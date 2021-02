A vos marques, prêts, partez !

Pour finir ce mois de février en beauté, c’est Mario Kart 8 Deluxe qui a été choisi. Durant la soirée, nous alternerons les modes courses et batailles, pour toujours plus de fun… et de frustration. Lors de la précédente SessionPN sur Mario Kart 8 Deluxe en décembre dernier, nous avions expérimenté ce roulement et cela avait beaucoup plu.Petit information annexe : l’ajout du mode bataille en Session était une suggestion que l’on avait reçu sur discord, donc si un jeu vous intéresse pour de futures SessionPN, faites-nous signe !On vient justement d’en faire la mention, tout se déroule sur notre serveur discord , que l’on vous invite à rejoindre, ne serait-ce que pour échanger avec toute une communauté de passionnés sur des sujets aussi divers que variés. Mais revenons à nos champignons, pour participer, c’est à vous de choisir si vous préférez nous rejoindre sur en vocal ou rester en textuel. Promis, on ne vous oblige à rien.Pour jouer avec nous, nous vous enverrons les codes de tournoi au préalable et il ne vous restera plus qu'à les inscrire une fois le moment venu.Si vous n’avez pas le jeu mais que vous désirez suivre le déroulement de la soirée ou que vous souhaitez simplement découvrir un peu l’ambiance avant de potentiellement nous rejoindre un peu plus tard, nous vous proposons aussi un livestream disponible sur Twitch Et si vous ne pouvez pas vous rendre disponible, le replay sera ensuite publié sur YouTube ! A ce sujet, voici le replay de la précédente SessionPN sur Mario Kart 8 Deluxe que nous avions organisée en décembre dernier :