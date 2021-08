SessionPN : La SessionPN fait sa rentrée, et c'est Mario Kart qui ouvrira le bal !

Retour aux sources

Galerie images 30/08/2021

Comment participer ?

La SessionPN, c’est aussi en livestream

Galerie images 30/08/2021

Le retour de la SessionPN s’effectuera donc ce samedi 4 septembre, dès 21h. Et quoi de mieux pour relancer l’événement, que de le faire avec son jeu phare : Mario Kart 8 Deluxe ! Pour le plus grand plaisir de notre fondateur Xavier, c’est en effet Mario et ses amis qui ouvriront le bal.Comme nous le faisons depuis l’an dernier, nous jonglerons entre les modes course et bataille durant la soirée, pour que tout le monde puisse y trouver sa place, même sans être le roi de la piste.Si vous souhaitez jouer avec nous et rejoindre la SessionPN, c’est très simple. Il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord , puis de vous rendre sur le canal #sessionpn où les codes de la session vous attendront.C’était une des nouveautés de l’année dernière lorsque nous avons relancé l’événement, la SessionPN est retransmise en direct sur notre chaîne Twitch , afin que vous puissiez suivre la soirée même si vous ne pouvez pas y participer.