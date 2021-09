SessionPN : Aidez-nous à trouver l'imposteur dans Among Us, le 18/09 à 21h

Among Us revient, et 15 joueurs peuvent maintenant participer !

Among Us 15 Player Lobbies - Xbox & Bethesda Games Showcase 2021 - Official Announce Trailer 14/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comment participer

La SessionPN, c’est aussi en livestream

Depuis la précédente SessionsPN sur Among Us en mai dernier, de nouvelles mises à jour sont arrivées sur le jeu. Ainsi, nous pourrons notamment accueillir encore plus de joueurs lors de cette soirée. Afin d’atteindre ce nouveau seuil, nous vous invitons à venir nombreux pour plus de fun durant cette soirée qui promet une ambiance de folie.Si vous souhaitez vous joindre à nous pour cette soirée, c’est très simple, il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn. Ensuite, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le canal, puis, pourrez évidemment rejoindre le groupe en vocal ou en textuel dans un thread cette soirée.Nous avions cru devoir la repousser afin de pouvoir assurer le streaming complet de l’événement. Finalement, cette seconde SessionPN de la “saison 2021-2022” pourra bien se tenir à sa date initiale du 18 septembre, au même titre que son livestream, à retrouver sur la chaîne Twitch de Puissance Nintendo.