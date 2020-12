Une SessionPN pour célébrer l’occasion

#SessionPN Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo switch) : Rediffusion Twitch du 26/12/20 29/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pas de livestream

Paru l’an passé sur l’ensemble des plateformes disponibles à ce moment-là, Crash Team Racing Nitro-Fueled, remake du jeu PSOne tant apprécié par les fans, est le prochain jeu concerné par le programme "Jeu à l’essai" du Nintendo Switch Online.Pour rappel, le programme "Jeu à l’essai" vous donne accès à certains jeux prédéfinis durant certaines périodes, et s’en suit après cette période d’essai quelques jours et semaines de promotion sur le jeu concerné, généralement à -33%.Inclus dans l’abonnement Nintendo Switch Online (y compris en utilisant une période d’essai), ce programme ayant débuté durant l’été 2019, le service ne connaît un réel intérêt que depuis le mois de septembre dernier, et donne depuis lors accès chaque mois à un jeu de manière totalement gratuite durant une période d’une semaine.De ce fait, depuis ce mercredi 30/10 10h00 et jusqu’au 5 janvier à 23h (sauf erreur de conversion de notre part), vous aurez accès à la totalité de ce Mario Kart-like que vous pouvez d’ailleurs d’ores-et-déjà préinstaller sur votre console pour ne pas perdre une minute avec le téléchargement ! Cependant, il vous faudra penser à libérer 9.2 Go de mémoire si vous désirez le télécharger.Célèbre rendez-vous que l’on vous donne toutes les deux semaines sur Discord pour jouer avec nous et/ou sur Twitch pour nous regarder et découvrir l’ambiance, la SessionPN – dont la dernière en date que vous pouvez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube s’est déroulé la semaine dernière sur Mario Kart 8 Deluxe – prend date samedi prochain à 21h pour une version improvisée à cette occasion.Notez d’ailleurs que cette SessionPN "Pirate" ne compromet nullement le planning mis en place et donc que la prochaine (en excluant celle-ci évidemment) est toujours prévue pour le samedi 09 janvier. A son sujet, nous ne vous dirons rien de plus, mis à part que le programme de cette dernière vous sera annoncé en marge de celle de samedi prochain.Comme cette session est totalement improvisée, que Zenit ne peut s’occuper du livestream et que pour ma part je n’ai pas encore le matériel pour permettre la diffusion, il n’y aura tout simplement pas de livestream sur Twitch (et donc pas de rediffusion sur YouTube, parce que c’est bien connu que pour rediffuser du contenu, il faut d’abord le produire).Ceci conforte le caractère inattendu de cette SessionPN improvisée et on espère que vous serez malgré tout nombreux à nous rejoindre sur Discord , en vocal ou en textuel, et toujours dans la bonne humeur !