Découverte : Among Us (Switch) 16/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comment participer ?

La SessionPN, c'est aussi en livestream !

Pour cette nouvelle Session, seul Among Us est au programme pour cette soirée. Sur Switch ou non, peu importe votre support, tout le monde est invité à participer ! Les parties se dérouleront comme partout, c’est-à-dire que durant les réunions et entre chaque partie, tout le monde sera invité à activer son micro ou écrire en textuel (selon les préférences) et pendant les phases de jeu, tout le monde est invité à désactiver son micro.Si vous ne connaissez pas le jeu malgré son succès incontournable, l'ami RYoGA vous a proposé une vidéo découverte à sa sortie sur Switch que l'on vous invite à aller regarder.Pour prendre part à ce nouvel événement, nous vous donnons rendez-vous sur le serveur discord de Puissance Nintendo , en vocal ou en textuel selon vos choix et vos possibilités, sur les canaux « #vocal-textuel » et « Salon Vocal ».Si vous ne pouvez vous rendre disponible ou que vous souhaitez découvrir un peu l’ambiance avant de nous rejoindre potentiellement plus tard, vous pouvez aussi retrouver l’événement en stream sur la chaîne Twitch du site . Evidemment, si l’on maintien un livestream sur Twitch, ce n’est pas pour que vous regardiez la partie de Zenit pour voir s’il est imposteur ou non, nous vous faisons confiance en ce point.Sinon, si vous n’avez pas pu vous rendre disponible ce soir-ci, y compris pour la diffusion en direct, le replay de l’événement vous attendra sur la chaîne YouTube de PN . Décidemment, on trouve des solutions à tout !On vous attend donc nombreux pour ce nouveau rendez-vous que vous donne l’équipe de Puissance Nintendo, surtout qu’avec le couvre-feu national avancé à 18h, vous n’aurez pas d’excuses pour ratez ce rendez-vous placé comme toujours sous le signe de la bonne humeur.