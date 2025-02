Test de Things too ugly : menez l’enquête…

Bienvenue chez Terebro Inc.

Combler les vides

Côté graphismes, le jeu se veut très réaliste : le bureau, les documents, les traces de crayons ou empreintes de tasse de café… On a vraiment l’impression d’y être. L’immersion en est renforcée et nous donne encore plus l’envie de poursuivre cette enquête !

Vous prenez votre service de nuit chez Terebro Inc. en 1986. En tant que nouveau responsable du traitement des données d'évaluation des risques, votre but est simple : préserver l'avenir de l'entreprise, ses intérêts et surtout ses secrets. Seulement, voilà, vous allez être un peu curieux. Vous allez fouiller dans les archives, trouver des mots de passe, rentrer dans l'ordinateur, et commencer à déterrer un très, très gros secret. Alors, que ferez-vous ? Serez-vous la personne qui détruira l'entreprise ou allez-vous justement la sauver et garder ses intérêts pour vous ? C'est à vous de le déterminer.A partir de là, le jeu propose une interface assez classique. Vous êtes en effet posé devant un bureau avec des documents accrochés aux murs, des cartes, des plans, des calendriers, tout un tas de notes et un vieil ordinateur. Vous avez alors tout à remplir : opérateur, mot de passe, autres données demandées par l’ordinateur pour à la fois être sûr que vous ayiez toutes les informations et pour vous faire remonter la piste de ce lourd secret.Le jeu propose cependant un principe à la fois intéressant et frustrant : vous ne pourrez pas sauvegarder pendant votre partie. Aucune possibilité d’éteindre la console et de reprendre plus tard. Vous ne pourrez faire le jeu que d’une traite, mais ne vous inquiétez pas, l’expérience est courte, environ une heure et demie.Remplir les trous nécessite de votre part beaucoup de recherches et de réflexions au sein du jeu : un code donné à la radio sur une certaine fréquence, un numéro griffonné sur une carte… Tout est à scruter et à découvrir. Le jeu est malheureusement intégralement en anglais et c'est un peu le problème, car à partir du moment où vous allez devoir retrouver des informations dans une pile de documents, de lettres, de rapports caviardés (avec des zones recouvertes d’encre noire pour cacher des informations) ou non, la maîtrise de l'anglais est indispensable pour qui veut avancer.Le jeu est un peu conçu comme un escape game, où vous êtes balancé là-dedans sans trop savoir ni ce que vous allez trouver ni vers quoi votre enquête va vous mener. Le gameplay est d’ailleurs assez simple : les gâchettes pour vous déplacer sur le bureau (en changeant d’angle de la caméra), ZR pour zoomer sur les documents, le joystick droit pour les faire pivoter… Les contrôles sont d’ailleurs toujours indiqués en bas de l’écran, comme un rappel. Vous pouvez aussi utiliser le tactile en version portable, et ainsi découvrir que la meilleure jouabilité sera en mélangeant tactile et boutons (notamment les gâchettes) pour une prise en main plus fluide.