Test de Touhou Mystia’s Izakaya, faites la cuisine, pas la guerre

Et deux poulets pour la 12 !

Pour vous aider, vous pouvez engager un à trois serveurs, une fois que vous les avez recrutés, à part Kyuko qui sera à vos côtés dès le début. Vous pouvez leur assigner une tâche, telle que servir les boissons, ce qui vous permet de vous concentrer sur le reste de vos tâches. C’est évident, mais vous devrez les payer, en pourcentage de votre chiffre d'affaires de la nuit.



Il y a cependant des personnes que vous devez servir vous-même, ce sont les clientes spéciales. Vous pouvez croiser ces personnages de jour également, ce sont des héroïnes du Touhou Project et elles ne vous rendent pas la tâche facile. Elles vont en effet jouer aux devinettes et vous donner des indices sur les plats qu’elles veulent manger. Les premières nuits, c’est assez facile, mais très vite il vous faut aussi tenir compte de leurs exigences précédentes, consignées dans votre journal. Par exemple, l’une d’elles vous demande un plat végétarien et vous lui servez un “Mapo Tofu”. Et là, elle vous maudit sur trois générations, mais pourquoi donc ? Eh bien parce qu’elle aime de manière générale les plats doux ou fruités, et le plat que vous avez choisi ne correspond pas à ses caractéristiques. Vous pourriez me dire qu’elles n’ont qu’à dire clairement ce qu’elles veulent (et vous auriez raison) mais c’est pas comme cela que fonctionne le jeu, donc prenez sur vous et souriez pour vos clients ! Si vous vous êtes trompé, vous subissez un malus, si vous avez tout bon, au contraire, banco ! Ainsi, Chen, cette petite arnaqueuse à qui vous devez de l’argent, invoque des chatons qui éloignent les clients de votre restaurant si elle est mécontente de votre service. Au contraire, elle vous donne trois poissons comme ingrédients si vous l’avez satisfaite. Si vous arrivez à enchaîner les clients satisfaits, spéciaux ou non, votre combo augmente et à vous la richesse !



Pêche, cueillette et bon voisinage

Vous allez aussi retrouver vos chères clientes spéciales dans le monde. N’hésitez pas à aller leur parler chaque jour : cela renforcera votre lien avec elles, votre connaissance de leurs goûts et chaque niveau de lien vous apporte une récompense : nouvelle recette, nouvelles tenues, amélioration d’équipement, etc. Il y a une trentaine de personnages spéciaux, c’est donc autant de bonus à débloquer.





Elles vous demandent parfois un plat précis à leur servir le soir : au moins, vous saurez ce qu’elles veulent pour une fois. Vous pouvez d’ailleurs les inviter directement à vous rendre visite le soir, une fois passé le niveau 2 de votre lien avec elles.

Il y a en plus du jeu de restauration une borne de jeu de rythme à côté de votre maison ! Vous pouvez jouer sur une cinquantaine de musiques du jeu et il y a également une collaboration avec Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost, apportant des pistes supplémentaires.

De nuit, votre izakaya ouvre. Vous pouvez choisir le lieu et le niveau de difficulté pour chaque service, une fois que vous les avez débloqués. Il vous faut ensuite sélectionner les plats et les boissons que vous allez servir ce soir, en fonction de ce que vous pouvez confectionner. Si vous n’avez plus qu’une omelette possible, il sera plus intéressant d’attendre de récupérer plus d’œufs avant de la proposer au menu. Vous avez également le prix de chaque recette, ce qui vous permet d’avancer dans votre plan de remboursement. Une fois votre choix fait, vous sélectionnez les outils adéquats aux plats choisis, poêle, casserole, grill, et on est parti !Selon le niveau choisi (la taille de votre restaurant), il y a plus ou moins de tables à servir. Les clients s’installent au fur et à mesure et vous demandent ce qu’ils veulent. Il faudra cuisiner et leur apporter les bons plats avant que leur jauge de satisfaction se vide. Une fois qu’ils ont mangé, ils ne partent pas forcément : ils peuvent vous commander autre chose. Le rythme n’est pas forcément très intense, cela dit les clients ont beaucoup tendance à demander les mêmes choses. Il est possible de préparer des plats avant qu’on vous les demande et de les stocker en prévision, mais attention au gâchis ! Les plats non utilisés à la fin du service seront jetés et vous aurez dépensé vos ingrédients pour rien, ce sera autant d’argent perdu.A la fin du temps imparti, signalé par une jauge à gauche de l’écran, les cuisines ferment, les clients partent, et vous faites le bilan (financier) de votre dure soirée avant d’aller prendre un repos bien mérité ! Le solde de votre journée prend également en compte les dépenses effectuées de jour. Eh oui, les ingrédients n’apparaissent pas tout seuls dans votre frigo !De jour, vous parcourez Gensokyo pour récolter ou acheter les ingrédients pour vos plats. Chaque zone possède ses ingrédients particuliers et son ou ses vendeurs. Les ingrédients réapparaissent plus ou moins vite, certains seront récoltables chaque nuit, pour d’autres il faut attendre un peu plus.Le temps passe d’une demi-heure à chaque action, si vous avez besoin de certains ingrédients particuliers, il vaut mieux réfréner vos envies de looter tout ce qui passe. Vous avez vite la possibilité de préparer des plats en amont de votre service du soir, pour anticiper vos commandes, mais là aussi ils seront perdus en fin de journée si vous en avez fait trop.C’est aussi pendant la journée qu’avance l’histoire principale, où vous allez donner votre argent durement gagné à Chen, et où vous rencontrez les nouveaux personnages spéciaux des zones. Vous avez également des quêtes à remplir, en général des ingrédients à rapporter à un personnage ou des petites actions à faire dans le décor.