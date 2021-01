Rendez-vous le 06/02 à 21h !

A l’instar du 28 novembre dernier, Splatoon 2 et Rocket League sont à la une de cette nouvelle SessionPN ! Ainsi, que vous veniez pour liquider des calamars à gogo sur Splatoon ou marquer la plus belle lucarne de l’histoire de Rocket League, tout le monde est le/la bienvenu(e) dans la SessionPN.Jouer à Splatoon et Rocket League, c’est bien beau, mais comment peut-on participer ? Et bien c’est très simple ! Pour nous rejoindre, il vous suffit de joindre notre serveur Discord , où je partagerai mes codes amis Switch et Epic le soir-même pour que l’on puisse jouer tous ensemble.Petite précision, si vous ne pouvez ou ne voulez pas nous rejoindre sur le canal vocal, vous pouvez parfaitement communiquer et jouer avec nous via le salon Discord #vocal-textuel. De plus, si vous jouez sur une autre plateforme à Rocket League, vous êtes évidemment les bienvenus.Enfin, si vous souhaitez avoir davantage de détails sur ce qu’est la SessionPN, on vous invite à jeter un œil à la page dédiée à l’événement A l’occasion du grand retour de la SessionPN de manière régulière, l’événement se déroule désormais en livestream sur notre chaîne Twitch ! Ainsi, si vous souhaitez vous imprégner de l’ambiance même si vous n’avez pas les jeux ou que vous souhaitez juste regarder un peu comment ça se passe avant de nous rejoindre, tout est possible !D’ailleurs, si vous ne pouvez pas vous libérer ce samedi, y compris pour regarder le livestream, la rediffusion de l’événement sera proposée ensuite sur la chaîne YouTube de PN. On espère donc que vous serez nombreux à nous rejoindre dans cette SessionPN, comme toujours, celle-ci sera placée sous le signe de la bonne humeur, même si vous vous faites tuer par derrière dans Splatoon !