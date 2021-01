Rendez-vous samedi 09 janvier à 21h !

C'est sur les célèbres Super Smash Bros. Ultimate et Mario Tennis Aces que la prochaine SessionPN se déroulera. Après un retour au travail pour ceux qui ont eu la chance d'avoir profité de vacances bien reposantes et en classe pour les étudiants et écoliers, l'équipe de Puissance Nintendo vous invite à vous détendre suite à une semaine qui aura été, on l'image bien, difficile pour tout le monde.

Que ce soit pour smasher et éclatez (ou se faire éclater) les copains, réaliser le Grand Chelem sur Mario Tennis ou simplement regarder nos exploits depuis le livestream sur Twitch, ne manquez pas ce rendez-vous inévitables sinon croyez-nous, vous allez vous en mordre les doigts !

Comment participer ?

Logiquement, on devrait vous avoir donné envie de participer à la prochaine Session suite à ces éloges (enfin en tout cas on l'espère). Pour suivre l'événement et jouer avec nous, cela se passe sur notre serveur discord . Si vous souhaitez obtenir davantage de détails afin de mieux comprendre ce qu'est la SessionPN, on vous invite à aller jeter un coup d'œil à la page dédiée à cette dernière

La SessionPN, c'est aussi en livestream !

Nous l'avons évoqué brièvement auparavant, mais depuis le retour d'une régularité de l'événement en novembre, la SessionPN se déroule aussi en livestream, sur la chaîne Twitch de PN !









Le rendez-vous est donc fixé pour samedi prochain, on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. D'ici-là, il ne reste plus qu'une journée avant de débuter un week-end bien mérité après une semaine de reprise probablement rude pour la plupart d'entre nous.





C'est donc samedi

De ce fait, si vous souhaitez un peu découvrir l'ambiance avant de vous lancer ou que vous n'avez pas les jeux proposés mais souhaitez tout de même profiter de la soirée, il n'y a qu'une seule chose à faire : nous suivre sur Twitch pour recevoir une notification à chaque nouvelle diffusion sur la chaîne !