renommée par erreur. Celle-ci portait désormais le titre « Bloody Tears / Monster Dance », qui sont deux titres musicaux issus de Castlevania II. Or, à ce moment-là, aucun élément de cette série n’avait été présenté pour Ultimate. Le Net a donc très vite compris qu’une annonce liée à cette série allait être réalisée le lendemain, et ainsi Simon et Trevor Belmont furent confirmés quelques heures plus tard. Suite à cela, la bonne vidéo contenant les pistes musicales fut uploadée.Et pour clôturer sur un brin d’humour, parlons de l’affaire des chaises. Dans l’une de ses vidéos, Sakurai a en arrière-plan deux chaises jaunes et violettes, que certains ont interprétées comme un message de l’arrivée future de Waluigi, puisque ce sont ses couleurs. D’autres y ont vu une référence à Tael et Taya, des fées dans The Legend of Zelda : Majora’s Mask, annonçant donc l’arrivée de Skull Kid. Oui, le Net était à l’affût du moindre détail pouvant traîner à l’écran afin de découvrir le moindre message subliminal que Sakurai pouvait laisser… ce qui ne fut jamais le cas. Vous avez aimé cet article ? Sachez que trois autres parties le précèdent ! Même si on arrive au terme de la couverture de tous les jeux sortis, l'héritage de Smash est tel que nous avons encore plusieurs parties à vous faire découvrir. Ne manquez pas le prochain chapitre de cette grande série de dossiers consacrée à Smash Bros : on vous propose de recevoir une notification via Warp Zone, la toute nouvelle newsletter de Puissance Nintendo !