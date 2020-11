Quel est donc le programme ?

Rejoignez-nous sur Discord !

En cette période de confinement, rien n'est aussi bon que de jouer sur sa Switch pour occuper ses soirées, n'est-ce pas ? :-)Et, plutôt que de jouer chacun dans son coin et pouvoir au contraire partager ces moments à plusieurs, nous souhaitions organiser une nouvelle SessionPN... Deux sondages vous ont donc été proposés cette semaine sur notre serveur Discord pour définir le programme et le créneau horaire.Finalement, au vu des résultats de ces sondages, nous vous préparons non pas une... mais deux SessionPN pour le week-end à venir ! Vous n'aurez donc pas d'excuse cette fois-ci pour ne pas participer... ;-)Tout d'abord, vendredi 6 novembre dès 21h, nous vous donnons rendez-vous sur Mario Kart 8 Deluxe pour des courses effrénées mais toujours dans la bonne humeur.Et donc, ce n'est pas tout puisque voilà la deuxième soirée : samedi 7 novembre dès 21h également, ce sera autour de Super Smash Bros. Ultimate que vous pourrez venir vous mesurer aux autres visiteurs et à certains membres de l'équipe de Puissance Nintendo !Comme les dernières SessionPN, ces deux soirées se dérouleront sur le serveur Discord, dans le salon #sessionpn dès 21h. Avec ou sans micro, n'hésitez pas à participer pour passer une soirée sympa en bonne compagnie.En attendant, vous pouvez d'ores et déjà vous connecter sur Discord et discuter avec les autres membres dans les différents salons : vous y serez les bienvenus !Bon jeu à tous les participants !