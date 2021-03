Rendez-vous sur la ligne de départ samedi 03/04 à 21h

Galerie images 31/03/2021

Comment participer ?

Galerie images 31/03/2021

La SessionPN, c’est aussi en livestream

#SessionPN - Mario Kart 8 Deluxe (Courses + Batailles) - Nintendo Switch 31/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C’est avec Mario Kart 8 Deluxe que nous passerons cette soirée ensemble. En mode course et en mode bataille, pour toujours plus de fun. C’est une suggestion de la communauté que nous avions reçue en décembre dernier et expérimentée durant les précédentes SessionPN et cela avait beaucoup plu aux participants.Tout se déroule sur notre serveur discord où nous vous donnerons les codes de tournoi peu avant le début de la session. En vocal ou en textuel, on ne vous oblige à rien soyez en certains.Pour tous ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre ou qui préfèrent découvrir l’ambiance avant de nous rejoindre plus tard, nous vous proposons de suivre la SessionPN en livestream sur twitch.Et si vous ne pouvez vraiment pas nous suivre ce soir-là, nous publierons dans les heures qui suivent la rediffusion du stream sur YouTube.