Faîtes chauffer la gomme et rendez-vous sur la ligne !

Galerie images 26/04/2021

Comment participer ?

La SessionPN, c’est aussi en livestream

C’est officiel, Mario, Toad et toute la bande nous attendent sur la ligne de départ pour une nouvelle soirée endiablée autour de Mario Kart 8 Deluxe. En mode course et bataille pour plus de fun, en espérant que cette fois-ci, personne ne soit victime de coupure de courant ! Même si, ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres comme on dit.Pour nous rejoindre, c’est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur notre serveur Discord. Ensuite, les codes tournois vous y seront transmis. Une fois les codes entrés, il ne vous suffira plus que de rejoindre le salon vocal ou le canal vocal-textuel pour jouer avec nous et ajouter votre carapace à l'édifice.Pour que tout le monde puisse profiter de cette soirée, y compris si vous n’avez pas le jeu ou ne pouvez pas nous rejoindre, la SessionPN est également retransmise en direct sur Twitch !Pour regarder le stream, il vous suffit donc de vous rendre sur notre chaîne Twitch. Et si vous n’êtes tout simplement pas disponible, la rediffusion de celui-ci sera publiée sur YouTube.