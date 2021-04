A vos armes, prêts, liquidez !

Alors que certains envisagent encore de l’acheter, nous vous proposons de ressortir votre cartouche du placard pour passer la soirée en notre compagnie en endossant à nouveau votre costume d’Inkling (ou d’Octaling). Le tout, dans la bonne humeur habituelle de la SessionPN !Pour venir vous amuser comme des petits fous avec nous, c’est très simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur discord et de vous rendre sur le canal “#sessionpn” où toutes les informations vous seront indiquées. En vocal ou en textuel, c’est à vous de voir. Comme on dit, le plus important c’est de participer.Un empêchement, ça peut arriver à tout le monde. Et si vous ne pouvez pas vous rendre disponible, nous serions bien triste certes, mais vous pouvez toujours nous suivre sur notre chaîne twitch où nous streamons cette soirée.Ainsi, que vous puissiez vous joindre à nous ou non, vous pouvez toujours nous suivre. Et si vraiment, vous ne pouvez pas être là même sur twitch, la rediffusion de cette soirée sera publiée dans les heures qui suivent sur youtube On compte sur vous samedi pour nous faire l’honneur de votre présence. Après tout, plus on est de fous, plus on rit !