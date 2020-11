Prochaine édition : samedi 28 novembre à 21h !

Un rythme plus soutenu

Un programme plus varié et plus riche

A noter que Rocket League est récemment passé en free-to-play et ne nécessite pas d'abonnement au Nintendo Switch Online pour jouer en ligne. Il vous suffit donc de le télécharger gratuitement sur le Nintendo eShop pour pouvoir participer.

La SessionPN, c'est aussi en livestream !

Du renfort pour l'organisation

Oyez, oyez ! Une nouvelle SessionPN est à l'approche ! Et quand on vous dit "nouvelle", c'est aussi parce que des nouveautés sont à prévoir dès la prochaine édition...Nous avons en effet profité de ce deuxième confinement pour repenser ce rendez-vous qui, mine de rien, vous est proposé depuis 2013 et qui attire aussi bien des habitués que des joueurs plus occasionnels.Premier changement qui risque de bousculer quelques habitudes chez certains : les prochaines SessionPN auront lieu le samedi soir (et non plus le vendredi comme par le passé), pour des questions de disponibilité parmi les organisateurs... :)Et c'est donc ce 28 novembre qui inaugurera le changement de jour. L'heure reste en revanche la même : la SessionPN commencera à 21h (ouf !).Si vous nous suivez depuis plusieurs années, il ne vous aura pas échappé que la SessionPN a connu des périodes plus ou moins actives.Nous comptons donc relancer l'événement avec un rythme bien défini et plus régulier : ce sera donc toutes les 2 semaines.Qui dit "rythme plus régulier", dit aussi "programme plus varié".C'est pourquoi, de manière générale, nous n'allons pas nous contenter de vous proposer un seul jeu au programme, mais plutôt deux pour vous donner davantage de choix (et moins d'excuses pour ne pas nous rejoindre !).Pour la soirée à venir, nous avons donc sélectionné les titres Switch suivants : Rocket League (uniquement entre joueurs Switch)Tout le monde n'a pas forcément un des jeux prévus, ou n'a pas forcément envie de jouer et préférerait simplement "voir comment ça se passe". Si c'est votre cas, on a aussi pensé à vous !Nous prévoyons en effet de retransmettre en direct (sur Discord dans un premier temps, et par la suite sur Twitch) l'une des parties en cours.Toutes ces nouveautés vont demander davantage de préparation, mais heureusement du renfort arrive pour l'organisation des prochaines SessionPN : Taranzagolor, une de nos dernières recrues dans l'équipe, sera là aussi donc merci à lui ! (Il ne sait pas encore ce qui l'attend... :D)Voilà tout pour cette annonce un peu spéciale, mais rassurez-vous car il y a quand même deux choses qui ne changent pas : la soirée se déroulera sur le serveur Discord de PN , et toujours dans la bonne humeur !