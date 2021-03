The Legend of Zelda: Breath of the Wild était une nouvelle fois premier, suivi de Animal Crossing New Horizons qui débarquait en fanfare et des frères Mario avec une troisième place ex-aequo pour Luigi's Mansion 3 et Super Mario Odyssey. La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild était votre jeu le plus attendu.

Aide : Les jeux Switch sortis depuis le dernier top

Exemples de jeux sortis sur Switch depuis le dernier top (liste non exhaustive, n'hésitez pas à la compléter dans les commentaires) :







Bravely Default II, Persona 5 Strikers, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Little Nightmare II, Atelier Ryza 2, Doom Eternal, Fitness Boxing 2, Super Mario 35, Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart Live Home Circuit, Pikmin 3 Deluxe, Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau, Paper Mario: The Origami King, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, 51 World Wide Games, Immortals Fenyx Rising, Hadès, The Wonderful 101: Remastered, Trials of Mana, Deadly Premonition 2 : A Blessing in disguise, Ninjala, Streets of Rage 4, Among Us, Super Meat Boy : Forever, The Elder Scrolls Legends, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, Moving Out, Scott Pilgim VS the World: the Game - Complete Edition, Captain Tsubasa : Rise of New Champions, Fairy Tails, Bioshock Collection, Borderlands Collection, XCOM 2 Collection, Burnout Paradise Remastered, The Outer Worlds, Ghost of a Tale, Haven, The Good Life, The Last Campfire, Shantae and the Seven Sirens, Summer in Mara, The Survivalists, Catherine: Full Body, Kingdom Majestic, Cooking Mama: Cookstar, Showel Knight Dig, et les (très) nombreuses sorties sur l'eShop...

Aide : les jeux attendus sur consoles Nintendo

Exemples de jeux attendus sur Switch (liste non exhaustive, n'hésitez pas à la compléter dans les commentaires) :





Monster Hunter Rise, Pokémon Snap, Metroid Prime 4, No More Heroes 3, Bayonetta 3, The Legend of Zelda : Breath of the Wild "2", Mario Golf Super Rush, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Miitopia, Project Triangle Strategy, Pokémon Legends Arceus, Pokémon Diamant Etincelant & Perle Scintillante, Shin Megami Tensei V, Balan Wonderworld, Apex Legends, Crash Bandicoot 4, Cristales, The Stanley Parabole: Ultra Deluxe, Genshin Impact, King's Bounty 2, Sky: Children of the Light, Axiom Verge 2, Showel Knight Dig, et les nombreuses sorties prévues sur l'eShop...

