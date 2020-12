Comment nous rejoindre ?

Suite à la révélation il y a deux semaines des changements dantesques opérés dans l’organisation des SessionPN , voici que nous vous annonçons sur le site l’arrivée d’une nouvelle soirée samedi prochain, 12 décembre, à 21h, sur Fortnite (joueurs Switch uniquement) et Luigi’s Mansion 3 (petite précision au sujet du jeu : les DLC sont optionnels, il est tout à fait possible de jouer en ligne sans les posséder).Comme toujours, cela se déroule sur notre serveur Discord , que l’on vous invite à rejoindre, en salon vocal ou textuel au choix !Programmer une SessionPN c’est bien, mais comment fait-on pour nous rejoindre ? Pour cela, tous les détails vous serons délivrés sur Discord (d’où l’intérêt de rejoindre le serveur), dans le canal dédié aux SessionPN (#sessionpn). Et si vous arrivez en retard pour la soirée, ne vous en faîtes pas, on devrait être indulgents (enfin, on ne vous le promet pas nous plus ;)).On vous invite aussi à participer sur le sondage posté sur ce même canal afin de nous aider à visualiser le nombre que l’on pourrait être pour la soirée (rien ne vous engage à participer si vous avez répondu au sondage, c’est à vous de décider tout comme vous pouvez ne pas voter et participer).Enfin, toujours sur le canal, nous vous invitons aussi à vous y abonner (il suffit de réagir avec l'émoji :sumbsup: au message épinglé dans le canal) pour être au courant dès qu’une nouvelle SessionPN est annoncée et bloquer la date dans votre agenda.